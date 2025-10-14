Arriba avui al Lidl el trepant sense cables que triomfa per 34,99 euros: bateria inclosa i perfora fins i tot metall

No disposar d’eines com un trepant sense fils a casa per fer decoracions o reparacions simples o una mica complexes, sense necessitat de contractar el servei d’un tècnic, pot ser considerat un acte de veritable descuit personal i devaluació del nostre potencial.
Ja és hora que t’iniciïs en el món del bricolatge i vencis la por de fer amb les teves pròpies mans aquells ajustos que no havies fet a casa teva per no tenir diners per pagar una altra persona per alguna cosa que, definitivament, pots fer tu mateix.
Una eina que no pot faltar als teus kits de bricolatge
Tenir a la teva completa disposició un trepant amb aquestes característiques, no només t’estalviarà temps i diners. També et donarà la satisfacció de sentir-te una persona capaç de fer reparacions a qualsevol espai que ho requereixi.
No hi ha cap dubte que el trepant sense cables de Lidl ofereix la millor relació qualitat-preu, ja que no supera els 35 euros. És una súper eina versàtil i tan completa que la fa imprescindible. T’expliquem alguns perquès:
- Permet llibertat de moviment en no tenir un cable a la seva estructura, cosa que facilita l’agafada i la manipulació. De la mateixa manera, es poden fer diversos punts de perforació en un mateix lloc sense estar condicionats per la ubicació de la connexió elèctrica.
- La bateria que porta inclosa representa un avantatge ja que està composta per ions de liti (considerades l’última generació de bateries) amb 20 V (2 Ah), cosa que allarga el temps d’ús.
- Disposa d’un motor potent amb velocitats que li dona la gran fortalesa de perforar fins i tot metall. Sí, no ho has llegit malament! Perforar metalls és una proesa per a qualsevol eina i aquest trepant, que té un preu excel·lent a Lidl, compta amb aquesta característica que el fa molt atractiu. Imagina’t, pots perforar metalls i també fer-lo servir per cargolar o perforar en qualsevol altre material o superfície com fusta i plàstic.
- Tant homes com dones poden utilitzar-lo sense necessitat de recórrer a una força extrema. Només necessites una mica d’habilitat, precisió, equilibri, voluntat i disposició per fer amb els teus propis mitjans aquella feina que encara no t’havies decidit a fer.
- Presenta un disseny adequat al mànec, ergonòmic, perquè l’agafada sigui precisa i segura. Evita el lliscament, garantint l’execució i el resultat esperat.
- Les velocitats són regulables, permetent-te escollir la definició del que desitges aconseguir.
- El porta broques té una mecànica de subjecció fàcil i ràpida que es bloqueja de manera radial, és a dir, el mecanisme és molt segur, ja que manté la broca amb fermesa al seu lloc, evitant que es mogui i afecti la precisió que es necessita. De la mateixa manera, la seva versatilitat permet fer el canvi de la broca fàcilment, segons el material que s’hagi de perforar.
És la millor opció per substituir el trepant convencional
Per només 34,99 euros, tant professionals com amants del bricolatge poden adquirir aquesta potent eina sense fils que és indispensable a qualsevol llar o taller de fusteria, mecànica i altres.
Lidl ens sorprèn amb aquest trepant sense cables que aconsegueix combinar gran potència, bona autonomia i facilitat d’ús. Si hem d’establir diferències amb els models convencionals, cal esmentar la necessitat de tenir un endoll a prop i lidiar amb molestos cables.
Com que funciona amb bateria, millora la nostra mobilitat i, a més, reduïm el consum elèctric. Tot això, a més d’optimitzar el temps de treball. Pots fer servir el trepant on i quan vulguis, sense interrupcions.
I si hem d’esmentar el millor del millor: ara no necessites cap expert ni tècnic per dur a terme aquells projectes que tens pendents a casa. Tot el que hem descrit et demostra que és una eina versàtil que s’adapta a diferents tipus de tasques i és molt senzilla d’utilitzar.
Perfora per penjar un quadre o un metall gruixut. També, cargola el que necessitis i comença a executar aquelles tasques que tens aturades per no tenir les eines adequades a mà. Estàs preparat per provar-lo?