Alexa+ i els nous Echo: el pla d’Amazon per convertir casa teva en una llar realment intel·ligent

Amazon ha renovat la seva família de dispositius Echo amb una proposta que combina so d’alta fidelitat, redisseny estètic i xips propis més potents. L’empresa vol elevar l’experiència Alexa amb una gamma que millora tant el rendiment acústic com la integració tecnològica.
Els nous models —Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 i Echo Show 11— marquen un salt en qualitat sonora i disseny, mantenint la identitat de la línia Echo. Amb preus que van des dels 109,99 fins als 239,99 euros, l’aposta busca seduir aquells que prioritzen la música, l’entreteniment i les funcions intel·ligents a la llar.
Echo Dot Max: el compacte que ja no sona petit
L’Echo Dot Max representa la major evolució de l’altaveu compacte d’Amazon. Tot i mantenir la seva mida reduïda, incorpora un sistema d’àudio bidireccional amb woofer i tweeter independents, la qual cosa permet oferir una experiència molt més rica.
Segons dades d’Amazon, aquest nou disseny aconsegueix gairebé tres vegades més greus que l’Echo Dot anterior, gràcies a la integració de l’altaveu dins la carcassa. En duplicar el volum d’aire disponible, els baixos resulten més profunds i nítids.
El dispositiu conserva la facilitat d’ús i la portabilitat de la gamma Dot, però ara s’aproxima a la qualitat sonora de models més grans. Amb un preu de 109,99 euros, està pensat per a aquells que busquen un altaveu petit sense renunciar a un àudio contundent.
Echo Studio: so envoltant en un cos reduït
El nou Echo Studio arriba amb un redisseny que el fa un 40 % més compacte respecte al model anterior. Aquest ajust de mida no implica una pèrdua de potència, ja que conserva el seu sistema de so envoltant compatible amb Dolby Atmos.
L’altaveu utilitza materials com la tela 3D acústicament transparent, que contribueix a una millor propagació del so i reforça els greus. La seva proposta és clara: portar l’experiència de cinema a casa a un format més accessible.
Per 239,99 euros, es dirigeix a aquells que volen convertir el seu saló en un espai immersiu de música o pel·lícules, sense recórrer a sistemes d’àudio complexos.
Echo Show 8 i 11: pantalles que sonen millor
Els models amb pantalla, Echo Show 8 i Echo Show 11, també han rebut una actualització important. Tots dos inclouen altaveus estèreo frontals i un woofer personalitzat, la qual cosa millora la projecció directa del so cap a l’usuari.
Pel que fa a l’apartat visual, els dispositius estrenen un nou disseny de cristall líquid negatiu, que maximitza la superfície útil de la pantalla. La càmera de 13 megapíxels permet videotrucades més nítides i funcions de seguretat millorades.
L’Echo Show 8 es posiciona com un dispositiu versàtil per a cuines, escriptoris o habitacions, mentre que l’Echo Show 11, amb una mida més gran, apunta a convertir-se en el centre multimèdia de la llar. Els seus preus se situen en 199,99 i 239,99 euros, respectivament.
Tecnologia al servei de l’usuari: xips AZ3 i Omnisense
La nova generació d’Echo no només aposta pel disseny i el so, també incorpora avenços interns que potencien la intel·ligència artificial d’Alexa. Els models estrenen xips AZ3 i AZ3 Pro, desenvolupats per Amazon per millorar el processament local, la reducció de soroll i el reconeixement de la veu.
A més, els dispositius integren la plataforma de sensors Omnisense, que combina senyals de càmera, àudio, ultrasons, radar WiFi i acceleròmetre. L’objectiu és oferir experiències més personalitzades i proactives: des d’ajustar el volum en funció de l’activitat a l’habitació fins a anticipar rutines de l’usuari.
Alexa+: la pròxima evolució de l’assistent de veu
Durant la presentació, Amazon va avançar l’arribada d’Alexa+, una versió millorada del seu assistent basada en IA generativa. Tot i que encara no està disponible a Espanya, s’espera que permeti interaccions més naturals i respostes més contextuals.
Amb aquesta evolució, Alexa passaria de ser un assistent reactiu a un sistema capaç de generar contingut, resoldre dubtes complexos i coordinar millor els dispositius de la llar. Per a Amazon, aquest pas és clau en la consolidació del seu ecosistema davant de competidors com Google o Apple.
Disponibilitat i preus: quin model triar
Els nous Echo ja es poden reservar i estaran disponibles abans que acabi l’any. L’elecció dependrà de les prioritats de cada usuari:
- Echo Dot Max: ideal per a habitacions petites o per a qui vol potència en mida reduïda.
- Echo Studio: recomanat per a aquells que busquen una experiència immersiva en música o cinema a casa.
- Echo Show 8: perfecte per a cuines, escriptoris o ús personal amb pantalla.
- Echo Show 11: pensat com a centre multimèdia familiar, amb videotrucades i control intel·ligent centralitzat.
Un salt en disseny i experiència intel·ligent
La nova gamma Echo confirma l’aposta d’Amazon per combinar tecnologia, disseny i usabilitat. En integrar xips propis, sensors avançats i una futura versió d’Alexa amb IA generativa, l’empresa busca que els seus altaveus siguin més que simples reproductors de música.La gran pregunta és si els usuaris veuran en aquesta generació un salt suficient per renovar els seus dispositius actuals. I tu, què en penses? Prefereixes la potència compacta del Dot Max, la immersió de l’Studio o la versatilitat dels Echo Show?