L’aspirador Bosch de Lidl que tothom vol: sense cables, 2 en 1 i amb una autonomia de 40 minuts

Després de l’èxit en molts països, finalment nosaltres també hem adoptat aquest electrodomèstic per fer la neteja diària de casa.
A més, hi ha models inalàmbrics i sense bossa que faciliten molt la feina. I això és exactament el que ens ofereix la Readyy Sèrie 2 16 V de Bosch, que Lidl ha inclòs al seu catàleg d’ofertes per només 121,99 €.
2 electrodomèstics en 1
L’aspiradora de Bosch és un model multifuncional que actua com a solució 2 en 1. Es pot fer servir com a aspiradora de mà sense fils o com a aspiradora vertical amb bateria.
En altres paraules, tindràs dos equips pel preu d’un, i es pot adaptar a diferents tasques de neteja dins de la llar.
Autonomia que et permet fer tota la neteja
La podràs utilitzar durant 40 minuts seguits, una durada suficient per mantenir la neteja diària en una casa de mida mitjana, sense perdre potència ni rendiment.
A més, entre les seves funcions pràctiques destaca el sistema EasyClean, que permet treure i netejar fàcilment el corró del raspall. També té posició vertical de suport, cosa que li permet mantenir-se dreta sense recolzar-la, i així carregar-se còmodament a qualsevol endoll.
La bateria de ions de liti integrada és una de les seves grans virtuts: no només garanteix un rendiment constant, sinó que també redueix el temps de càrrega de forma significativa. En poques hores estarà a punt per tornar a utilitzar-se.
Aquest detall és molt útil per a llars on es neteja cada dia. Durant la nit es pot carregar sense pressa, i estar llesta per fer-la servir al matí abans de sortir o a la tarda quan tornem.
Lleugera, pràctica i sempre a punt
Pel que fa al pes, només fa 2,6 kg. És una opció molt lleugera, especialment si la comparem amb altres models del mercat. Això fa que sigui més còmoda i redueix la fatiga durant la neteja. El model que Lidl ens ofereix inclou una boquilla motoritzada, dissenyada per aspirar tot tipus de superfícies amb eficàcia: parquet, ceràmica, ciment, catifes i moquetes.
També compta amb una articulació mòbil, perfecta per arribar a zones complicades com sota els mobles o racons estrets. Disposa de dues velocitats de potència, que es poden ajustar segons les necessitats de la superfície, optimitzant així el consum de bateria. Compta igualment amb un filtre rentable, que allarga la seva vida útil i redueix despeses en recanvis. A més, ajuda a mantenir l’aire net, sense brutícia, àcars ni males olors.
Compacta, fàcil de guardar i sense cables
Les seves dimensions són aproximadament 116 x 26,5 x 16,5 cm, cosa que la fa compacta i fàcil de guardar, sense ocupar gaire espai. Lidl ha apostat per aquest model just en un moment en què les aspiradores sense fils estan guanyant molt protagonisme a les llars per la seva comoditat i versatilitat.
Segons dades del sector, les vendes d’aquests aparells han crescut de forma sostinguda els darrers anys, sobretot per la llibertat de moviment que proporcionen i la facilitat d’ús. A més, s’eliminen els cables incòmodes, que sovint provoquen embolics i molèsties en emmagatzemar-los. Això et permet netejar àrees difícils sense preocupar-te de si arriba el cable o de canviar d’endoll.
Una marca amb més d’un segle de trajectòria
Bosch és una marca alemanya fundada el 1886, amb 139 anys d’experiència en la fabricació d’electrodomèstics. Sempre ha sabut adaptar-se a les noves tendències i a l’evolució tecnològica. Amb models com la Readyy Sèrie 2 16 V, Bosch ofereix una opció de qualitat contrastada a un preu assequible. Combina la confiança de la marca amb els avantatges de la tecnologia sense fils.
Per tot plegat, l’aspiradora escombra de Bosch és una de les grans ofertes del catàleg de Lidl, un producte reconegut, amb prestacions molt competitives i un preu que val la pena aprofitar.