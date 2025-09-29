Ni Lidl, ni Aldi: aquest és el supermercat més barat de Barcelona i ningú no ho sap

L’OCU ha publicat el seu estudi anual amb sorpreses inesperades.
Ni Lidl ni Aldi lideren el rànquing: un hipermercat poc freqüentat encapçala la llista.
En un context d’inflació sostinguda, el preu del cistell de la compra és un tema urgent per a milers de famílies barcelonines.
Els productes frescos com fruita, verdura, carn o peix són els que més han pujat, i escollir bé on comprar-los pot suposar un estalvi de fins a 1.200 euros l’any.
L’Organització de Consumidors i Usuaris ha comparat més de 1.200 supermercats i ha identificat el més econòmic de la capital catalana.
Quant costa omplir la nevera a Barcelona el 2025?
L’últim informe de l’OCU confirma allò que moltes famílies ja noten a la butxaca: el cistell de la compra a Espanya ha pujat un 3% de mitjana aquest 2025. Aquesta xifra se suma als increments del 12,1% el 2023 i del 12,7% el 2022, completant quatre anys consecutius de pujades.
Els aliments frescos són els més afectats. Fruites, verdures, carn i peix lideren la pujada, afectant directament aquells que intenten mantenir una dieta saludable. L’economia domèstica se’n ressent i, en ciutats com Barcelona, l’estalvi comença per comparar preus.
Per a una llar mitjana amb una despesa alimentària superior als 6.000 euros anuals, canviar de supermercat pot suposar una diferència de més de 1.000 euros l’any. Però, on es troba aquest supermercat tan barat?
El supermercat més barat de Barcelona (i per què ningú no ho sap)
Tot i que la majoria pensa en Lidl o Aldi com a referents de baix cost, el supermercat més barat de Barcelona el 2025, segons l’OCU, és un Alcampo. Concretament, l’hipermercat situat a l’Avinguda Diagonal, número 3.
Aquest establiment ha destacat no només pels seus preus baixos, sinó per mantenir-los estables malgrat la inflació. Segons el rànquing de l’OCU, és el supermercat amb el cistell bàsic més econòmic de tota la ciutat, superant cadenes com Mercadona, DIA, Carrefour o Condis.
El curiós és que molts barcelonins no el tenen en compte habitualment. Alguns veïns de Les Corts, on es troba, asseguren que “no és el més còmode per anar-hi a peu”, però reconeixen que “quan fas una compra gran, l’estalvi es nota molt”.
Per què no és Lidl ni Aldi?
Les dades trenquen una creença molt estesa: tot i que Lidl i Aldi tenen fama de ser barats, a Barcelona no lideren l’estalvi real. L’estudi de l’OCU revela que, aquest 2025, ambdues cadenes han registrat pujades de preu d’entre el 5,5% i el 6,8% anual, molt per sobre de la mitjana nacional.
Aquesta pujada acumulada, sumada a la reducció de promocions i ofertes, les ha fet baixar posicions en moltes ciutats. A més, els productes frescos i les marques blanques en aquests establiments han deixat de ser tan competitius com abans.
Per altra banda, supermercats com El Corte Inglés o Caprabo també apareixen als últims llocs del rànquing pel que fa a la relació qualitat-preu, sent els més cars per fer-hi la compra setmanal estàndard.
Com aprofitar aquesta informació per estalviar cada mes
Saber quin és el supermercat més barat de la ciutat no serveix de res si no es transforma en una decisió de compra. Aquí tens alguns consells pràctics per treure’n profit:
- Planifica una compra mensual gran a l’Alcampo Diagonal per adquirir productes bàsics i no peribles.
- Fes servir aplicacions de seguiment de preus per saber quan convé comprar en altres supermercats.
- Alterna segons el tipus de producte: pots comprar frescos als mercats locals o cooperatives, i la resta al súper més barat.
- Evita desplaçaments costosos: si no vius a prop d’Alcampo, calcula si l’estalvi justifica el trajecte en transport públic o cotxe.
- Comparteix cotxe o costos d’enviament amb familiars o veïns per fer compres més grans.
Molts barcelonins ja estan creant petites “comunitats d’estalvi”, en què organitzen torns per fer la compra principal en aquest hipermercat i compartir els beneficis.
I tu, quant podries estalviar cada any?
En temps en què el preu del cafè, la xocolata o els ous s’ha duplicat respecte al 2021, trobar alternatives econòmiques ja no és una opció: és una necessitat. L’informe de l’OCU ho deixa clar: comparar supermercats pot tenir un impacte directe a l’economia domèstica.
T’has plantejat si podries estalviar 1.000 euros l’any només canviant de súper?
Prova-ho durant un mes, analitza els teus tiquets i explica’ns com t’ha anat.
Comparteix aquest article amb qui més ho necessiti i ajuda’ns a construir una xarxa de consum més conscient a Barcelona.