Lidl la torna a fer grossa amb les seves sabatilles de 14 €: encoixinades, sola lleugera i un look versàtil per al dia a dia

Però LIDL ens sorprèn un cop més amb un producte que val molt la pena provar. El millor? L’estil que tenen i el seu preu, només 14 €! No t’ho creus? Vine que t’expliquem tots els detalls.
Intentem combinar bon estil, funcionalitat i sobretot, comoditat. Les sabatilles esportives tenen una mica d’això, però el disseny de les sabatilles que acaba de llançar LIDL al seu catàleg fa un pas més enllà.
Tot el que li demanes a una sabata ho té aquest parell de LIDL
Un preu imbatible, amb sola lleugera, bon encoixinat i en colors que combinen amb tot. Així són aquestes sabatilles de la línia Esmara de LIDL, que hauries de tenir com a fons d’armari. Això sí, hauràs d’afanyar-te perquè els homes comencen a fer cua per comprar-ne un parell.
També pots fer un cop d’ull a la botiga online. Tot i que apareixen a la secció de sabatilles esportives, no ho són tant, ja que estan fetes amb un material més elegant i els colors neutres combinen genial amb texans o amb pantalons de pinces per a un toc més formal.
Estil i comoditat als teus peus
Poc fem amb tenir un parell de sabates maques i elegants si al cap d’una estona de caminar ja ens les volem treure perquè no són gens còmodes. Això no et passarà amb aquestes sabatilles. Tenen una sola de TPR que, combinada amb una mitja sola EVA, ofereix una bona amortimentació.
A més, el seu folre tèxtil interior aporta una sensació agradable des del moment en què te les poses. Les pots trobar des de la talla 41 (que sembla que ja estan esgotades) fins a la 46.
Per anar a treballar van molt bé. Igual si has d’anar a la universitat, sortir amb amics o a una cita. Queden perfectes amb qualsevol combinació. Els seus dos tons, blaves amb detalls marrons o les marrons amb detalls blaus, resulten ser un bàsic que gairebé no tocaran l’armari perquè les voldràs portar a tot arreu.
És un calçat per a homes de més de 45 anys?
Potser sí, o potser no. Perquè en el món dels gustos i la moda hi ha colors i estils per triar a plaer. És cert que les vendes apunten que les prefereixen homes de més de 45, però això no vol dir que un jove 20 anys més jove no les pugui aprofitar. Com et diem, tot depèn de l’estil.
En tot cas, el que cal destacar és que els homes grans valoren molt més la comoditat i és, precisament, aquesta sensació de descans el que ofereix aquest parell de sabatilles, si les comparem amb altres que solen ser més rígides i pesades.
Una qualitat que sorprèn
Per només 14 €, la veritat és que no es pot demanar gaire més. La seva relació qualitat-preu és indiscutible i LIDL ha sabut oferir un bon equilibri entre un producte funcional, amb bons acabats, una estètica cuidada i a un preu excel·lent.
Molts podran renovar el seu calçat per a aquesta temporada sense haver de gratar-se gaire la butxaca. Això sí, insistim que et passis per la teva botiga més propera perquè aquestes sabatilles estan donant molt de què parlar. De moment, no hi ha cap promoció especial per a la seva venda i, tot i així, la recomanació entre amics i companys de feina s’està notant.
Dóna un toc al teu estil clàssic o esportiu amb les sabatilles de LIDL
La versatilitat és una característica que els que saben comprar valoren moltíssim i aquestes sabatilles ho són. Cada vegada hi ha més homes preocupats per vestir bé, seguir les tendències i modes de temporada, així que uns quants consells per combinar no venen gens malament.
Tot i que no deixen de ser unes sabatilles esportives, especialment per la sola blanca, el material i la combinació de colors els donen aquell toc clàssic i elegant que molts busquen a l’hora de vestir.
Pel seu estil i format, queden bé amb pantalons de tall recte o tipus slim. Ara que estem en temporada de tardor, queden genials amb uns texans, una samarreta d’estil casual i una jaqueta.
Si vols una cosa més formal, combinen bé amb una camisa de màniga llarga i pantalons en color gris, beix, negre o marró. Són combinacions que no fallen!