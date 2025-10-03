Els supermercats faran servir IA per vendre al 50% els productes a punt de caducar

La tecnologia permet oferir descomptes automàtics, reduir malbarataments i augmentar l’eficiència. Però no tot és tan senzill com “rebaixa del 50 %”.
La idea de rebaixar productes a punt de caducar no és nova. No obstant això, amb la IA s’obre un escenari dinàmic i optimitzat: algoritmes que calculen el millor moment i percentatge per vendre. Així, cadenes com Hoogvliet (Països Baixos) ja proven sistemes que integren etiquetes electròniques, sensors i una lògica de preus variable. A Espanya, la normativa també empeny els establiments a actuar abans del venciment. Estem a punt d’acabar amb el malbaratament alimentari?
Què fa la IA als supermercats?
La intel·ligència artificial als supermercats funciona com un sistema de decisió automatitzat que analitza variables com la data de caducitat, el volum de vendes, el tipus de producte, el comportament dels clients i condicions estacionals o meteorològiques. Amb aquesta informació, el sistema proposa o aplica directament descomptes per maximitzar la venda abans que el producte caduqui.
En lloc d’esperar que un treballador decideixi quan posar la típica etiqueta groga, el sistema actua en temps real. Si un iogurt té cinc dies de vida útil, l’algoritme pot aplicar un petit descompte. Si en falten només dos, pot augmentar-lo fins al 40 %. I si no es ven, activarà un descompte agressiu del 50 % o més per evitar llençar-lo.
Aquest procés no només redueix pèrdues econòmiques: també millora l’eficiència logística i redueix l’impacte ambiental del malbaratament.
Del descompte manual a l’algoritme intel·ligent
Durant anys, els supermercats han aplicat descomptes manuals a productes propers a caducar. Però aquest procés depenia de la disponibilitat del personal, de criteris subjectius o de rutines poc eficients. Molts productes caducaven sense arribar a rebaixar-se o es descomptaven massa tard.
La IA canvia aquest enfocament: automatitza la lògica del descompte, l’aplica de manera progressiva i precisa, i pot integrar-se amb cartelleria digital o etiquetes electròniques que actualitzen el preu a l’instant. A més, aquests sistemes poden aprendre: si detecten que un cert tipus de pa es ven millor amb un 30 % que amb un 20 %, ajustaran els càlculs futurs.
En definitiva, es passa d’una lògica reactiva a una de proactiva. El supermercat no espera fins al final: actua amb antelació per salvar vendes i reduir residus.
Casos reals que ja s’apliquen
Un dels sistemes més coneguts és el de l’empresa tecnològica Wasteless, que col·labora amb supermercats europeus per implantar solucions de preus dinàmics. Els seus algoritmes tenen en compte la vida útil del producte i ajusten el preu en conseqüència. L’objectiu: vendre abans de llençar.
Als Països Baixos, la cadena Hoogvliet ha implementat aquesta tecnologia amb etiquetes digitals que mostren al client el preu actualitzat i la data exacta de caducitat. El canvi ha estat positiu: els productes pròxims a caducar es venen més ràpid, i el malbaratament s’ha reduït de manera significativa.
Als Estats Units, algunes cadenes també han iniciat proves, especialment amb productes frescos o refrigerats. A Espanya, la normativa ja obliga a indicar clarament si un producte està rebaixat per proximitat a la data de consum preferent. Tot i que la IA encara no és habitual en tots els lineals, el camí ja està traçat.
És viable aplicar sempre un 50 % de descompte?
Tot i que el titular “descomptes del 50 % amb IA” crida l’atenció, la realitat és més complexa. No tots els productes permeten una reducció tan dràstica sense afectar el marge de benefici o la percepció del client.
Alguns reptes clau:
- Marge comercial: alguns productes tenen costos elevats i marges reduïts, fet que limita la rebaixa possible.
- Percepció del consumidor: un gran descompte pot generar desconfiança si el client creu que el producte ja no és segur.
- Normativa: la llei exigeix informar amb claredat quan un descompte és per motius de caducitat, i prohibeix vendre productes caducats.
- Cost tecnològic: implantar IA, etiquetes electròniques i integració amb inventari té un cost que no tots els establiments poden assumir.
Per això, els sistemes intel·ligents no apliquen un descompte únic, sinó que ajusten dinàmicament el percentatge òptim segons el producte, la demanda i el temps restant. A vegades, n’hi haurà prou amb un 10 %. Altres cops, es justificarà un 60 %.
Estem davant el futur del consum responsable?
Amb uns consumidors cada cop més sensibles a la sostenibilitat i l’estalvi, aquests models podrien consolidar-se com una nova norma en el comerç alimentari. La idea d’aprofitar millor els recursos, reduir el malbaratament i prendre decisions més racionals guanya força.
A més, el context econòmic —inflació, encariment de la cistella de la compra— reforça l’interès per aconseguir productes més barats, encara que estiguin a punt de caducar. Si el sistema garanteix la seguretat alimentària i el client se sent ben informat, la confiança pot créixer.
Per altra banda, les cadenes de supermercats tenen l’oportunitat de millorar la seva imatge, reduir pèrdues i guanyar eficiència. Un bon algoritme pot convertir-se en menys deixalles, més estalvi i decisions més justes per a tothom.
Una etiqueta que pensa per si sola
Els algoritmes d’IA no només decideixen què veiem a les xarxes o quina ruta agafar. També estan aprenent com alimentar-nos amb menys malbaratament i més eficiència.
Compraríes productes a punt de caducar si sabessis que el preu ha estat calculat “intel·ligentment”? Comparteix la teva opinió i ajuda’ns a pensar el futur del supermercat.