L’outlet d’alimentació més barat aterra a Barcelona: truites a 0,99 € i pizzes a 2,99 €

Just al carrer Comte Borrell, acaba d’aterrar una botiga que promet salvar moltes butxaques. Es tracta de Sqrups, un outlet d’alimentació que s’ha sabut posicionar a Madrid i València i no hi ha cap dubte que també ho farà en terres catalanes. Els seus preus no són baixos, solen ser de bogeria.
Les truites a 0,99 €, pizzes per 2,99 €, productes de neteja a només un euro, xocolates, conserves, cosmètics amb descomptes de fins al 80% són només alguns exemples de les increïbles gangues que pots aconseguir en aquest lloc. Quin és el secret? T’ho expliquem ara mateix.
Una nova manera de comprar que és sostenible, econòmica i sense complicacions
La filosofia de Sqrups és senzilla i molt efectiva. El que fan és aprofitar els excedents d’estoc que, en els formats convencionals, acabarien a les escombraries. Si vols cuidar la teva economia diària i no sentir-te culpable per això, aquest és el lloc que estàs buscant.
El seu model de negoci consisteix a adquirir productes de primeres marques que queden fora del circuit de compra habitual per petits defectes d’embalatge o simplement perquè són excedents de fàbrica.
Però no ens confonguem, lluny de tractar-se de productes de segona, són articles que han estat revisats, són segurs i han passat per totes les supervisió de rigor. Podem comparar-ho amb un mercat d’oportunitats, però on l’organització, l’estètica i la neteja són pròpies de comprar en qualsevol botiga moderna.
El gest ecològic que molts valoren
I és que sí, comprar a Sqrups també és un gest ecològic, perquè es tracta de donar una segona oportunitat a un producte que, per detalls que molts no tenen en compte, podria acabar contaminant més el medi ambient. Cada producte que es salva evita que grans quantitats d’aliments i materials acabin en abocadors.
Així que no només estàs comprant alguna cosa que necessites i que és de qualitat, sinó que estàs reduint el malbaratament i donant una segona vida a allò que segueix sent perfectament consumible i aprofitable.
Els preus que no semblen reals (però ho són)
És el que més sorprèn del concepte de Sqrups. Només d’entrar a la botiga ja et sorprèn la seva cartellera de preus. El millor és que no són promocions temporals, sinó que formen part de la seva proposta diària. Passa amb les truites, les pizzes, l’arròs, snacks gourmet i molt més.
També passa amb el parament de la llar, articles de papereria, productes d’higiene, begudes, cosmètics i aquell caprici que segurament acostumes a evitar en altres supermercats, precisament pel seu preu.
Un altre avantatge és que sempre hi ha varietat. Com que els productes arriben en lots limitats, l’assortiment canvia constantment, així que en cada visita et trobaràs amb alguna cosa nova.
On és Sqrups i per què visitar-lo
Apunta amb paper i llapis. Sqrups es troba al número 22 del carrer Comte Borrell, a l’Eixample, i no hi ha trucs ni lletra petita. No necessites targetes de soci per comprar grans quantitats. Pots entrar, endur-te una llauna d’una beguda i sortir o omplir el teu carretó fins dalt de tot amb tots els productes que vulguis.
És el súper més barat d’Espanya?
Això és el que comenten i asseguren els compradors habituals de Sqrups, i no resulta gaire complicat donar-los la raó. És una representació d’un outlet d’alimentació que no només impacta en l’estalvi, sinó que és una manera diferent i més conscient de pensar en el consum, una manera més justa i fins i tot eficient.
En aquests temps en què la cistella de la compra s’ha convertit en una preocupació del dia a dia, trobar aquestes opcions a Barcelona val molt la pena.
Sigui per necessitat, per curiositat o perquè tens una visió de consum més responsable i ecològica, visitar Sqrups és una experiència molt recomanable.