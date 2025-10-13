Mercadona llença un ambientador de 2 euros que fa que casa teva faci olor d’hotel de luxe

Hi ha qui entra a casa i pregunta directament: “Què és aquesta olor?” Altres en parlen a TikTok com si haguessin descobert un secret de luxe a preu de cafè. I tot per un difusor de varetes de Bosque Verde, discret, de només 2 € i amb una aroma sorprenent de festuc.
“Fa olor com una suite acabada de netejar”, escriu una usuària a les xarxes. I no és l’única: desenes de vídeos mostren gent ensumant el flascó amb cara de sorpresa. El fenomen s’ha estès com la pólvora i ja hi ha qui el considera el seu nou essencial de decoració.
Per què enganxa tant?
El disseny no crida l’atenció, però potser aquí hi ha la clau: un flascó petit de vidre transparent i unes varetes que alliberen l’aroma sense pressa. No és el típic ambientador de vainilla o lavanda; aquest té un toc torrat i dolç que recorda els hotels on fins i tot l’aire fa olor de luxe.
Alguns el comparen amb marques com Rituals o Zara Home, però aquí la diferència és abismal: 2,10 € i cap renúncia a l’elegància. L’equilibri entre intensitat i subtilesa és exactament el que el fa addictiu.
Experiència d’hotel (sense sortir de casa)
A TikTok el defineixen com “el truc per tenir una casa que fa olor de rica”. Una creadora mostrava el seu rebedor dient: “Mira, ni espelmes ni difusors cars, això és tot el que necessites”.
Funciona per immersió de les varetes dins el líquid aromàtic: com més n’hi poses, més intensitat. Amb tres, l’olor és suau i relaxant; amb sis, sembla que entris a un spa. I segons Mercadona, la seva durada pot arribar a cinc setmanes sense perdre aroma.
On col·locar-lo (i on no)
A diferència d’altres ambientadors que semblen decoració forçada, aquest passa completament desapercebut. El pots col·locar al bany, rebedor, menjador o fins i tot dins un armari —hi ha qui l’amaga darrere d’uns llibres per deixar només l’aroma.
Truc de consumidora: gira les varetes un cop per setmana per recuperar intensitat sense afegir més líquid.
Un luxe que costa menys que un cafè
2,10 €. Aquesta és tota la inversió. I aquí és on el producte s’ha tornat viral: molts clients n’acumulen tres o quatre flascons per por que s’esgoti. Ja hi ha botigues on desapareix dels prestatges en pocs dies.
Comparat amb altres ambientadors de gamma alta que duren igual o menys, el de Bosque Verde és una opció rendible i sorprenentment sofisticada. Un d’aquells petits luxes del dia a dia.
Altres aromes que també triomfen
El cas del festuc no és únic. El Foresan Deluxe, un altre clàssic low-cost de Mercadona, continua sumant adeptes pel seu perfum floral intens i preu mini (1,75 €). Però el de Bosque Verde té un punt diferencial: no només perfuma, canvia l’ambient.
La tendència actual busca convertir l’olor de casa en part de l’estil personal. No es tracta només que faci bona olor: ha de transmetre sensacions. I aquest ambientador de festuc ho aconsegueix amb nota.
Una casa amb olor de luxe per menys de 3 €
Quan el detall marca la diferència, aquest petit gest pot transformar casa teva en un espai més acollidor i sofisticat. L’ambientador de festuc de Mercadona demostra que el luxe no sempre és car —només cal saber triar.
Ja l’has provat? Explica la teva experiència o comparteix quin és el teu ambientador preferit de Mercadona. De vegades, una bona aroma és tot el que necessites per sentir-te com a casa… o en una suite d’hotel.