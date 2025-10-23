Mercadona desferma la bogeria amb el seu nou estoig de mini perfums Deliplus: edició limitada i èxit assegurat

Encara que falten unes setmanes perquè el Pare Noel baixi per la xemeneia, els comerços comencen a guarnir els aparadors amb idees i detalls que prometen un regal per a cada gust.
En aquesta ocasió, Mercadona ha llançat un detallàs per a la temporada festiva, i no és altre que la proposta irresistible signada per la seva reconeguda marca de bellesa Deliplus, que ens porta un conjunt de perfums bellament presentat.
La proposta que no fallarà
La cadena valenciana de supermercats, dirigida per Juan Roig, ha tornat a apostar per una de les seves edicions més exitoses. Es tracta de l’estoig de mini perfums en col·lecció limitada, que l’any passat es va esgotar tot just sortir al mercat.
Per això, aquest 2025 tens l’oportunitat de comprar el teu, ja que Mercadona promet repetir l’èxit de l’any passat.
Aquesta col·lecció ve presentada en un vistós estoig vermell molt coquetó que inclou les seves 12 fragàncies femenines en format mini.
Són perfectes per a les dones d’avui, que gaudeixen variant d’aroma segons el dia, el look, el lloc on aniran o l’estat d’ànim.
Una presentació de fragàncies primoroses
L’atractiu principal d’aquest estoig és la seva diversitat, ja que cada perfum encapsula un estil diferent que va des de la dolçor d’Extra Time, amb tocs de gerd, gardènia i mel, passant per l’elegància de Blue Shine, que combina bergamota, iris i sàndal, i arribant a Soirée My Soul, amb espurnes d’iris i fava tonka.
Si t’agraden els aromes més tradicionals, tens els clàssics Como Tú Amor, Atracción i Gold, que entrellacen flors exòtiques amb tocs càlids i dolços de vainilla.
En conjunt, aquesta selecció et brinda un recorregut pels aromes més icònics de la marca Deliplus, que ha conquerit milers de consumidores pel seu equilibri perfecte entre qualitat, disseny primorós i preu assequible.
Mercadona i els seus perfums
Durant els últims anys, els perfums de Mercadona han deixat de ser un simple complement de la zona de parafarmàcia dels supermercats per convertir-se en una opció real i necessària de perfumeria quotidiana.
El seu èxit es deu al fet d’aconseguir composicions que són “dupes” de perfums d’alta gamma, molt més cars, i que pots comprar a aquest supermercat per molt menys.
A més, són fórmules de llarga durada, una característica que qualsevol bona amant dels perfums sap apreciar.
Aquestes particularitats han permès a Mercadona democratitzar l’accés a fragàncies d’excel·lent qualitat sense sacrificar sofisticació ni glamur.
Els nois també tenen el seu estoig
Mercadona no podia deixar fora la versió masculina, i per això ha llançat també un estoig molt viril amb sis mini fragàncies per a home.
Aquest petit obsequi és gran en aromes i simbolitza un regal pràctic i elegant. La seva presentació és igualment cuidada i compta amb un detall enginyós: l’estoig que conté els flascons es pot transformar en una base per a rellotges, cosa que afegeix funcionalitat a l’embalatge.
Per als cavallers, les essències més destacades són My Soul Él, amb notes de pebre rosa i fusta de cade; Como Tú Rebel, amb un caràcter especiat i atrevit; i Como Tú Fuerza, amb aromes de lavanda i cardamom per a un toc més clàssic.
Tampoc hi falten opcions més fresques com Como Tu Viento, amb bergamota i acord marí, i el refinat My Soul Supreme, que amaga matisos de pinya i ambre en un to més dolç.
Com triar la fragància Mercadona segons el teu estat d’ànim
La dona d’avui i l’home actual poden triar un perfum segons el seu estat d’ànim amb aquest regal de Mercadona.
És una manera senzilla d’expressar les emocions i gaudir de cada moment del dia. Deliplus ofereix fragàncies versàtils que s’adapten a les sensacions i a com et sentis per afrontar la jornada.
Si vols energia i frescor, t’aniran bé els aromes cítrics i alegres. Per això, Blue Shine, amb base de bergamota, iris i sàndal, t’aporta dinamisme i optimisme, i és la fragància perfecta per començar el matí i afrontar un dia intens.
En canvi, si busques relaxació i benestar, les fragàncies florals i suaus són les teves aliades. Soirée My Soul, feta amb iris, vainilla i fava tonka, crea un ambient de calma ideal per a dies tranquils o moments d’introspecció.
Els perfums dolços amb fruites o vainilla són ideals per a vetllades romàntiques, ja que funcionen a la perfecció. D’aquí que puguis usar Como Tú Amor, elaborat amb pinzellades de grosella negra, gessamí i vainilla, que embolcalla amb una sensació càlida i acollidora.
Per als moments en què vulguis projectar confiança i sofisticació, els aromes amaderats o especiats són ideals, com Supreme My Soul, fet amb pebre vermell, gessamí i vainilla. Aquesta fragància t’aporta caràcter i elegància, i és perfecta per a assumptes laborals o esdeveniments socials especials.
Ara que tens aquesta guia de fragàncies Deliplus de Mercadona, què esperes per comprar el teu estoig?