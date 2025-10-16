Jeferzon López, peixater de Mercadona: “Comprar peix fresc sencer és la clau per estalviar de debò”

Hi ha formes intel·ligents d’afrontar l’augment dels preus al supermercat. Una de les més efectives i sovint menys conegudes és apostar pel peix fresc. A més de ser més saborós i versàtil, pot suposar un estalvi real si saps com escollir-lo.
Tot i que molts pensen que el peix fresc és un producte car o complicat de preparar, cada cop més consumidors estan descobrint que aquesta idea no només és inexacta, sinó que els ha estat fent perdre diners i oportunitats. I això ho explica amb claredat Jeferzon López, un expert en peixateries amb milers de seguidors a Instagram.
Un peixater viral que està canviant la manera com comprem peix
Jeferzon López (@lopezjeferzon) s’ha fet conegut a les xarxes socials per compartir consells pràctics sobre com triar, manipular i cuinar peix fresc a casa. El seu missatge és contundent:
Segons explica, el truc està a saber quan i com comprar-lo. Per exemple, adquirir-lo sencer, de cap a cua, pot representar un estalvi significatiu. Això permet aprofitar totes les parts del producte: lloms, espines, cap per fer brou… I tot això, pagant menys per quilo que en altres formats.
Comprar amb estratègia: el secret no és gastar menys, sinó gastar millor
López insisteix que el peix fresc no és només per a experts o cuiners professionals. Al contrari: és una oportunitat per comprar amb més consciència i fer rendir millor cada euro invertit.
“Quan compres un peix sencer, ets tu qui decideix com aprofitar-lo. Pots fer racions per dies, congelar les parts que no faràs servir immediatament i preparar plats deliciosos sense malbaratar res.”
Aquest enfocament, diu, no només fomenta l’estalvi, sinó que recupera una relació més autèntica amb el menjar: triar, tallar, cuinar i valorar cada ingredient. I en el cas del peix, això marca una gran diferència.
Cuinar peix fresc a casa no és complicat (i té premi)
Un altre dels mites que trenca Jeferzon López és la suposada dificultat de preparar peix fresc.
“Amb dos o tres cops, ja li perds la por”, afirma. I en guanyes molt: sabor, textures naturals i la possibilitat de fer receptes personalitzades que s’adapten al teu gust i al teu pressupost.
“Preparar peix fresc és com fer una inversió: al principi et pot fer respecte, però a la llarga t’ho agraeixen tant la butxaca com el paladar.”
Per què cada cop més persones canvien la manera de comprar peix
L’augment de preus en molts productes d’alimentació ha provocat que cada cop més consumidors busquin alternatives intel·ligents. I és en aquest context on el peix fresc guanya protagonisme.
Estalviar no sempre significa comprar menys. Sovint, vol dir comprar millor. I això és exactament el que proposa aquest peixater viral: tornar a la peixateria, demanar consell, escollir peces senceres, i treure el màxim partit a cada compra.
La clau és començar per una petita decisió
Potser mai has comprat un peix sencer. Potser fa temps que no entres a una peixateria. Però, segons Jeferzon, només cal fer-ho una vegada per començar a notar la diferència.
I quan ho facis, és molt probable que et preguntis: “Per què no ho he fet abans?”