Adéu a les llums nadalenques de colors: Zara Home llança 7 alternatives amb disseny i estil

Aquest any, la tendència apunta cap a una elegància sòbria i silenciosa en què la llum es converteix en un susurro càlid que aporta calma, textura i harmonia visual a cada ambient.
En aquest nou paisatge festiu, Zara Home s’erigeix com la marca que millor interpreta l’essència d’un Nadal més natural, sofisticat i, en ocasions, minimalista. Veiem 7 decoracions que no poden faltar a casa teva en aquesta temporada, la millor de l’any.
Zara Home reinterpreta el Nadal amb 7 garlandes
La firma Zara Home ha llançat una col·lecció de set garlandes decoratives que substitueixen el soroll visual per un disseny sobri amb base en materials nobles, ecològics i amb un toc artesanal.
Cada peça celebra la bellesa del que és simple, amb llums suaus, colors, acabats metàl·lics discrets i guiños a la tradició reinterpretats des d’una mirada més contemporània i amb menys ús de plàstic contaminant.
1. Garlanda de cascavells daurats (35,99 €)
Aquesta garlanda representa el so més simbòlic del Nadal i ara arriba en una versió refinada.
Són petits cascavells daurats que pengen amb 2,3 metres de longitud on es combina el brillantor metàl·lic amb llum groga càlida. És perfecta per a llars de foc o prestatgeries, on la il·luminació reflecteixi un subtil resplendor festiu.
2. Garlanda de boles lluminoses (25,99 €)
Tenim aquí un adorn minimalista, elegant i funcional. Les seves petites esferes blanques desprenen una llum suau i blanca que crea ambients acollidors sense recarregar la decoració.
Són ideals per emmarcar una finestra o envoltar l’arbre, ja que tot i tenir una brillantor discret, resulta un adorn modern i glamurós.
3. Garlanda-calendari d’Advent brodat (49,99 €)
Zara Home recupera amb aquesta peça la tradició de l’Advent amb esperit artesanal. Està confeccionada en cotó i lli i inclou 24 butxaques numerades per guardar petits detalls, obsequis, llaminadures o missatges.
El seu disseny brodat aporta calidesa i nostàlgia. El seu ús és ideal per al saló o l’habitació infantil.
4. Garlanda de llaços (25,99 €)
És la garlanda inspirada en el Nadal clàssic i combina cintes vermelles i quadres escocesos amb teixits naturals. El seu aire descosit i artesanal recorda les celebracions d’antany, però amb la subtilesa que defineix l’estil actual de Zara Home per a aquesta temporada.
5. Garlanda de fulles d’olivera (59,99 €)
És un homenatge al Mediterrani per aquest Nadal. Està feta amb fulles seques de l’arbre d’olivera i amb llums integrades. Es presenta amb la seva autèntica frescor orgànica i aporta equilibri natural a qualsevol espai.
El seu color entre verd suau i fulla seca, la seva textura i olor natural són ideals per a decoracions rústiques i per a espais contemporanis marcadament urbans, però amb tocs naturals.
6. Garlanda de fulles brillants (9,99 €)
Si busques un toc glamurós, tradicional i amb brillantor, però sense excessos cridaners, aquesta és la garlanda que necessites.
Les seves fulles daurades amb una fina capa de purpurina reflecteixen la llum i aporten lluminositat i alhora un aire clàssic a taules, llars de foc o prestatgeries.
7. Garlanda de campanetes platejades (35,99 €)
És clàssica i atemporal, ja que la combinació de metall platejat i llum càlida crea un contrast encantador que, tot i repetit, mai no decepciona.
És perfecta per acompanyar l’arbre o decorar una entrada amb un toc sofisticat, tradicional i original.
La proposta de Zara Home ens convida a repensar el Nadal des de la serenitat, els materials naturals i una evocació suau del passat. A través de textures orgàniques, tons suaus i detalls amb ànima i caliu de llar, demostra que l’elegància no necessita estridències.
Crea el teu espai nadalenc
Aquest Nadal podem recuperar el costum de decorar amb garlandes. Aquestes eines simples però significatives són tan antigues com la festivitat mateixa i permeten donar un toc càlid a qualsevol espai i sense grans complicacions.
Només cal treure-la de l’embalatge i col·locar-la on vulguis. Amb elles pots aconseguir estils naturals. Juntament amb aquestes garlandes pots utilitzar branques, fulles seques, pinyes, pedres, espelmes i corda rústica i ja tindràs un ambient que encaixa amb gustos boho o rústics.
En canvi, amb les garlandes amb llumetes LED i tons metàl·lics pots aconseguir un aire més modern i sofisticat. A més, són les millors si la teva decoració és urbana, industrial i busques una elegància minimalista.
Les versions clàssiques d’aquestes garlandes, com les que inclouen esferes, cintes i adorns tradicionals en quadres escocesos o en colors vermell, blanc i verd, són les millors si desitges evocar el Nadal més nostàlgic i clàssic.
Les garlandes artesanals fetes amb feltre, paper o ganxet, per la seva banda, reflecteixen un esperit creatiu, íntim i personal.
No deixis de fer servir aquests adorns simples i significatius. Pots penjar-les en portes, prestatgeries, llars de foc, capçaleres o finestres i transformar qualsevol racó en un ambient acollidor i personalitzat. Tria la teva ara mateix!