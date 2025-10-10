Lidl llença una taula de tallar amb suport per al mòbil i compartiments: ara amb descompte

Amb compartiments integrats i suport per al mòbil, aquesta taula està pensada per a qui estima l’ordre… i seguir receptes a la pantalla.
Una solució tan simple com enginyosa. Lidl ha llençat una taula de tallar de bambú amb múltiples afegits: recipients extraïbles, canal per als líquids, i fins i tot un suport per a telèfons intel·ligents. La proposta ha cridat l’atenció per la seva practicitat, disseny compacte i un descompte que la converteix en una opció molt atractiva per a qualsevol cuina.
Una taula que ho pensa tot
La taula no és simplement un estri per tallar. Està fabricada amb bambú, un material sostenible que afegeix un toc natural i modern a qualsevol cuina. Les seves mides aproximades són 45 × 32 × 4 cm, la qual cosa la fa ideal per a cuines de qualsevol mida.
Als laterals, inclou un canal perimetral que recull els líquids que deixen anar fruites, verdures o carns, evitant el clàssic desastre sobre el marbre. A més, compta amb potetes antilliscants, que asseguren una experiència estable i segura a l’hora de tallar.
El disseny compacte no sacrifica funcionalitat. Tot està pensat per optimitzar l’espai, millorar la higiene i facilitar cada pas del procés culinari.
Compartiments que marquen la diferència
Un dels elements més atractius d’aquesta taula són els seus compartiments integrats. En total, en porta tres de grans i tres de petits, tots extraïbles i combinables segons les necessitats del moment.
Aquests compartiments es llisquen mitjançant un sistema de rails que permet col·locar-los just sota la zona de tall. Així pots separar les peles, restes orgàniques o anar organitzant els ingredients ja picats sense haver d’omplir bols per tota la cuina.
També es poden recolzar directament sobre el marbre o penjar del costat de la taula, segons com t’agradi treballar. És un detall pensat per a qui valora la neteja i l’eficiència.
Suport per al mòbil: receptes a la vista
El detall que ha cridat especialment l’atenció és el seu suport integrat per a mòbils i tauletes. Amb aquest accessori, pots col·locar el teu dispositiu just davant teu mentre cuines i seguir receptes en vídeo, llegir instruccions pas a pas o simplement posar música.
Aquesta opció converteix la taula en un petit centre d’operacions culinàries, ideal tant per als que s’inicien a la cuina com per als que gaudeixen innovant en cada plat. A més, mantenint el dispositiu elevat, s’evita el risc de taques o accidents.
És, en definitiva, una mostra de com el disseny pot facilitar les tasques quotidianes sense complicacions.
Preu i disponibilitat
El producte ha arribat a les botigues Lidl amb un descompte atractiu del 28 %. El seu preu original era de 34,99 euros, però ara es pot adquirir per 24,99 euros, fet que el converteix en una oportunitat interessant dins del segment d’accessoris de cuina multifunció.
Està disponible tant a les botigues físiques com a través de la seva plataforma en línia, encara que, com sol passar amb aquests productes virals, la disponibilitat pot variar segons la demanda. L’oferta és vàlida fins a exhaurir existències, així que si t’interessa, millor no trigar gaire.
La taula definitiva per a cuines modernes?
Productes com aquest demostren que el disseny funcional pot ser assequible. Amb una combinació de materials sostenibles, utilitat pràctica i tocs tecnològics, Lidl torna a demostrar que la innovació també pot arribar als petits objectes de la llar.
T’imagines cuinant sense embrutar el marbre i amb la teva recepta preferida a la pantalla? Lidl proposa una millora simple… però amb gran impacte.
T’animaries a provar-la o la compartiries amb algú?