Decathlon presenta la seva col·lecció de jaquetes encoixinades més esperada: estil i abriga’t per menys de 40 €

La botiga ha presentat la seva nova col·lecció de jaquetes encoixinades, dissenyades per oferir abriga’t lleuger sense renunciar a l’estil ni a la moda.
L’empresa francesa proposa tres models ideals per fer front als dies més frescos i plujosos, i tots combinen funcionalitat i comoditat amb l’estètica urbana més pura.
Forclaz: tres opcions de moda urbana per a la mitja estació
Decathlon ens sorprèn aquesta tardor amb tres opcions disponibles. La primera és el model Forclaz MT50. Aquesta és una jaqueta pensada per a temperatures menys fredes, d’entre 0 i 10 °C. El seu encoixinat de buata de 100 g/m² proporciona un confort tèrmic ideal per a aquestes condicions.
Gràcies a les seves característiques, t’ofereix una protecció òptima contra el fred i el seu teixit exterior de polièster està pensat per donar-te un efecte impermeable que evita que la pluja et molesti.
A més, inclou folre interior, disseny tallavent i punys ajustables que permeten bloquejar el fred. Està disponible en blau marí i talles que van des de la XS fins a la 2XL. Però el que realment sorprèn és el seu preu de 19,99 euros, que la fa molt competitiva.
Si vius en zones amb temperatures entre 5 i -5 °C, tens a la teva disposició la jaqueta Forclaz MT100, que amb un folre de buata de 125 g/m² és perfecta si necessites més abriga’t, però sense perdre lleugeresa.
El disseny tallavent i el tractament perlable del polièster exterior et garanteixen comoditat davant la pluja i el vent, i la tens en cinc colors diferents: blanc, vermell, negre, verd i blau pàl·lid, i en talles des de XS fins a 2XL. El seu preu és de 39,99 euros.
La línia Forclaz de Decathlon també inclou la Siroko Tacca-W de la firma espanyola Siroko. Aquest model ve amb aïllament tèrmic Sorona Aura de 320 g/m², que per les seves prestacions t’ofereix abriga’t fins i tot en condicions extremes.
En el seu teixit es van combinar fibres de poliamida i polièster, fet que la fa ultralleugera, resistent al fred i a la humitat, i suau al tacte.
Aquesta jaqueta incorpora detalls pensats per a la comoditat i el confort tèrmic com coll alt, caputxa ajustable, cremallera frontal, butxaques amb tancament i punys elàstics. Està disponible en negre i talles des de XS fins a 2XL, i si la compres avui mateix, tens un 50 % de descompte, i pagaràs només 34,95 euros.
On comprar-la?
Aquests tres models els pots comprar a totes les botigues físiques de Decathlon a Espanya i a la web oficial si prefereixes comprar en línia.
Amb aquestes peces de tardor/hivern, la marca aposta per abriga’t amb alternatives assequibles, pràctiques i amb estil urbà.
Crea el teu estil amb Decathlon
Si no tens clar com poden afavorir-te aquestes jaquetes ni la importància de tenir-les al teu armari, et deixem alguns consells per combinar-les de manera ideal:
Si vols un look urbà, pots portar la jaqueta Forclaz MT50 amb jeans ajustats foscos, que et donaran una imatge impecable per a les tardes o les nits.
També pots portar-la amb pantalons tipus xinesos de color beix, amb la qual cosa tindràs un contrast harmònic si no t’agrada vestir completament fosc.
Si vols combinar-la amb faldilles o vestits, quedarà perfecta amb minifaldilles i mitges de llana en tons neutres, i si prefereixes faldilles midi, pots portar-les amb botins de cuir per a ocasions formals o sabatilles blanques per a un aire més desenfadat.
Pots afegir al teu outfit una bufanda de punt grisa o borgonya per donar-li més calidesa i un toc de color sense sobrecarregar.
En dies més freds, la jaqueta Forclaz MT100 et dona moltes alternatives gràcies a la varietat dels seus colors.
Funciona perfectament amb leggings tèrmics o pantalons jogger si busques un look casual o esportiu. En aquest cas, les sabatilles blanques o de colors que harmonitzin amb la jaqueta i el pantaló són la millor opció.
En canvi, si la portes a l’oficina o vols un aire més clàssic, pots combinar-la amb pantalons de llana de tall recte, perquè et donen un look elegant.
En aquest cas, pots aprofitar els colors disponibles per jugar amb accessoris com gorres, guants i motxilles que armonitzin amb la jaqueta i el pantaló.