Ni Black Friday ni Prime Day: aquesta és la data que amaga els descomptes més grans a Amazon

Es tracta de la Festa d’Ofertes Prime, una campanya exclusiva per a membres Prime que se celebra a la tardor. Durant només 48 hores, Amazon llança promocions agressives en milers de productes. Molts usuaris afirmen haver aconseguit preus més baixos que al novembre.
La Festa d’Ofertes Prime: què és i com funciona
La Festa d’Ofertes Prime va néixer com una extensió del Prime Day, però amb una diferència clau: se situa estratègicament al calendari, just abans de la temporada de compres nadalenques. El 2025, se celebrarà els dies 7 i 8 d’octubre, i estarà disponible únicament per als subscriptors d’Amazon Prime.
Durant aquestes 48 hores, Amazon activa milers de descomptes en totes les categories: des de tecnologia i moda fins a productes per a la llar, bellesa o joguines. L’accés és completament en línia, encara que moltes ofertes tenen unitats limitades, de manera que el factor temps juga un paper fonamental.
A diferència d’esdeveniments més mediàtics com el Black Friday, aquest no sol tenir una campanya publicitària massiva fora de l’entorn d’Amazon. Per això molts usuaris el descobreixen gairebé per casualitat. Tot i així, qui ha comprat en edicions anteriors sol marcar aquestes dates al calendari.
A més de les ofertes estàndard, Amazon també llança promocions creuades, com cupons temporals, descomptes per compres acumulades o enviaments gratuïts més ràpids. Això converteix l’experiència de compra en un esdeveniment dinàmic, on cal estar atent i tenir una estratègia.
Realment hi ha més descomptes que al Black Friday?
És una pregunta lògica: com pot un esdeveniment menys conegut superar l’omnipresent Black Friday? La resposta està en la segmentació i la intenció. Mentre que el Black Friday busca atreure tots els consumidors, la Festa d’Ofertes Prime se centra en fidelitzar els membres Prime, premiant-los amb preus molt agressius en productes concrets.
En edicions passades s’han registrat descomptes sorprenents. El 2024, per exemple, uns auriculars premium van arribar a estar rebaixats en un 88 %, una cosa poc habitual fins i tot al novembre. També hi va haver ofertes en televisors, petits electrodomèstics i dispositius intel·ligents amb reduccions superiors al 50 %.
Un altre avantatge és que a l’octubre sol haver-hi més estoc disponible. Al Black Friday, molts productes estrella s’esgoten en qüestió de minuts. Però a l’octubre, en haver-hi menys trànsit massiu, és més probable que els usuaris aconsegueixin el que busquen.
A més, Amazon ha perfeccionat els seus sistemes de recomanació i seguiment de preus. Molts usuaris reben alertes personalitzades segons el seu historial de cerca o compres anteriors, cosa que els permet accedir més ràpidament a ofertes rellevants.
Per descomptat, no tots els productes tenen millors preus a l’octubre. Alguns dispositius tecnològics llançats a finals d’any solen esperar fins al Black Friday per a la seva primera gran rebaixa. Però si es busca renovar la llar, avançar regals o aprofitar per a compres quotidianes, l’octubre pot ser una opció guanyadora.
Exemples reals de descomptes destacats
Per entendre millor la magnitud de la Festa d’Ofertes Prime, res millor que observar casos concrets. Aquests exemples mostren com les rebaixes arriben a diferents categories, des de tecnologia fins a alimentació.
Robot aspirador Lefant M210 Pro
El Lefant M210 Pro, un robot aspirador amb 2200 Pa de succió i 120 minuts d’autonomia, ha passat de 239,99 € a 99,99 €, amb un descompte del 58 %. Un clar exemple de com els productes per a la llar solen rebre rebaixes molt agressives durant aquesta campanya.
Pernil ibèric tallat Finca Jarallana
El pernil ibèric tallat Finca Jarallana, presentat en sobres envasats al buit de 70 grams, va baixar de 31,20 € a 24,70 €, amb un –21 %. La Festa d’Ofertes Prime no només apunta a la tecnologia, també inclou productes gurmet i d’alimentació.
Assecador de cabell Dekuri professional
L’assecador Dekuri, amb tecnologia iònica, difusor, 3 temperatures i 2 velocitats, ha arribat a rebaixar-se de 131,99 € a 39,98 €, és a dir, un descompte del 70 %. Les categories de bellesa i cura personal solen sorprendre amb descomptes extrems.
Cafetera Philips Sèrie 2300 superautomàtica
La cafetera espresso superautomàtica Philips Sèrie 2300, amb sistema LatteGo, pantalla tàctil i quatre tipus de cafè personalitzables, va passar de 529,99 € a 440 €, amb un descompte del 17 %. Un exemple de com els electrodomèstics premium també entren a la campanya.
Planxa de cabell Philips Sèrie 5000
La planxa de cabell Philips Sèrie 5000, amb tecnologia ThermoShield, plaques flotants de 105 mm i recobriment amb oli d’argan, va passar de 69,99 € a 48,99 €, amb un descompte del 30 %. Un producte quotidià que demostra que l’esdeveniment també és atractiu per a qui busca renovar accessoris personals.
Molt més que un simple avançament
La Festa d’Ofertes Prime és una d’aquelles dates que convé conèixer si es vol treure el màxim partit a les compres en línia. Potser no té la fama del Black Friday ni la tradició del Prime Day, però cada vegada més usuaris descobreixen el seu potencial.
Avançar-se al calendari nadalenc, comprar amb intel·ligència i aprofitar l’exclusivitat pot marcar la diferència. Especialment en temps en què cada euro compta.
I tu? Ja tens una llista de desitjos preparada per a l’octubre? Comparteix les teves estratègies o experiències amb aquesta data “oculta” d’Amazon. Podria convertir-se en el teu millor secret d’estalvi de l’any.