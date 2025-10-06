La bromèlia de Lidl per menys de 4 € que fins i tot els qui “se’ls moren totes” poden cuidar

Una planta tropical exòtica, molt resistent i senzilla de mantenir, ha fet la seva aparició als prestatges de Lidl. Es tracta de la bromèlia, una espècie capaç de donar vida a qualsevol espai gràcies als seus colors vius i a la seva gran durabilitat. I el més destacat: només costa 3,99 €.
Els qui busquen un detall decoratiu assequible i sense grans exigències de manteniment troben en aquesta proposta una aliada perfecta per omplir de vida el saló.
Una explosió tropical a Lidl
La protagonista d’aquesta temporada a la secció de jardineria de Lidl és la bromèlia, una planta tropical que destaca pel seu aspecte vibrant. Les seves fulles formen una roseta al centre de la qual apareix una bràctea de tons intensos, que van del vermell brillant al taronja encès.
Tot i que a simple vista pugui semblar una flor exòtica i fràgil, la realitat és molt diferent: es tracta d’una de les plantes d’interior més resistents que es poden adquirir. A més de la seva bellesa visual, el seu principal atractiu és que no necessita cures complicades per mantenir-se sana.
Per menys del que costa un cafè amb pastisseria, és possible emportar-se a casa un exemplar capaç de renovar l’ambient del saló. La bromèlia no només aporta color, també transmet frescor i naturalitat en espais on predominen mobles neutres o decoracions sòbries.
Cures bàsiques perquè duri més
Un dels punts forts d’aquesta planta és que no exigeix un coneixement avançat en jardineria. N’hi ha prou amb seguir unes recomanacions senzilles per gaudir del seu esplendor durant mesos.
- Llum: necessita abundant llum, però sempre indirecta. Si es col·loca al costat d’una finestra orientada a l’est o al sud, n’hi haurà prou amb filtrar el sol amb una cortina.
- Temperatura: com a bona tropical, prefereix un rang càlid, entre 21 i 26 graus. A l’hivern, l’ideal és que no baixi de 15 graus.
- Humitat: agraeix ambients lleugerament humits. Un truc pràctic és polvoritzar aigua sobre les fulles quan l’aire sigui sec.
- Reg: moderat i sense entollar. Un cop per setmana a l’hivern és suficient; a l’estiu pot requerir dos regs setmanals si la terra s’asseca ràpid.
- Substrat i test: convé un substrat que dreni bé. Una barreja de torba, sorra i terra de jardí sol funcionar de meravella.
Amb aquestes pautes simples, la bromèlia es converteix en una planta ideal fins i tot per a qui sol dir que “se li moren totes”.
Què passa quan la flor es marceix?
Una dada curiosa sobre la bromèlia és que la seva floració pot durar diversos mesos. Aquest temps és suficient per omplir de color qualsevol estança. Tanmateix, després del cicle de flor, la bràctea central es marceix.
Lluny de significar el final, aquest moment marca l’inici d’una nova etapa. La planta comença a produir filloles, petites bromèlies que neixen a la base. Amb una mica de paciència, es poden separar i trasplantar a altres testos, multiplicant així el nombre d’exemplars.
D’aquesta manera, la inversió inicial de 3,99 € no només decora el saló durant una temporada, sinó que pot convertir-se en diverses plantes noves per regalar, intercanviar o continuar decorant diferents espais.
Altres alternatives tropicals de baix manteniment
Si la bromèlia s’esgota al supermercat o si algú vol ampliar la seva col·lecció, existeixen altres espècies igualment agraïdes i fàcils de cuidar.
- Zamioculcas (ZZ Plant): coneguda per la seva resistència extrema, tolera la manca de reg i la poca llum. Les seves fulles verdes i brillants aporten elegància a qualsevol racó.
- Aglaonema: amb fulles tacades de diferents tons verds i platejats, és una planta molt decorativa que gairebé no requereix atencions.
- Monstera: la clàssica planta de fulles enormes i perforades que s’ha convertit en icona decorativa. Té un creixement ràpid i és molt resistent.
- Dràcena: estilitzada i fàcil de mantenir, s’adapta a ambients interiors amb poca llum natural.
Lidl sol incloure aquestes varietats en campanyes de jardineria, de manera que no és estrany trobar-les en futures ofertes juntament amb testos decoratius o accessoris per a la cura de plantes.
Un detall decoratiu i econòmic
La bromèlia no només és una planta tropical econòmica, també és un recordatori de com d’accessible pot ser omplir la llar de natura. Tenir-la al saló és sinònim d’alegria visual i d’un petit oasi de frescor enmig de la rutina diària.
En un moment en què cada vegada més persones busquen envoltar-se d’elements naturals, aquesta proposta de Lidl es converteix en una opció ideal. Per menys de 4 €, qualsevol pot gaudir d’un racó tropical a casa sense preocupar-se per cures exigents ni pressupostos elevats.
I tu? Ja tens la teva bromèlia alegrant el saló o estàs pensant a fer-te’n amb una? Explica’ns com la cuidaries i comparteix la teva experiència amb qui busca inspiració verda.