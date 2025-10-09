Mercadona llença un ambientador de 2 euros que fa que casa teva faci olor d’hotel de luxe

Molts asseguren que fa olor “com un hotel de cinc estrelles”. I, a més, dura setmanes.
Amb un disseny discret i una aroma sofisticada, aquest difusor de varetes de Bosque Verde s’ha convertit en un imprescindible per a qui busca elegància sense gastar massa. La seva fragància de festuc i el seu preu assequible l’han catapultat a l’estrellat a les botigues i a TikTok.
Què té aquest ambientador que el fa tan especial?
El nou producte estrella de Mercadona és un ambientador en format difusor amb varetes, de la coneguda gamma Bosque Verde. Ve en un flascó de vidre de 40 ml amb un disseny senzill però elegant, acompanyat de diverses varetes que absorbeixen i dispersen la fragància per l’ambient.
La seva aroma principal és el festuc, una fragància poc comuna en el món dels ambientadors, que sorprèn pel seu toc càlid i sofisticat. La combinació olfactiva recorda les olors que solen ambientar els hotels de luxe o botigues exclusives, cosa que ha generat una forta connexió emocional amb el consumidor.
Aquest ambientador ha estat comparat per molts amb productes de gamma alta de marques com Rituals, però per una fracció del preu. La clau, segons els usuaris, és l’equilibri entre intensitat i elegància de l’aroma, que aconsegueix ambientar sense empalagar.
Una experiència sensorial com la d’un hotel de cinc estrelles
A les xarxes socials com TikTok i Instagram, centenars d’usuaris han compartit la seva experiència amb aquest ambientador, presentant-lo com el secret per donar a la seva llar un toc de luxe assequible. “Fa olor com si obrissis la porta d’una suite acabada de netejar”, comenta una usuària, mentre una altra assegura que li recorda les zones comunes d’un hotel de disseny.
El producte funciona mitjançant la immersió de les varetes en el líquid aromàtic, que permet regular la intensitat segons el nombre de palets utilitzats. Com més varetes, més difusió. Amb menys, una aroma més suau però persistent.
A més, el seu envàs discret permet col·locar-lo a qualsevol estança de la casa: banys, rebedors, salons o fins i tot armaris, sense trencar l’estètica decorativa.
Preu, durada i disponibilitat
Un dels aspectes més valorats és el seu preu: només 2,10 €, cosa que el converteix en una alternativa ideal per a qui busca productes eficaços sense grans despeses. Aquest cost, sumat al seu rendiment, ha estat clau en el seu èxit comercial.
Pel que fa a la durada, Mercadona estima que l’ambientador pot mantenir la seva eficàcia entre 3 i 5 setmanes, segons l’entorn i el nombre de varetes utilitzades. Això el fa una opció rendible davant d’altres ambientadors més cars o de menor durada.
Tanmateix, la popularitat del producte ha fet que s’esgoti amb freqüència en algunes botigues, generant fins i tot llistes d’espera o consultes constants per part dels clients. Molts el consideren un “producte viral”, i alguns el compren en quantitat per por de no trobar-lo després.
Altres ambientadors ‘low cost’ que també triomfen
Aquest no és l’únic ambientador de baix cost que ha triomfat a les prestatgeries de Mercadona. Un altre cas molt comentat és el Foresan Deluxe, un concentrat líquid de 125 ml ideal per aplicar a teixits, banys o terres, amb una aroma floral dolça molt característica. El seu preu ronda l’1,75 € i és especialment apreciat per a qui vol que la roba o els llençols facin bona olor durant dies.
A més, Mercadona compta amb una àmplia gamma d’ambientadors: elèctrics, en esprai, amb perles o automàtics, però aquest nou model amb aroma de festuc destaca precisament pel seu toc diferent, elegant i natural, que el fa competir fins i tot amb opcions de marques premium.
La tendència actual apunta a convertir l’olor de la llar en una extensió de l’estil personal. Ja no n’hi ha prou que faci bona olor: ha de transmetre una experiència. Per això, ambientadors com aquest esdevenen objectes de culte entre qui gaudeix del detall i del benestar sensorial.
Una casa amb olor de luxe per només 2 euros
En un moment en què el detall marca la diferència, aquest petit gest converteix casa teva en un espai més acollidor i sofisticat. L’ambientador de festuc de Mercadona demostra que el luxe no sempre ha de ser car: només cal saber triar.
Ja l’has provat? Comparteix la teva experiència o explica’ns quin és el teu ambientador preferit de Mercadona. Perquè de vegades, una bona aroma és tot el que necessites per sentir-te com a casa… o en una suite d’hotel.