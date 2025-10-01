Julio González, excuinier de la Moncloa: “La truita que demanava Ana Botella era impossible de fer”

L’exalcaldessa exigia una truita de patates amb un equilibri gairebé impossible: “cruixents, però poc fetes”.
Un dilema que el cuiner va intentar resoldre amb creativitat… i molta paciència.
Durant els seus anys a la cuina presidencial, Julio González es va haver d’adaptar a exigències tan sofisticades com contradictòries. Al seu llibre La cocina de la Moncloa, recorda com Ana Botella insistia en una textura concreta per a la truita, una petició que desafia fins i tot als cuiners més experimentats: patates cruixents, però poc fetes.
Un cuiner al servei del poder
Julio González no era un cuiner qualsevol. Durant anys, va dirigir els fogons d’un dels espais més reservats del país: la residència oficial del president del Govern. Allà va conviure amb diferents famílies presidencials, adaptant la seva cuina als gustos, dietes, costums i capricis personals.
Treballava en silenci, observant des del darrere del poder. La seva cuina no només alimentava als inquilins de la Moncloa, sinó també a convidats oficials i mandataris estrangers. L’exigència era màxima, i la discreció, part de l’uniforme.
Tot i la formalitat de l’entorn, les peticions personals solien marcar el ritme real del menú diari. I entre totes les anècdotes, n’hi ha una que el cuiner no ha oblidat: la truita de patates que demanava Ana Botella.
El “repte Botella”: una truita contradictòria
Al seu llibre, González relata amb precisió la demanda de l’exalcaldessa de Madrid. “Ana Botella insistia que les patates per a una bona truita havien d’estar cruixents, però poc fetes”, escriu. La frase, aparentment inofensiva, és en realitat una contradicció culinària gairebé irresoluble.
Aconseguir una patata cruixent requereix una temperatura alta i prou temps a la paella. Però al mateix temps, “poc feta” suggereix un tractament breu, més suau. Com combinar ambdues coses sense renunciar a l’equilibri?
El cuiner s’ho va prendre com un repte tècnic. Va provar diferents tècniques: fregir parcialment, marcar les patates amb foc fort, fer combinacions per capes. Cap fórmula semblava satisfer del tot aquell gust tan específic.
“Era una petició tan contradictòria com complexa de complir”, confessa González.
Quan la tradició supera la sofisticació
Després de diversos intents, proves i ajustos, Julio González va acabar arribant a una conclusió senzilla: de vegades, allò tradicional supera allò tècnic.
La truita “de tota la vida” —aquella que barreja patata ben confitada amb ou, al punt just i sense floritures— era, paradoxalment, la que millor satisfacia l’exalcaldessa. Tornar al bàsic va ser la solució a un problema complex.
I tot i que mai no sabrem si Ana Botella va estar completament satisfeta amb alguna de les truites servides, la veritat és que l’experiència va deixar empremta en el cuiner. No per la dificultat tècnica, sinó pel que deia sobre el tipus d’exigències que afrontava.
Què diu això sobre la truita perfecta?
El cas d’Ana Botella no és únic. De fet, reflecteix l’etern debat nacional sobre la truita de patates. Amb ceba o sense? Sucosa o quallada? Alta o prima? Cada llar a Espanya té la seva pròpia versió “autèntica”, la seva recepta heretada, la seva manera de “fer-la bé”.
Potser per això la petició de l’exalcaldessa ressona tant: tots tenim una truita ideal al cap, encara que a vegades sigui tan contradictòria com entranyable.
Per a alguns, ha de portar ceba caramel·litzada; per a altres, això és gairebé un sacrilegi. Alguns la prefereixen daurada per fora, altres pàl·lida i tendra. L’interior pot estar líquid com una crema o quallat com un pastís.
La truita espanyola no és només una recepta: és una declaració de principis.
I, en aquest sentit, l’anècdota de Julio González és més que una curiositat: és un retrat de com la cuina reflecteix les nostres manies, gustos i records. Fins i tot als palaus del poder.
“La truita impossible” que va dir molt de tots nosaltres
Existeix realment una truita perfecta o és només una qüestió de nostàlgia?
Cada paladar guarda un record diferent. I potser aquí resideix l’encant d’aquesta recepta tan humil com nacional.
Explica’ns com ha de ser, per a tu, l’autèntica truita de patates.
Amb ceba? Molt quallada? Tan líquida que gairebé es begui?
Et llegim.