Amazon renova l’Echo Show 8 el 2025: més so, millor càmera i un processador més potent

L’Amazon Echo Show 8 s’ha consolidat com un dels dispositius intel·ligents més versàtils del mercat. Combina les funcions clàssiques d’Alexa amb una pantalla tàctil de vuit polzades que el converteix en un centre de control interactiu. La seva actualització recent el 2025 el torna a posar als titulars, en integrar millores de càmera, so i disseny que busquen mantenir-lo com el “cor digital” de la llar.
Més enllà d’un altaveu amb veu, aquest model afegeix imatge, interacció visual i funcions socials que transformen l’experiència tecnològica a casa. Amb cada generació, Amazon reforça la seva aposta per un assistent intel·ligent que no només escolta, sinó que també mostra, guia i acompanya en les tasques diàries.
Amazon Echo Show 8: l’evolució d’un clàssic amb pantalla
Quan Amazon va llançar la primera versió de l’Echo Show 8, l’objectiu era clar: donar a l’Alexa una nova dimensió visual. La diferència respecte d’un altaveu tradicional era evident. No només responia amb veu, també podia mostrar receptes, reproduir vídeos, projectar fotos familiars o facilitar videotrucades.
El 2023 va arribar la tercera generació amb un redisseny estètic, altaveus millorats i una càmera de 13 megapíxels amb enquadrament automàtic. Dos anys després, el 2025, Amazon torna a apostar fort amb un model que incorpora el processador AZ3, un so optimitzat i funcions de càmera més avançades. Aquest pas confirma la importància que l’empresa dona a les seves pantalles intel·ligents dins de l’ecosistema Alexa.
Disseny i pantalla renovada
La pantalla de vuit polzades continua sent el nucli de l’experiència. L’Echo Show 8 combina format compacte amb prou espai per mostrar contingut útil sense ser invasiu. A la versió més recent, el panell ofereix millor contrast i angles de visió ampliats, cosa que en facilita l’ús en cuines, menjadors o dormitoris.
La interfície segueix centrada en la simplicitat. Targetes visuals amb informació del temps, agenda del dia o recordatoris apareixen automàticament. També es manté la funció de marc digital per mostrar fotografies personals, un detall que converteix el dispositiu en un objecte més càlid i proper dins de la llar.
Videotrucades més naturals amb càmera intel·ligent
Un dels punts forts de l’Echo Show 8 és la càmera frontal. Amb 13 megapíxels i un sistema d’enquadrament automàtic, les videotrucades resulten fluides i naturals. El dispositiu ajusta el pla per mantenir les persones dins de l’enquadrament, fins i tot si es mouen per l’habitació.
El model de 2025 millora aquest apartat amb un processador més ràpid que optimitza el reconeixement de rostres i el seguiment. Així, les trucades per Alexa o Zoom es perceben més properes, gairebé com una conversa presencial. A més, inclou una tapa física per a la càmera, un gest que respon a les preocupacions de privacitat dels usuaris.
So que sorprèn en un dispositiu compacte
Tot i que la pantalla és el tret més visible, l’Echo Show 8 també destaca en l’apartat sonor. Els seus altaveus frontals estèreo ofereixen claredat en les veus i greus potents per a la seva mida. A la tercera generació es va introduir l’àudio espacial, que genera una sensació envoltant en reproduir música o sèries.
La versió de 2025 fa un pas més amb ajustos automàtics segons l’espai de l’habitació. Això significa que l’altaveu pot adaptar la seva resposta acústica per sonar millor tant en una cuina petita com en un menjador ampli.
El cor de la llar intel·ligent
Més enllà de la música o les videotrucades, l’Echo Show 8 funciona com un veritable centre de control per a la llar connectada. Des de la pantalla es poden visualitzar càmeres de seguretat, gestionar llums intel·ligents o controlar termòstats compatibles. Tot això amb una ordre de veu o amb tocs ràpids a la pantalla tàctil.
Aquest rol central es reforça amb l’arribada del processador AZ3, que promet més rapidesa en les respostes i millor gestió de la domòtica. L’Alexa continua sent la protagonista, capaç d’aprendre rutines, donar recomanacions i oferir suport en tasques quotidianes com cuinar o planificar el dia.
Versions i diferències: val la pena esperar el model 2025?
Els qui comprin avui un Echo Show 8 de tercera generació trobaran un dispositiu sòlid, equilibrat i molt complet. Tanmateix, el model presentat el 2025 marca un salt qualitatiu en càmera, processador i so. Per a aquells que busquen l’últim en tecnologia domèstica, pot resultar més atractiu esperar el seu llançament global.
La diferència no és només estètica o tècnica. El nou Echo Show 8 està pensat per integrar-se millor amb les millores de l’Alexa impulsades per la intel·ligència artificial, cosa que obre la porta a interaccions més naturals i contextuals.
Opinions d’usuaris i primeres crítiques
Els usuaris solen coincidir en tres punts positius: la versatilitat de la pantalla, la qualitat del so i la utilitat en videotrucades. La sensació de tenir un assistent que “mostra” en lloc de només “respondre” marca una diferència notable.
Entre les crítiques més habituals, alguns assenyalen que no substitueix una tauleta completa i que certes funcions avançades tarden a arribar a tots els mercats. També es menciona la cancel·lació de la subscripció “PhotosPlus”, que oferia opcions extres per a marcs digitals, encara que la funció bàsica de fotos continua disponible.
Un altaveu amb visió de futur
L’Amazon Echo Show 8 ha demostrat que un assistent intel·ligent pot ser molt més que un altaveu. Amb pantalla, càmera i so optimitzats, es converteix en un aliat quotidià que organitza, entretén i connecta les persones.
La nova versió del 2025 reforça aquesta visió en sumar més potència i millors prestacions. La pregunta per a l’usuari és clara: apostar ara per un model madur i provat, o esperar el salt tecnològic de la nova generació?
El futur de la llar intel·ligent passa per dispositius com aquest. I tu? Prefereixes gaudir ja d’un Echo Show 8 o esperar el pròxim que prepara Amazon? Comparteix la teva opinió i explica’ns com imagines la casa connectada del demà.