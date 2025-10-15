El truc per a la teva cuina que triomfa a Lidl: per només 5,99 euros pots protegir la teva vitro i guanyar encimera extra

I si hi ha alguna cosa que cuidem especialment a la nostra cuina és la placa o vitro. Podem dir que és una de les nostres zones calentes, però no per l’evident, sinó perquè es manté en risc constant de patir ratllades, esquerdes o fins i tot de trencar-se.
Per sort, Lidl ens ofereix el millor truc i costa menys de 6 €. Segur que t’interessa. Es tracta d’un protector de vidre temperat que, a més de ser una excel·lent barrera contra qualsevol accident que pugui fer malbé la teva placa o vitroceràmica, es pot utilitzar com a zona de treball i afegir més espai a la teva encimera.
Materials i disseny
Aquest protector consta de dues plaques fabricades en vidre temperat, dissenyades per cobrir la vitroceràmica o la placa d’inducció de la teva cuina.
Tens diverses opcions pel que fa al seu disseny. Pots triar un protector amb motllos decoratius com motius d’espècies o amb efecte formigó i, si ets més sòbria, l’opció transparent t’agradarà. L’important és que hi ha varietat perquè puguis escollir segons el teu estil i el de la cuina.
Protegeix, però què més ofereix?
Tot i que la seva funció principal és protegir aquesta superfície de cops, ratllades o fins i tot de caigudes accidentals d’estris, olles i paelles, el que fa encara més especial aquest protector és que es converteix en una superfície extra de treball, cosa que agrairàs especialment si la teva cuina és petita.
És ideal per fer-lo servir com a superfície addicional de treball, ja que funciona com a taula de tallar perquè resisteix l’ús de ganivets esmolats. El vidre temperat amb el qual està fet, al no ser porós, no reté olors, taques ni humitat. Així mateix, és resistent a la calor, de manera que també es pot utilitzar com a salvamantells i fa possible que hi col·loquis cassoles o paelles acabades de treure del foc, sense problemes.
Com que ve en un joc de dues peces, poden utilitzar-se de manera independent segons cada necessitat i propòsit. Per a més comoditat, cada protector inclou quatre potes antilliscants de silicona que eviten moviments indesitjats i protegeixen l’encimera de vessaments calents i accidents.
A més, aquestes potes fan que el protector es mantingui lleugerament elevat per evitar el contacte directe amb la vitroceràmica o inducció.
Funcionalitat i estètica
Les cuines d’avui es caracteritzen per ser cada vegada més pràctiques i també estètiques, i com que l’espai pot ser limitat, aquest cubre vitroceràmiques s’ha convertit en un element essencial per facilitar les tasques diàries en ella. No només és resistent als cops i a la calor, sinó que, quan no està en ús, permet utilitzar la seva superfície com una extensió de l’encimera.
No perquè es digui cobre vitroceràmiques és només per aquest tipus de cuines. Aquest protector de Lidl està dissenyat per ajustar-se a tot tipus de plaques i també funciona sobre cuines d’inducció o gas.
Les seves potes antilliscants asseguren estabilitat, suporta el pes d’olles i petits electrodomèstics i, a més, es neteja fàcilment amb un drap humit. Els seus dissenys i colors complementen la teva cuina de somni.
Alguns detalls que cal tenir en compte
Tot i que els avantatges són evidents, no tot és perfecte. Per això, convé que tinguis en compte aquests detalls:
- El protector no està fet per suportar foc durant molt de temps. És cert que resisteix altes temperatures, però no durant massa estona.
- La seva mida és estàndard i és una dada molt important que has de revisar abans de comprar-lo. La seva mesura aproximada és de 55 x 30 cm, així que assegura’t que encaixi amb la mida de la teva vitro.
- És completament cert que es pot fer servir com a taula de tallar, però no abusis d’aquesta característica si utilitzaràs estris molt gruixuts. Per tallar pa o verdura va molt bé, però si vas a trossejar pollastre o tallar carns, millor utilitza la taula tradicional.
Aquest protector de vitroceràmica de Lidl és ideal per guanyar un espai extra, protegir la teva placa i afegir un toc d’estil a la teva cuina.