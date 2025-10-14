Jeferzon López, peixater: “aquest és el peix que costa tres vegades menys fresc que congelat a Mercadona”

Optar per alternatives comercials que ofereixin qualitat a millor preu és el recurs més idoni per no deixar d’incloure a la nostra dieta el nutritiu peix.
Hem d’aprendre a ser consumidors conscients i saber que, davant la inflació, tenim l’obligació d’experimentar pràctiques noves i donar-nos l’oportunitat de comprar amb més estratègia.
Comprar peix fresc és més rendible del que imagines, i ho diu un expert
Jeferzon López és reconegut a les xarxes socials per la seva tasca com a peixater i, a més, per impulsar i promoure la idea que es pot comprar peix molt més econòmic a supermercats com Mercadona, mantenint la qualitat del producte.
Igualment, López no dubta a afirmar que comprar peix congelat, envasat i amb un segell comercial és molt més car que comprar peix fresc en aquest conegut supermercat. Explica: “aquest peix fresc a Mercadona costa la meitat que congelat”, fent referència al cas del salmó, i ho comenta des del seu compte d’Instagram @lopezjeferzon.
Tingues en compte l’opinió d’aquest expert en la teva pròxima compra de peix, que a més incentiva l’estalvi, recomanant que cal aprendre a comprar i també ens motiva a atrevir-nos a cuinar el peix amb tranquil·litat i confiança a casa, una tasca que no és gens complicada.
Què passa amb el salmó? Per què és tan car?
Aquest tipus de peix és dels més cars per diversos factors que influeixen en els costos de producció, la disponibilitat i la demanda, i també per raons econòmiques i logístiques, sense oblidar-ne la qualitat nutricional.
Tanmateix, a Mercadona, el salmó es pot adquirir a un preu més baix, si el comparem amb el preu que marquen altres cadenes de supermercats.
Si vols qualitat però també quantitat a millor preu, opta per comprar el peix de cua a cap, és a dir, l’exemplar complet. Veuràs que pagaràs només la meitat del que podries pagar per uns filets congelats i envasats.
Preparar el peix a la teva cuina no ha de ser complicat
Ja és hora que entenguis que rebutjar preparar a casa, amb les teves pròpies mans, el peix que tant t’agrada, només indica que ets una persona que no s’arrisca, que prefereix pagar més per menys, que no li interessa estalviar i que, a més, es nega a la possibilitat d’enriquir els seus coneixements culinaris.
Entenem tot el tema de la comoditat que suposa comprar els filets envasats, no has de fer res més, ni netejar ni tallar, però només imagina que en preparar-lo tu mateix, ets l’amo de tot aquell deliciós salmó, que pots aprofitar de millor manera, tallant-lo com vulguis, a més dels diners que t’estàs estalviant.
L’estalvi és una pràctica que depèn només de tu
Seguint els encertats consells que ens ofereix Jeferzon López, tinguem en compte que:
- Quan compres el producte sencer i fresc, ja sigui un salmó o també pollastre, i no el compres filetejat o per peces, estàs estalviant fins a la meitat del que podries gastar comprant el mateix producte però en menys quantitat.
- “El fresc és més barat i molt més sa.” Ningú posaria en dubte aquesta cita. El peix o qualsevol tipus d’aliment que es congela amb la intenció d’allargar-ne el temps de venda, corre el risc de perdre les seves propietats nutricionals.
- Peixater al seu peix! La peixateria sempre serà un lloc on podràs comprar més econòmic, sobretot si es troba a Mercadona, on també trobaràs qualitat i frescor.
- “La pràctica fa el mestre.” Preparar tu mateix el peix amb la intenció d’estalviar i aprofitar millor el producte no és una cosa que et sortirà perfecta la primera vegada. Tot és qüestió de fer-ho amb convicció i seguretat, sabent que és la forma correcta de propiciar l’estalvi. I fer-ho bé ho aconseguiràs amb la pràctica.
Et sembla una bona idea comprar el salmó sencer i fresc, o prefereixes continuar comprant-lo per peces i congelat? El cert és que l’estalvi comença amb petites decisions, i aquesta pot ser una d’elles.