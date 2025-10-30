La cadena que desafia Carrefour, Mercadona i Aldi: aquest supermercat suma tres noves botigues

Estem parlant d’Action, que està sacsejant el món del retail i desafia els grans de tradició com Carrefour, Mercadona i Aldi.
Aquesta cadena neerlandesa de preus superbaixos avança amb una fórmula força simple i efectiva: vendre milers de productes, a vegades a preus fins i tot ridículs (menys de dos euros), i oferir una experiència de compra que enganxa de seguida.
Un creixement que sembla imparable
Mentre els grans del sector s’ocupen d’ajustar formats i marges de guany, Action ha entrat en el joc amb una proposta diferent que no pretén canviar la forma de compra setmanal tradicional, sinó complementar-la amb l’adquisició d’articles útils, molt econòmics i de rotació. Això fa que cada vegada que hi vagis et trobis amb novetats.
Va arribar a Espanya el 2022 obrint la seva primera botiga a Girona i assegura rebre més de 20 milions de clients a les seves 3.000 botigues ubicades en 14 països europeus. La veritat és que, a la terra del flamenc, creix amb pas ferm prioritzant ubicacions que, sens dubte, són estratègiques.
Les tres noves obertures es troben a Morón de la Frontera, Sevilla; a Ciudad Real i a Màlaga. És una manera de consolidar la seva presència al sud del país, i la seva visió és estar a prop del client.
Aquestes botigues van una mica més enllà de la compra comuna, ja que estan pensades perquè el consumidor visqui una experiència dinàmica on cada visita ofereixi alguna cosa nova per veure i, per descomptat, per comprar.
En combinar aquesta experiència amb preus realment baixos i productes de qualitat, la fórmula es torna infal·lible. És per això que el concepte funciona tant en àrees urbanes com semiurbanes, on els seus principals competidors no sempre arriben amb propostes fresques o novedoses.
Què és el que fa diferent Action
A més del que ja hem descrit, cal destacar que el seu catàleg supera els 6.000 productes, distribuïts en categories com: neteja, bricolatge, alimentació bàsica, papereria, tèxtil i d’altres. Però el que realment marca la diferència és que cada setmana arriben fins a 150 productes nous a les prestatgeries. A més, cal afegir que més de dos terços dels seus articles costen menys de 2 euros.
Tot això fa que aquesta botiga es converteixi en el refugi perfecte de les compres per impuls. Pots trobar-hi regals pràctics o aquell producte que no sabies que necessitaves i que ara vols. Precisament aquest efecte sorpresa és el punt clau de la seva estratègia de venda.
És a dir, no busca competir directament amb les cadenes de supermercat de compra tradicional, però sí que aconsegueix captar una part important de la despesa quotidiana del consumidor.
Llavors, per què es diu que desafia els gegants del sector?
El model de compra que proposa Action deixa en evidència una cosa important que, naturalment, ja intuïen els consumidors. I és que es pot oferir una gran varietat de productes amb bona qualitat i a preus molt competitius, sense haver de deixar de banda una experiència de compra agradable.
Això està incomodant cadenes de pes com Mercadona, Carrefour o Aldi, que estan acostumades a liderar el mercat.
D’altra banda, Action no ha necessitat fidelitzar els seus compradors amb promocions agressives. Ho ha fet de manera progressiva i sostinguda amb rotació d’articles i un bon assortiment que s’adapta a les tendències, a les temporades, estacions i fins i tot a dates o esdeveniments puntuals.
A més, l’expansió de les seves botigues no es limita a les grans ciutats, on és previsible que s’instal·li una botiga d’aquest tipus, sinó que també ho ha fet en municipis mitjans. Això ha demostrat, de pas, que hi ha un bon marge de creixement fora dels centres o zones de preferència. Justament, on molts altres no arriben.
Si Action continua creixent al ritme actual, podria convertir-se, des d’ara, en un dels principals protagonistes del retail espanyol.