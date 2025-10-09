La nova ganga de Lidl: graella d’alumini fos per menys de 13 euros i compatible amb tot

El millor? El seu preu i versatilitat han sorprès fins i tot els més escèptics. Lidl torna a captar l’atenció amb un producte del seu bazar que està despertant tant interès com els seus robots de cuina o paelles virals.
Aquesta vegada és una graella quadrada, robusta i lleugera, que pot utilitzar-se en inducció, gas, forn o vitroceràmica, per només 12,99 euros. Una alternativa als models premium sense deixar-se mig sou.
Una ganga que promet i compleix
La graella d’alumini fos que Lidl ha llançat per 12,99 € està generant un autèntic furor. El preu, difícil d’igualar, és el seu gran atractiu davant d’altres marques que ofereixen utensilis similars pel doble o fins i tot el triple.
No sorprèn que hagi estat destacada en mitjans gastronòmics i fòrums d’estalvi com una de les gangues més temptadores del catàleg recent. La seva combinació de preu baix i funcionalitat completa la fa destacar entre altres ofertes del supermercat.
A més, a les xarxes socials ja circulen ressenyes casolanes, amb usuaris compartint receptes fetes amb aquesta graella i valorant la intensitat del marcat que deixa sobre carns i verdures.
Lleugera, versàtil i compatible amb tot
L’èxit d’aquesta graella no només s’explica pel seu preu. Està fabricada en alumini fos, cosa que li confereix lleugeresa però també resistència. Compta amb una base d’inducció d’acer, que li permet adaptar-se a tots els tipus de cuines: gas, vitro, inducció i fins i tot forn (fins a 160 °C).
Té unes dimensions pràctiques de 27,3 x 27,3 cm, ideals per cuinar racions mitjanes sense ocupar massa espai. A més, incorpora becs escorredors a banda i banda, útils per eliminar líquids o olis després de cuinar.
El revestiment antiadherent ILAG®, certificat com a “Maximizing Green”, està lliure de substàncies nocives i garanteix que els aliments no s’hi adhereixin ni tan sols sense oli. Un punt a favor en receptes més lleugeres.
Per què s’està esgotant?
Lidl ha demostrat en altres ocasions que sap generar un “efecte desig” amb els seus productes de bazar. La graella ha seguit aquest mateix patró: gran funcionalitat + preu llaminer + promoció silenciosa, que activa una onada de compres per impuls.
Els usuaris habituals del bazar ja ho saben: si veus alguna cosa que t’interessa, no la deixis escapar. Aquesta graella no n’és una excepció. Segons algunes experiències, ja comença a escassejar en certes botigues físiques, i la disponibilitat online depèn de l’estoc local.
Aquest fenomen es repeteix cada cop més: productes útils per al dia a dia que apareixen durant unes setmanes, desapareixen ràpidament i després són recordats com “tant de bo l’hagués comprat”.
Val la pena per aquest preu?
Tot i que no és perfecta, la graella convenç dins del seu rang de preu. Per 12,99 €, ofereix:
- Bona capacitat d’escalfament i retenció de la calor
- Compatibilitat total amb cuines actuals
- Neteja fàcil i pes manejable
- Una cocció més saludable en permetre escórrer greixos
Entre les limitacions, cal esmentar que no suporta temperatures molt altes al forn (160 °C com a màxim), cosa que limita algunes receptes. També queda per veure com resisteix l’ús intensiu amb el temps, especialment el recobriment antiadherent, que en aquest tipus de productes sol deteriorar-se si no es fa servir amb cura.
Comparada amb altres marques com Ikea, Amazon Basics o Bra, la graella de Lidl guanya clarament en relació qualitat-preu, encara que no competeix amb les gammes més altes en durabilitat o acabats premium.
Una planxa que es cola a totes les cuines
Amb el fred i la tornada a la rutina, cuinar ràpid, sa i sense embrutar s’ha tornat una prioritat. Aquesta graella de Lidl no és perfecta, però per menys de 13 €, es converteix en una aliada que molts ja tenen a la seva cuina.
Ja la tens o encara dubtes? Explica’ns la teva experiència o comparteix aquesta troballa amb algú que l’aprofitaria.