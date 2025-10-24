Mercadona duplica la seva aposta per la patata nacional i comercialitza més de 5.000 tones d’origen basc

Aquesta enorme quantitat prové d’Àlaba, una zona basca coneguda per la seva producció de patates, i el tonatge suposa un increment del 92% respecte al mateix període de l’any passat.
Amb aquest moviment econòmic i comercial, la cadena de supermercats mostra clarament que l’empresa aposta per la qualitat i la proximitat i ofereix un fort suport als agricultors espanyols.
Patata de les dobles collites
L’objectiu de comprar 5.000 tones de patates basques és mantenir els lineals plens durant els pròxims vuit mesos. És a dir, Mercadona ha recorregut a les dobles collites i ha comprat la campanya d’hivern i la d’estiu. Aquesta estratègia no només garanteix la disponibilitat per al consumidor, sinó també la frescor i qualitat.
Segons Laura Merino, especialista en patates de la cadena, qui va fer declaracions als mitjans locals, la bona climatologia i la recuperació dels cultius en zones més càlides han fet que la campanya d’estiu hagi estat immillorable en producció i qualitat.
Col·laboració i suport als agricultors espanyols
L’èxit d’aquesta estratègia en el comerç de la patata de Mercadona es basa en l’estreta col·laboració amb proveïdors locals.
La cadena de comerços ha tingut com a socis estratègics Patatas Hijolusa, Mr. Chippy, Patatas Meléndez, Udapa, Cadimisa, Illacamp, Patatas Gómez, Papacan i Legufrut.
Gràcies als acords tancats amb aquests productors, Mercadona pot oferir patates fresques de diferents comunitats autònomes.
Això implica que Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Euskadi, Canàries, Illes Balears, Regió de Múrcia, Comunitat Valenciana i Andalusia tenen garantit el producte fins a la pròxima campanya del 2026.
Patates franceses tot l’any
És un fet que, durant els mesos freds, la producció nacional d’aquest tubercle es redueix. No obstant això, Mercadona garanteix als seus clients que no es quedaran sense patata en els mesos vinents.
Per això, ha recorregut a importacions des de França i manté algunes referències locals seleccionades. És el cas de la patata especial per fregir a la Península i a les Illes Balears o de la patata de carn blanca a Galícia i Astúries.
La verdeta i el retorn de la patata d’hivern
La gran notícia que porta Mercadona per als amants d’aquest producte és que, per al 2026, la verdeta, la patata de la campanya d’hivern, tornarà a omplir els lineals de totes les botigues, i s’espera que arribi entre gener i febrer.
A propòsit de la patata…
Com que tindrem patates tot l’any, què et sembla si cuinem un parell de receptes senzilles? Et deixem dues maneres de convertir aquest peculiar tubercle en dues delícies.
Patates amb romaní
Aquesta recepta és extremadament fàcil perquè ni tan sols cal pelar les patates. Has, això sí, de rentar-les molt bé i assecar-les.
Necessitarem un quilo de patates. Després, talla-les en daus d’uns dos centímetres de costat i col·loca-les en una safata per al forn. A part, prepara una barreja d’oli d’oliva, all picat i romaní. El recomanable és deixar el romaní en branques grans per poder retirar-les fàcilment després.
A la safata, posa-hi sal i pebre a les patates i banya-les amb l’oli perfumat. Tapa-les amb paper d’alumini i enforna mitja hora a uns 180 graus. Un cop passat aquest temps, treu el paper i deixa-les daurar. El temps de daurat dependrà del teu forn i la seva potència. Aquestes patates són ideals per acompanyar carns, peixos o pollastre.
Crema de patates i formatge cheddar
Aquesta recepta és ideal per als petits i perfecta per als dies freds de tardor. Amb un quilo tindràs sopa per a quatre persones.
Necessitarem un litre i mig de brou de pollastre, carn o verdures. Hi posarem a coure les patates fins que s’estovin. Fet això, comprovarem la sal i hi afegirem un toc de pebre negre i unes branquetes de coriandre.
Agafa una batedora de mà o minipimer i tritura-ho tot molt bé. Serveix en plats fondos i afegeix-hi trossos de crostons i de formatge cheddar.
Bon profit!