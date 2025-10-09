Mercadona respon a un dels dubtes més comuns sobre el seu oli de coco: aquests són els seus usos reals

L’oli de coco de la marca blanca Hacendado s’ha convertit en un dels productes més populars de Mercadona. Tanmateix, molts consumidors encara no sabien si el seu ús s’havia de limitar a la cuina o si també era segur i eficaç aplicar-lo sobre la pell i els cabells. Davant els dubtes generalitzats, la cadena de supermercats ha ofert una aclariment oficial que desfà mites i confirma la seva polivalència.
“És un producte natural, sense refinar, no hidrogenat i 100 % oli de coco”, afirma Mercadona als seus canals informatius. Aquesta declaració serveix com a base per entendre els seus múltiples usos. La clau és la seva puresa: com que no ha estat tractat ni alterat químicament, manté propietats que el fan útil tant en l’àmbit alimentari com en el de la cura personal.
Què ha dit exactament Mercadona
L’explicació oficial de Mercadona indica que l’oli de coco que venen és apte tant per cuinar com per aplicar sobre la pell i els cabells. Es tracta d’un producte no refinat i no hidrogenat, cosa que significa que no ha passat per processos químics per modificar-ne la composició.
L’envàs especifica que el seu estat pot variar: a menys de 25 °C sol solidificar-se, mentre que amb més temperatura es torna líquid. Aquest canvi d’estat no altera el seu valor nutricional ni cosmètic.
Mercadona també assenyala que és important respectar les seves limitacions tèrmiques, especialment quan s’utilitza a la cuina. No s’ha d’escalfar massa, ja que el seu punt de fum és més baix que el d’altres olis com l’oli d’oliva o de gira-sol.
Usos a la cuina: què pots (i què no) fer
L’oli de coco es pot fer servir per fregir aliments a baixa temperatura, preparar rebosteria, forn, i fins i tot amanir amanides. També és popular per untar a les torrades com a alternativa a la mantega.
Mercadona en recomana l’ús especialment en elaboracions dolces, brioixeria o receptes que busquin un toc exòtic. A més, aporta un gust suau i lleugerament dolç, que el fa ideal en batuts, galetes o creps.
Ara bé, es desaconsella utilitzar-lo per fregir a altes temperatures, ja que es pot descompondre i perdre les seves propietats. El seu punt de fum ronda els 175 °C, per sota d’altres olis més resistents a la calor.
Usos cosmètics: per a la pell i els cabells
Un dels punts que més dubtes generava era si aquest oli de coco era adequat per a ús cosmètic directe. La resposta és afirmativa.
Segons les indicacions de la mateixa Mercadona, es pot aplicar directament sobre la pell per hidratar zones seques, suavitzar colzes o talons, o com a oli corporal després de la dutxa. S’absorbeix bé si es fa un massatge suau i es deixa actuar uns minuts.
En el cas dels cabells, se’n recomana l’ús com a mascareta pre-rentat: aplicar-ne una quantitat moderada des de l’arrel fins a les puntes, deixar actuar entre 40 i 60 minuts, cobrir amb un gorro o tovallola, i després rentar amb xampú. El resultat sol ser un cabell més brillant, nodrit i fàcil de desenredar.
Alguns usuaris també l’utilitzen com a desmaquillant natural o bàlsam labial. La seva textura i capacitat per dissoldre impureses el fan apte per a aquests usos, tot i que es recomana fer primer una prova a zones petites, especialment si la pell és greixosa o amb tendència a l’acne.
Precaucions i consideracions
Tot i la seva versatilitat, cal tenir en compte certs aspectes. En primer lloc, el seu alt contingut en greixos saturats el fa poc recomanable per a persones amb colesterol alt si se’n fa un ús excessiu a la dieta.
També cal anar amb compte a l’hora d’aplicar-lo al rostre en pells amb tendència acneica, ja que podria obstruir els porus. El millor és fer una petita prova i observar la reacció de la pell durant un o dos dies.
Una altra precaució important és no escalfar-lo massa quan es cuina. Superar el seu punt de fum pot generar compostos tòxics i restar-li beneficis. Fer-lo servir a foc mitjà o en preparacions sense cocció és l’opció més segura.
Finalment, recorda que el seu estat sòlid o líquid no indica que estigui en mal estat. N’hi ha prou amb escalfar lleugerament el pot si es vol que torni a ser fluid.
Què diuen els usuaris: experiències reals
Les xarxes socials són plenes de testimonis de persones que utilitzen l’oli de coco de Mercadona amb diferents finalitats. Alguns l’incorporen a la seva dieta per esmorzar, com en torrades o batuts. Altres el fan servir com a tractament capil·lar natural, sobretot en cabells arrissats o castigats.
Una usuària comenta que el fa servir cada setmana abans de rentar-se els cabells i que el seu cabell “es nota més hidratat, brillant i sense encrespament.” Un altre client destaca el seu ús com a hidratant corporal després de la dutxa, amb resultats visibles en colzes, genolls i talons.
També hi ha qui l’ha provat com a desodorant casolà barrejat amb bicarbonat, o com a crema d’afaitar natural. La majoria coincideixen que és un producte econòmic, durador i molt polivalent.
Ja l’has fet servir així?
Un oli, molts usos: cuina, bellesa i benestar.
L’oli de coco de Mercadona es presenta com una solució versàtil per a aquells que busquen productes naturals i multifuncionals. La seva puresa permet fer-lo servir amb seguretat en diferents contextos, encara que sempre és recomanable fer-ho amb criteri.
I tu? Ja l’has provat per cuinar o com a cosmètic?
Comparteix la teva experiència o descobreix noves maneres d’integrar-lo a la teva rutina diària.