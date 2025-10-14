El peix fresc costa menys que el congelat: el truc del peixater de Mercadona que triomfa a Instagram

Optar per alternatives comercials que ofereixin qualitat a millor preu és una de les maneres més intel·ligents de continuar gaudint del peix en la nostra dieta sense renunciar a la qualitat ni a l’estalvi.
Hem d’aprendre a ser consumidors conscients i saber que, davant la inflació, tenim l’oportunitat d’explorar noves pràctiques i comprar amb més estratègia, apostant per opcions fresques i assequibles.
Comprar peix fresc és més rendible del que imagines, i ho diu un expert
Jeferzon López, reconegut a les xarxes socials per la seva tasca com a peixater, promou la idea que es pot comprar peix molt més econòmic en supermercats com Mercadona, mantenint la qualitat del producte.
López explica que el peix fresc pot resultar més econòmic que les versions congelades o envasades, especialment quan es busca la millor relació qualitat-preu. “A Mercadona, aquest peix fresc costa la meitat que congelat”, comenta l’expert al seu compte d’Instagram @lopezjeferzon.
Tingues en compte l’opinió d’aquest expert en la teva pròxima compra de peix: la seva recomanació aposta per l’estalvi i per aprendre a comprar de manera més estratègica. A més, ens anima a cuinar el peix amb tranquil·litat i confiança a casa, una tasca molt més senzilla del que sembla.
Què passa amb el salmó? Per què és tan car?
El salmó és un dels peixos més valorats, i el seu preu respon a factors com els costos de producció, la disponibilitat i la demanda, així com la seva qualitat nutricional i les qüestions logístiques pròpies del producte.
A Mercadona, però, es pot trobar salmó fresc a un preu molt competitiu si el comparem amb altres cadenes de supermercats. Una mostra que la cadena aposta per oferir productes frescos i accessibles per a tots els consumidors.
Si busques qualitat i quantitat a millor preu, pots optar per comprar el peix sencer, és a dir, de cua a cap. Veuràs que pagaràs només la meitat del que costarien uns filets congelats o envasats, amb la satisfacció d’aprofitar millor el producte.
Preparar el peix a la teva cuina no ha de ser complicat
Molts consumidors prefereixen la comoditat dels productes preparats, però atrevir-se a manipular el peix fresc pot convertir-se en una experiència enriquidora, econòmica i saludable. A més, permet adaptar els talls i racions a les teves preferències.
Imagina que, en preparar-lo tu mateix, ets l’amo del teu propi salmó: pots aprofitar-lo millor, tallar-lo com vulguis i, alhora, gaudir de l’estalvi que suposa. Tot un exercici de consciència culinària i econòmica.
L’estalvi és una pràctica que depèn només de tu
Seguint els consells de Jeferzon López, recordem que:
- Quan compres el producte sencer i fresc, ja sigui salmó o pollastre, pots estalviar fins a la meitat respecte a comprar-lo filetejat o per peces.
- “El fresc és més barat i molt més sa.” Els aliments que es congelen per allargar-ne la vida comercial poden perdre part de les seves propietats nutricionals.
- Peixater al seu peix! La peixateria continua sent un lloc on es pot comprar més econòmic i amb garantia de frescor, especialment en supermercats com Mercadona.
- “La pràctica fa el mestre.” Preparar el peix a casa pot semblar un repte al principi, però amb convicció i seguretat es converteix en una habilitat que fomenta l’estalvi i el benestar.
Et sembla una bona idea comprar el salmó sencer i fresc, o prefereixes continuar comprant-lo en filets? Sigui com sigui, l’estalvi comença amb petites decisions, i aquesta pot ser una d’elles. Mercadona ofereix opcions per a tots els gustos, amb un equilibri excel·lent entre qualitat i preu.