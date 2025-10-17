Mercadona respon a una de les dubtes més comunes sobre l’oli de coco: aquests són els seus usos reals

No podem dir només que és moda, però sí és cert que gràcies a les xarxes socials s’han difós molt fort tots els beneficis d’aquest oli. És versàtil perquè té beneficis de consum i també és bo per a l’ús cosmètic. Serveix per cuinar, però també és un gran aliat del cuidat personal.
Una de les dubtes més recurrents per part dels consumidors d’aquesta cadena de supermercats valenciana és: per a què serveix l’oli de coco de Mercadona? Els responsables dels canals de comunicació es varen afanyar per brindar-nos informació.
Mercadona: “el nostre oli només té coco”
L’oli de coco es troba a la secció dels olis de cuina. Això et pot donar una pista de on l’has d’emmagatzemar tu, encara que això no limita que, de tant en tant, el portis al bany i l’incloguis a la teva rutina de bellesa.
A través del seu lloc web, Mercadona explica que el seu oli està elaborat de manera única i exclusiva amb coco. No té cap procés de refinament i s’obté de cocos acabats de recollir, mitjançant un procés d’extracció mecànica de hidrogenació.
És un oli verge que ve en una presentació de 450 mil·lilitres i costa 5,45 €. Pot ser usat com a alioli, per coure al forn o fregir; però també és vàlid per hidratar la pell i els cabells.
A causa de les seves pròpies característiques i de la temperatura del lloc d’emmagatzematge, aquest pot trobar‑se en estat líquid o sòlid i no altera les seves propietats. És a dir, tant si s’ha convertit en una pasta com si sembla una mica d’aigua espessa, el pots usar amb seguretat.
Mira de tot el que et perds si no tens oli de coco a la teva cuina!
No estem dient que el substitueixis per l’oli d’oliva, que és el consentit de tots els espanyols. Però anem, que també el pots incloure a les teves receptes. Els seus beneficis de consum són especials i val la pena fer-li una ullada a tot el que ens aporta.
És una font ràpida d’energia perquè el cos l’absorbeix més fàcil que altres tipus de greixos. Per això es fa servir en dietes cetogèniques i també el fan servir esportistes que busquen tenir una energia sostinguda.
El seu efecte saciant ajuda a reduir la gana. En ser una greix saludable genera aquest efect… Això sí, consumeix‑lo amb moderació perquè és alt en calories.
El miracle de l’àcid làuric
L’oli de coco conté aquest àcid que té efecte antibacterià, antiviral i antifúngic, cosa que ajuda a mantenir una flora intestinal equilibrada. A més, una cullerada al dia pot ajudar a mantenir una correcta higiene bucal. Maravellós!
Receptes que has de fer amb oli de coco
TikTok és la cuna dels trucs i la informació divertida i aquest oli s’ha convertit en un gran suport per a molts influencers que no dubten en parlar dels seus beneficis, brindar trucs, receptes i més, amb el seu ús. Aquí et deixem un exemple que ens resulta genial.
Piel seca y cabello opaco? Qué estàs esperant per usar‑lo
A la cuina és molt saborós i al bany eficient. Els beneficis d’aquest oli per al cuidat personal no són cap secret. Molts productes cosmètics l’incorporen en els seus ingredients, però usar‑lo en la seva versió més pura és ideal.
Aporta una hidratació intensa perquè és un emolient natural. Si la teva pell està seca, escamada o deshidratada, aplicar‑lo t’ajudarà a retenir més la humitat i la deixa suauta.
Pel que fa al cabell, aquest penetra en la fibra capil·lar millor que altres olis, així que és un gran portador de brillantor i ajuda a reduir la pèrdua de proteïnes. El pots usar com a mascareta prèvia al rentat o com a segellador de puntes.
Altres usos que li pots donar i segur que no coneixies:
- Com a desmaquillant natural (fins i tot pels que resisteixen a l’aigua)
- Funciona genial com esbandida bucal per reduir bacteris orals i millorar l’alè
- Un after sun perfecte o, fins i tot, ideal com a oli de massatges
Un tot en un que funciona
Sempre estem en la recerca de productes que ens ajudin a resoldre més d’un problema alhora i l’oli de coco és un gran exemple de multifuncionalitat.
Si el tenies oblidat a la cuina, possiblement et convingui portar‑lo al bany, o a l’inrevés. Comparteix aquestes dades amb qui tingui dubtes sobre el seu ús. I volem que ens expliquis com l’uses tu.