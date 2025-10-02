Veu del Consumidor
El megacentre de Lidl a Martorell: 140 milions d’€ i 66.000 m² que revolucionen la logística
Clara Ferrer Estrada (Periodista)
02/10/2025 12:00

Amb 140 milions d’euros i 66.000 m², el centre de Martorell redefineix la distribució al nord-est peninsular.

La cadena alemanya reforça la seva aposta per Catalunya i eleva la seva capacitat operativa amb un centre que podrà abastir 130 botigues, processar 120.000 palets mensuals i generar fins a 400 llocs de treball directes.

Una aposta logística sense precedents

Lidl ha posat en marxa a Martorell (Barcelona) el seu projecte logístic més ambiciós a Espanya. La nova plataforma, que ha suposat una inversió de 140 milions d’euros, ocupa una parcel·la de més de 126.000 m² al polígon industrial de Can Xàmenes. Amb aquesta obertura, l’empresa reforça la seva posició al nord-est peninsular i referma el seu compromís a llarg termini amb el mercat espanyol, on ja porta més de tres dècades de presència.

Des de la seva posada en funcionament, aquest centre abastirà inicialment unes 30 botigues a Catalunya, l’Aragó, Navarra i les Balears. Tanmateix, el pla de Lidl és escalar ràpidament la seva operativa fins a arribar a les 130 botigues en aquesta mateixa àrea geogràfica. És, per tant, una infraestructura que neix amb vocació de creixement, pensada per adaptar-se a un mercat dinàmic i cada vegada més exigent.

El megacentre de Martorell es converteix en la catorzena plataforma logística de Lidl al país, consolidant una xarxa cada vegada més sòlida. Aquesta estratègia permet a la cadena optimitzar les seves rutes, millorar els temps de distribució i minimitzar la seva petjada ambiental, objectius alineats amb les tendències actuals del retail responsable.

Tecnologia, sostenibilitat i eficiència energètica

Més enllà de la seva mida, el que distingeix aquesta plataforma és el seu disseny centrat en l’eficiència. Amb 66.000 m² construïts i 144 molls de càrrega, el centre està preparat per gestionar fins a 120.000 palets cada mes. Aquesta capacitat logística no només garanteix un subministrament àgil a les botigues, sinó que també permet a Lidl operar amb més autonomia en zones amb alta densitat comercial.

En l’àmbit energètic, el compromís amb la sostenibilitat es concreta en la instal·lació de 5.800 m² de plaques solars, que cobreixen aproximadament el 30 % de les necessitats energètiques del centre. A això s’hi sumen una zona interna de reciclatge, un sistema de gestió eficient de residus i una infraestructura que prioritza l’ús racional dels recursos.

També s’ha tingut en compte el transport net: el centre disposa d’un aparcament amb unes 380 places, de les quals 14 estan equipades per a vehicles elèctrics. Aquestes decisions apunten cap a una operació logística més neta i responsable, que no només respon a la normativa vigent sinó que anticipa les exigències futures del sector.

Ocupació i impacte territorial

En l’àmbit econòmic, l’impacte d’aquesta infraestructura és notable. L’obertura del centre ha generat 200 llocs de treball directes, tot i que s’espera que aquesta xifra arribi als 400 quan la planta funcioni a plena capacitat. Els perfils contractats abasten des d’operaris logístics fins a tècnics especialitzats en gestió de magatzems i eficiència energètica.

A més de l’ocupació directa, l’efecte multiplicador sobre l’economia local és significatiu. Lidl ja treballa amb uns 170 proveïdors catalans i manté una xarxa estable de col·laboració a la regió. En total, la seva activitat econòmica a Catalunya representa prop de 1.400 milions d’euros anuals, xifra que equival a un 0,55 % del PIB autonòmic. Aquesta quantitat inclou tant l’impacte directe com l’indirecte a través de compres, llocs de treball i activitat de proveïdors.

El nou centre de Martorell reforça aquesta xarxa econòmica, consolidant la cadena com un actor clau del teixit empresarial català. La logística no només connecta productes: connecta també llocs de treball, talent i desenvolupament.

Catalunya, el nou eix de distribució de Lidl

Amb aquesta nova infraestructura, Catalunya es consolida com un hub estratègic dins el mapa logístic de Lidl a Espanya. Fins ara, la cadena operava dos centres logístics a la comunitat: un a Montcada i Reixac (Barcelona) i un altre a Constantí (Tarragona). L’obertura a Martorell no només amplia la capacitat total, sinó que introdueix noves capacitats tècniques i permet una cobertura més flexible i àgil a tot el nord-est peninsular.

El disseny geogràfic de la xarxa logística de Lidl respon a una lògica de proximitat i capil·laritat. En un sector on la velocitat d’entrega i la disponibilitat de producte són diferencials, disposar de plataformes ben ubicades permet mantenir un alt nivell de servei sense comprometre els estàndards de sostenibilitat o costos.

A més, aquesta descentralització logística prepara l’empresa per afrontar pics de demanda estacionals, imprevistos en la cadena de subministrament o futures expansions. Martorell, en aquest sentit, és tant un node operatiu com una aposta estratègica per la resiliència empresarial.

Una inversió amb mirada de futur

El projecte a Martorell no és un cas aïllat. Lidl té en marxa altres iniciatives similars en diferents punts del país, com l’ampliació del centre de Constantí o el nou projecte a Parla (Madrid). Aquest desplegament forma part d’un model d’expansió que busca enfortir la presència local amb infraestructures d’última generació.

Alhora, la inversió en logística respon a una necessitat estructural: el comerç minorista, i especialment el d’alimentació, requereix cada vegada més solucions eficients, sostenibles i tecnològicament avançades per mantenir-se competitiu. En aquest context, Lidl ha optat per anticipar-se.

Aquesta nova plataforma a Martorell és, per tant, una peça clau en aquest engranatge. Una infraestructura que no només permetrà moure productes amb més rapidesa, sinó que redefineix què vol dir estar a prop del consumidor.

La logística com a motor silenciós de transformació

Aquest tipus d’infraestructures no només mouen productes: mouen ocupació, innovació i desenvolupament regional. Estem valorant prou el paper de la logística en les nostres vides quotidianes?



