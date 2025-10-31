Desapareix una de les marques de moda més populars del país: tanquen 130 botigues

Inditex està fent un pas inesperat, que ve sorprenent de mica en mica als qui estan acostumats a anar de shopping a la manera tradicional. Una de les seves firmes més estimades i populars està abaixant les persianes en més d’un centenar de botigues i això no ha passat desapercebut.
Tal decisió obeeix a la necessitat de continuar avançant cap a la digitalització, al mode de compra online i a oferir una experiència més virtual i que, alhora, impacti menys en el medi ambient.
Un emblema d’estil que es converteix en símbol de canvis
El que semblava molt ben plantat, avui s’esvaeix entre aparadors apagats i locals buits. Durant anys aquesta cadena ha sabut vestir generacions. Amb diverses col·leccions pensades per a tots els públics, va aconseguir posicionar-se a Espanya i a altres països d’Europa i del món.
Però ni la seva popularitat ni l’arrelament entre els seus seguidors han pogut aturar el que Inditex considera una estratègia necessària. És així com aquest grup tèxtil ha confirmat el tancament de 136 botigues a tot el món, més de 50 a Espanya, i una de les marques més afectades és Zara.
Un pla que promet tot i que els aparadors s’apaguin
Tot i que pugui semblar il·lògic, el més cridaner d’aquests tancaments és que han estat força discrets, sense grans campanyes ni comunicats emocionals. S’han encarregat de tancar locals de manera progressiva.
Segons l’equip d’Inditex, el pla es tracta d’una redefinició del format comercial tradicional, en què ara es prioritzen botigues més grans, millor ubicades i amb una alta instal·lació de recursos tecnològics per millorar l’experiència dels compradors.
És a dir, l’explicació oficial apunta a un procés de transformació digital. Inditex busca integrar de manera més eficient l’experiència online i offline, i per aconseguir-ho, ha considerat necessari concentrar les operacions en els punts de venda més rendibles.
Això no vol dir que la marca desaparegui, però sí que canvia el seu aspecte general. Les botigues petites o menys eficients queden fora de l’equació, mentre s’aposta per un model més híbrid que reforci els canals digitals, que cada cop tenen més pes en els hàbits de compra dels usuaris.
Zara encapçala la llista de tancaments, però no és l’única
Tot i que Inditex no ha publicat una llista detallada dels tancaments, diversos informes indiquen que Zara és una de les marques més afectades i amb més botigues tancades a Espanya. Però també hi ha altres firmes del grup com Massimo Dutti, Stradivarius o Oysho, tot i que en menor proporció.
La decisió de quins locals tancar respon a diversos factors: la rendibilitat per metre quadrat, la ubicació, el comportament dels compradors i la capacitat d’aquell establiment per adaptar-se a les noves tecnologies.
Quin serà el futur de ZARA
Ja ho hem deixat entreveure. El futur de Zara estarà centrat en locals molt més grans, sostenibles i digitalitzats. Segons els informes, alguns d’aquests inclouran intel·ligència artificial, tecnologia RFID, sistemes de pagament automàtic i fins i tot seccions integrades com la de productes per a la llar.
Així doncs, ja no es tractarà de vendre roba en un establiment i articles per a la llar en un altre. Tal com va dir Marta Ortega, presidenta del grup: “volem que cada botiga sigui un espai que inspiri, on la moda, la tecnologia i la sostenibilitat convergeixin de manera orgànica”.
Tot això apunta clarament a com les marques evolucionen segons el comportament dels consumidors i l’adopció de noves tecnologies, que per a molts encara resulten aclaparadores.
Trobarem a faltar aquestes botigues físiques? Molt probablement sí. Però també s’està donant forma a una nova era del comerç.