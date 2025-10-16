Ni LIDL, ni ALDI: aquest és el supermercat més barat de Barcelona segons l’OCU i ningú ho sap

Segons dades de l’últim estudi de l’OCU, un dels supermercats amb millor nivell de preus d’Espanya es troba a Barcelona, concretament a la zona de Diagonal Mar. I no, no és ni Lidl ni Aldi.
Parlem de l’hipermercat Alcampo situat a l’Avinguda Diagonal. En els resultats de l’estudi, aquest establiment apareix entre els més barats visitats, superant moltes cadenes conegudes. Una conclusió que ha cridat l’atenció de molts que busquen estalviar uns quants euros de forma constant.
Un estudi que desmunta idees preconcebudes
A Espanya també hi ha un rànquing de ciutats cares, i Barcelona està entre les tres primeres. Per això, pot semblar absurd o contradictori que el supermercat més barat de tot el país sigui l’Alcampo de l’Avinguda Diagonal, dins del centre comercial Diagonal Mar.
Aquest fet seria impensable si no estigués registrat i comprovat per l’estudi realitzat per l’OCU. Entre tants dades importants, destaca que fer compres planificades i en el supermercat que ofereix les millors ofertes, com Alcampo, et pot permetre estalviar prop de 2.000 euros anuals.
L’OCU ha comparat més de 106.000 preus en més de mil supermercats i botigues online de tot el país. Per fer-ho, ha utilitzat la cistella oficial, composta per 241 productes d’ús habitual (aliments frescos, envasats, productes de neteja, etc.).
Amb aquesta base, ha elaborat un rànquing de preus que deixa clar que l’estalvi pot variar significativament segons l’establiment escollit. Entre el més barat i el més car, les diferències poden superar els mil euros l’any.
I, doncs, en aquest context, l’Alcampo de Diagonal Mar ha estat un dels supermercats millor posicionats en quant a nivell de preus.
Un supermercat barat en una zona cara?
Fixat, contra tot pronòstic, això és possible. Per contextualitzar geogràficament, l’àrea coneguda com Diagonal Mar és considerada una zona premium a tocar del mar, amb una intensa activitat turística. Just allí podem trobar aquest supermercat amb preus que competeixen amb les cadenes principals.
Això demostra que no sempre l’entorn o la fama d’una cadena garanteixen preus millors. De vegades, la diferència està en la gestió, en les ofertes puntuals o simplement a triar bé el lloc on fas la compra.
Com es pot explicar aquest fet?
Aquest supermercat que es troba en primera posició en el rànquing nacional ha de fer servir estratègies com superdescomptes, promocions, preus psicològics, paquets de productes, entre altres.
La eficiència en la seva gestió operativa també contribueix perquè pugui oferir millors preus i ser prou competitiu.
Quins altres supermercats apareixen en el rànquing dels més barats?
A més d’Alcampo, hi ha altres cadenes que figuren en els llocs més ajustats en preus, com Dani, Tífer, Family Cash o Supeco. Tot i que algunes són d’àmbit local o regional, la seva inclusió revela que hi ha alternatives més enllà de les cadenes habituals.
En canvi, cadenes com Sánchez Romero, Supercor o El Corte Inglés apareixen entre les més cares, amb preus molt per sobre de la mitjana.
Pots veure el gràfic que l’OCU proporciona en referència al seu estudi del 2025.
Val la pena canviar de supermercat?
Moltes vegades, per desconeixement, es gasta més del pressupostat perquè seguim comprant en establiments que no ofereixen descomptes o promocions.
Tenir identificats quin són els millors establiments per fer la compra et dona poder de decisió i et converteix en un consumidor amb avantatges.
Aquest mateix poder també et dóna la possibilitat de divulgar aquesta informació i ajudar altres persones a ser consumidors responsables, ¡i que després diguin que no ho sabien!
Així és el món per als consumidors: si desconeixes, perds oportunitats per optimitzar les teves compres. No et conformis amb ser un més de la massa que subestima el poder de la informació i aprèn a estalviar diners cada vegada que fas la compra.