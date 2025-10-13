Veu del Consumidor
Mercadona llença un ambientador de 2 euros que fa que casa teva faci olor d’hotel de luxe
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
13/10/2025 13:18

Hi ha qui entra a casa i pregunta directament: “Què és aquesta olor?” Altres en parlen a TikTok com si haguessin descobert un secret de luxe a preu de cafè. I tot per un difusor de varetes de Bosque Verde, discret, de només 2 € i amb una aroma sorprenent de festuc.

“Fa olor com una suite acabada de netejar”, escriu una usuària a les xarxes. I no és l’única: desenes de vídeos mostren gent ensumant el flascó amb cara de sorpresa. El fenomen s’ha estès com la pólvora i ja hi ha qui el considera el seu nou essencial de decoració.

Per què enganxa tant?

El disseny no crida l’atenció, però potser aquí hi ha la clau: un flascó petit de vidre transparent i unes varetes que alliberen l’aroma sense pressa. No és el típic ambientador de vainilla o lavanda; aquest té un toc torrat i dolç que recorda els hotels on fins i tot l’aire fa olor de luxe.

Alguns el comparen amb marques com Rituals o Zara Home, però aquí la diferència és abismal: 2,10 € i cap renúncia a l’elegància. L’equilibri entre intensitat i subtilesa és exactament el que el fa addictiu.

Experiència d’hotel (sense sortir de casa)

A TikTok el defineixen com “el truc per tenir una casa que fa olor de rica”. Una creadora mostrava el seu rebedor dient: “Mira, ni espelmes ni difusors cars, això és tot el que necessites”.

Funciona per immersió de les varetes dins el líquid aromàtic: com més n’hi poses, més intensitat. Amb tres, l’olor és suau i relaxant; amb sis, sembla que entris a un spa. I segons Mercadona, la seva durada pot arribar a cinc setmanes sense perdre aroma.

On col·locar-lo (i on no)

A diferència d’altres ambientadors que semblen decoració forçada, aquest passa completament desapercebut. El pots col·locar al bany, rebedor, menjador o fins i tot dins un armari —hi ha qui l’amaga darrere d’uns llibres per deixar només l’aroma.

Truc de consumidora: gira les varetes un cop per setmana per recuperar intensitat sense afegir més líquid.

Difusor de varetes Bosque Verde aroma festuc de Mercadona
El difusor Bosque Verde de festuc, l’últim èxit viral de Mercadona

Un luxe que costa menys que un cafè

2,10 €. Aquesta és tota la inversió. I aquí és on el producte s’ha tornat viral: molts clients n’acumulen tres o quatre flascons per por que s’esgoti. Ja hi ha botigues on desapareix dels prestatges en pocs dies.

Comparat amb altres ambientadors de gamma alta que duren igual o menys, el de Bosque Verde és una opció rendible i sorprenentment sofisticada. Un d’aquells petits luxes del dia a dia.

Altres aromes que també triomfen

El cas del festuc no és únic. El Foresan Deluxe, un altre clàssic low-cost de Mercadona, continua sumant adeptes pel seu perfum floral intens i preu mini (1,75 €). Però el de Bosque Verde té un punt diferencial: no només perfuma, canvia l’ambient.

La tendència actual busca convertir l’olor de casa en part de l’estil personal. No es tracta només que faci bona olor: ha de transmetre sensacions. I aquest ambientador de festuc ho aconsegueix amb nota.

@becauty.beauty

💚 Ambientador Pistacho de Mercadona 🧐 Ayer descubrí de casualidad este ambientador y no me lo pensé dos veces en cogerlo y probar 😯 Huele realmente a pistacho rico rico, es pequeño (trae 40 ml) y cuesta menos de 3€ 🤔 En verdad, ningún ambientador había conseguido que solo al entrar a casa oliera al propio ambientador… hasta ahora 😍 Es cierto que huele poquito y mi casa es pequeñita, pero algo se aprecia y no siempre, ojo… 🥰 Voy removiendo y cambiando de posición los palillos y algo hace, pero no esperéis una gran intensidad, aún así miraré el resto de olores por curiosidad, pero este me ha encantado por el momento 💬 Déjame en comentarios si has probado alguno de esta línea o tu ambientador fav! #mercadona #pistacho #mercadonanovedades #ambientador

♬ Natural Emotions – Muspace Lofi
Usuàries comparteixen el resultat del difusor de festuc a TikTok

Una casa amb olor de luxe per menys de 3 €

Quan el detall marca la diferència, aquest petit gest pot transformar casa teva en un espai més acollidor i sofisticat. L’ambientador de festuc de Mercadona demostra que el luxe no sempre és car —només cal saber triar.

Ja l’has provat? Explica la teva experiència o comparteix quin és el teu ambientador preferit de Mercadona. De vegades, una bona aroma és tot el que necessites per sentir-te com a casa… o en una suite d’hotel.

