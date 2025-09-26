Mercadona llança un bescuit sense gluten ni lactosa per menys de 3 € i triomfa en vendes

Mercadona ha posat a la venda un bescuit llest per consumir que sorprèn tant pel preu com pel seu plantejament inclusiu. Amb un cost de només 2,80 €, aquest dolç s’adreça a persones amb intoleràncies, però també sedueix aquells que busquen una opció lleugera i a punt per menjar.
Un dolç per a tothom: sense gluten, sense lactosa i sense complicacions
Als lineals de rebosteria de Mercadona ha aparegut una novetat que no ha passat desapercebuda. Es tracta d’un bescuit de la marca Hacendado, elaborat sense gluten ni lactosa, especialment pensat per a qui pateix intoleràncies alimentàries, però també atractiu per al públic general que busca productes més digestius o funcionals.
El format és de 300 grams, amb una presentació senzilla i clara. Està llest per consumir, cosa que el converteix en una opció ideal per a esmorzars ràpids, berenars improvisats o fins i tot com a base per a postres casolanes. L’èxit inicial del producte a les xarxes i en fòrums de consumidors ha estat evident: molts en celebren la textura esponjosa, el gust suau, i el més important, la seva accessibilitat econòmica.
Què conté aquest bescuit “sense”?
Tot i que es prescindeix dels dos ingredients que solen encarir aquest tipus de productes —gluten i lactosa—, el bescuit manté una composició pensada per preservar-ne la textura i el gust. Entre els ingredients principals destaquen l’ou pasteuritzat, oli vegetal, sucre i fècula de patata. Aquesta combinació permet obtenir una molla tendra, amb el punt just d’humitat, sense necessitat de conservants artificials.
L’ús de fècula de patata, juntament amb altres midons, substitueix eficaçment la farina de blat, mentre que l’absència de llet no compromet ni el sabor ni la consistència. Per a molts, aquest bescuit representa una evolució natural en l’oferta alimentària del supermercat: un producte que no demana sacrificis en gust i que no exclou a qui ha d’evitar certs ingredients.
Preu baix i accessible: una estratègia reconeixible
El que més crida l’atenció no és només l’etiqueta “sense”, sinó el preu final del producte: 2,80 €. En un mercat on els productes adreçats a persones amb intoleràncies solen tenir preus elevats, aquesta proposta trenca motlles. Alguns mitjans han assenyalat lleugeres variacions (2,35 € en alguns establiments), però el consens gira entorn d’una xifra inferior als 3 euros.
Aquesta estratègia s’alinea amb la filosofia habitual de Mercadona: oferir alternatives per a públics específics sense encarir ni segregar. En lloc d’ubicar aquest bescuit en una secció “especial”, l’ha integrat juntament amb els productes habituals de rebosteria. Això no només redueix la sensació d’exclusió de qui ha de seguir dietes estrictes, sinó que convida tot tipus de consumidors a provar el producte.
Les primeres reaccions no s’han fet esperar. Comentaris com “per fi un dolç sense lactosa que puc pagar!” o “l’he tastat sense saber que era sense gluten, i m’ha encantat” es multipliquen a les xarxes socials. Aquesta acceptació transversal és, potser, el millor indicador del seu èxit.
La tendència creix: més enllà de les intoleràncies
L’arribada d’aquest bescuit no és un cas aïllat, sinó part d’una tendència creixent. Cada cop més persones, fins i tot sense intoleràncies diagnosticades, opten per productes sense gluten o sense lactosa per raons de benestar digestiu, moda o simple curiositat. El consum “flexible” s’imposa, i supermercats com Mercadona han sabut llegir aquest canvi en les preferències.
Oferir un dolç que tothom pot gaudir, sense restriccions ni costos afegits, respon a una demanda cada vegada més estesa: la d’una alimentació inclusiva, senzilla i assequible. El repte està en mantenir la qualitat i el gust sense caure en preus elitistes ni ingredients artificials.
Aquest producte podria marcar un abans i un després en la categoria. Si manté la seva qualitat i l’interès del públic, és possible que inspiri noves versions o ampliacions: més sabors, formats individuals o fins i tot versions integrals.
Un caprici saludable a l’abast de tothom?
El nou bescuit sense gluten ni lactosa de Mercadona ja és un èxit de boca-orella. El seu preu competitiu, la seva facilitat de consum i el seu caràcter inclusiu el converteixen en una de les novetats més celebrades de l’any en el sector de l’alimentació.
Creus que tots els productes sense gluten i lactosa haurien de tenir aquest preu?
Comparteix la teva opinió, explica’ns si l’has tastat o si aquest tipus d’opcions haurien de ser la norma i no l’excepció als supermercats.