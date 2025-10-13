La bromèlia de Lidl per menys de 4 € que fins i tot aquells a qui “se’ls moren totes les plantes” poden cuidar

Una planta tropical que sembla treta d’un jardí exòtic ha aparegut als prestatges de Lidl i ja fa parlar. Es diu bromèlia, costa només 3,99 € i és tan fàcil de cuidar que fins i tot qui “mata” els cactus aconsegueix mantenir-la viva. Els seus colors vius i el seu aspecte resistent la converteixen en el detall perfecte per donar vida a qualsevol racó.
Bonica, barata i pràcticament immortal: així la descriuen molts clients que l’han comprada per decorar el saló o l’entrada. En temps de pressa i poca paciència, la bromèlia és un petit miracle verd.
Una explosió tropical a Lidl
Aquesta temporada, la secció de jardineria de Lidl s’ha omplert de color gràcies a la bromèlia. Les seves fulles llargues formen una roseta al centre de la qual sobresurt una bràctea de tons vius —del vermell intens al taronja lluminós— que sembla una flama natural. Només veure-la, costa creure que sigui una planta d’interior tan resistent.
El millor és que no necessita cures complicades. N’hi ha prou amb una mica de llum i un reg ocasional per mantenir-la esplèndida durant setmanes. Per menys del que costa un cafè amb croissant, pots portar-te a casa un toc tropical capaç de transformar qualsevol espai apagat en un ambient alegre i fresc.
Cures bàsiques perquè duri més
No cal ser expert en plantes per tenir-ne una. Segueix aquestes pautes senzilles i la teva bromèlia et recompensarà amb mesos de color.
- Llum: prefereix la llum natural, però sense sol directe. Una finestra amb cortina fina és ideal.
- Temperatura: li agrada la calidesa. Entre 21 °C i 26 °C és el seu ambient perfecte. Per sota de 15 °C pot patir.
- Humitat: estima els ambients lleugerament humits. Polvoritza les fulles si notes l’aire massa sec.
- Reg: moderat, sense entollar. Un cop per setmana a l’hivern i dos a l’estiu són més que suficients.
- Substrat: millor si drena bé. Una barreja amb torba, sorra i terra de jardí és perfecta.
Amb aquests consells, és gairebé impossible que es mori. Per això molts la consideren la “planta salvavides” dels qui volen verd a casa sense complicacions.
Què passa quan la flor es marceix?
La floració de la bromèlia pot durar diversos mesos, i quan finalment es marceix, no és el final sinó el començament d’una nova etapa. La planta comença a treure filloles: petites bromèlies que neixen a la base i que es poden trasplantar amb facilitat.
Això vol dir que una sola compra de 3,99 € pot acabar convertint-se en una col·lecció sencera. Molta gent aprofita aquestes “cries” per regalar-les o intercanviar-les amb amics aficionats a la jardineria. Una inversió mínima amb efecte multiplicador.
Altres plantes tropicals fàcils de mantenir
Si arribes tard i s’ha esgotat o vols ampliar la teva jungla domèstica, Lidl sol oferir altres espècies igualment resistents i agraïdes.
- Zamioculcas (ZZ Plant): gairebé indestructible. Tolera poca llum i setmanes sense reg.
- Aglaonema: amb fulles tacades de verd i plata, aporta elegància i no demana gaire atenció.
- Monstera: la clàssica planta de fulles perforades que no passa mai de moda. Creix ràpid i dóna presència.
- Dràcena: estilitzada, s’adapta bé a interiors i necessita molt poca llum directa.
En les campanyes de jardineria, Lidl acostuma a combinar aquestes plantes amb testos decoratius i accessoris per cuidar-les, així que val la pena donar-hi un cop d’ull de tant en tant.
Un detall decoratiu i econòmic
La bromèlia no només és una planta bonica i assequible; és també un recordatori que tenir natura a casa és més fàcil del que sembla. Amb molt poc, pots donar color, frescor i una mica de calma al teu dia a dia.
En plena tendència de tornar a allò natural, aquesta proposta de Lidl s’ha convertit en una favorita. Per menys de 4 €, qualsevol pot crear el seu propi racó tropical sense preocupar-se pel manteniment.
I tu? Ja tens una bromèlia alegrant el saló o encara l’estàs descobrint? Explica’ns com la cuides i inspira altres a omplir casa seva de verd.