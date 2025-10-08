El pla de 220 milions de Consum que pot canviar el mapa comercial català en 3 anys

El pla preveu 60 noves botigues i un gran centre logístic a Montcada i Reixac. El seu impacte pot reconfigurar el mapa comercial català en només tres anys.
Amb una xarxa en creixement i més de 4.500 treballadors ja a Catalunya, la cooperativa valenciana aposta per una expansió agressiva i sostinguda. El projecte preveu crear 1.100 llocs de treball nous i consolidar la seva presència a través de botigues pròpies i franquícies. Aquesta ofensiva comercial arriba acompanyada d’un ambiciós desplegament logístic que reforça la seva capacitat per competir amb els gegants del sector.
Una inversió sense precedents per a Consum a Catalunya
La cooperativa Consum ha posat sobre la taula la seva aposta territorial més gran en dècades. El pla d’expansió 2025-2027 a Catalunya contempla una inversió total de 220 milions d’euros, destinats principalment a noves obertures i al desenvolupament de la seva infraestructura logística.
Durant aquest període, la companyia preveu obrir prop de 60 establiments nous, entre supermercats propis i franquícies Charter. Segons la seva planificació interna, uns 18 seran botigues pròpies i la resta adoptaran el format franquiciat.
Aquesta inversió no només ampliarà la seva xarxa comercial, sinó que generarà prop de 1.100 llocs de treball nous a Catalunya. Actualment, la cooperativa compta amb 4.500 empleats a la regió, i aquest creixement podria elevar aquesta xifra en més d’un 20 %.
Catalunya ja representa aproximadament el 22 % de la facturació global de Consum, de manera que aquest pla no només reforça la seva presència, sinó que reconeix el pes estratègic del territori dins del seu model de negoci.
60 botigues noves i un centre logístic estratègic
Més enllà de les obertures, la veritable columna vertebral del pla és la logística. Consum té previst reforçar la seva xarxa amb una sèrie d’infraestructures clau a la Zona Franca de Barcelona, que inclouen:
- Una nau refrigerada de 2.700 m².
- Un magatzem de suport de 11.500 m² amb un silo automatitzat.
- Una nau de 40.000 m² per a productes refrigerats i congelats.
- Una instal·lació de 8.800 m² dedicada a logística inversa (gestió de residus, retorns i embalatges).
Però la joia del projecte logístic és el futur centre de distribució de Montcada i Reixac. Consum ja disposa d’una parcel·la de 142.000 m², on preveu construir una plataforma logística de gairebé 100.000 m². Aquest centre està pensat per convertir-se en el nucli de la seva xarxa catalana, tot i que encara depèn d’autoritzacions urbanístiques.
Tota aquesta infraestructura està dissenyada per optimitzar els temps de repartiment, reduir costos de transport i millorar la sostenibilitat del procés de distribució.
Com canviarà el mapa comercial català
L’impacte d’aquest pla va molt més enllà de sumar punts de venda. Amb 60 noves botigues previstes, Consum busca omplir buits territorials on la seva presència és encara feble, especialment en municipis mitjans o zones perifèriques.
El model també preveu actuar com a “àncora comercial” en algunes localitats. L’arribada d’un supermercat modern sol dinamitzar l’entorn urbà i atreure altres comerços de proximitat. Així, podria produir-se una revitalització de les zones comercials locals en poblacions que no sempre formen part del radar de les grans cadenes.
En paral·lel, l’augment de competència obligarà altres operadors —grans i petits— a adaptar-se o reposicionar-se. Les zones ben connectades logísticament, com els voltants de Barcelona, podrien veure una major concentració comercial.
Per als consumidors, els efectes seran palpables: més oferta, preus més ajustats i nous serveis com la recollida en línia o l’atenció personalitzada a la botiga.
Oportunitats i riscos d’un creixement accelerat
Consum parteix amb diversos avantatges estratègics en aquesta ofensiva. El seu model cooperatiu li permet una relació més directa amb treballadors i proveïdors, i la seva política de proximitat ha estat ben valorada als mercats on opera.
Entre els punts forts del pla destaquen:
- Cobertura territorial ampliada, que millora l’accés al supermercat en zones actualment desateses.
- Infraestructura logística eficient, que permetrà entregues més ràpides i més frescor en els productes.
- Aliances amb proveïdors locals, que enforteixen l’economia de proximitat.
- Economies d’escala per negociar millors condicions amb els seus socis comercials.
Tanmateix, no està exempt de riscos. El primer és l’alta competència del mercat català, on conviuen operadors consolidats com Mercadona, Bon Preu, Lidl o Carrefour. Consum haurà de diferenciar-se sense caure en una guerra de preus.
A més, els costos del sòl, la burocràcia urbanística i els tràmits ambientals poden alentir o encarir els projectes. Especialment en el cas de Montcada, on el futur centre logístic encara espera aprovació definitiva.
A tot això s’hi suma la complexitat operativa de coordinar franquícies, logística inversa i botigues pròpies alhora, mantenint una qualitat homogènia en el servei.
Un model d’expansió que aposta pel producte local
Una de les claus de l’èxit de Consum a Catalunya ha estat la seva aposta pel producte local i de proximitat. L’any 2024, la cooperativa va treballar amb més de 1.000 proveïdors catalans, amb compres que van superar els 900 milions d’euros.
Entre les seves referències habituals hi ha productes amb segell IGP, fruita del Camp de Lleida, embotits d’Osona o elaborats de Girona. Aquesta estratègia no només millora la traçabilitat i la frescor dels productes, sinó que enforteix la identitat regional de les seves botigues.
L’expansió es planteja com una manera de reforçar aquest vincle amb el territori, no només en termes econòmics, sinó també socials i culturals. La creació de llocs de treball locals i la presència en municipis petits reforcen el seu paper com a actor econòmic amb sensibilitat territorial.
La pregunta ara és si Consum podrà mantenir aquesta proximitat i qualitat al ritme d’un creixement tan accelerat.
I si el supermercat del futur ja fos al teu barri?
Consum planteja no només més botigues, sinó una xarxa logística pensada per a un consum més ràpid, local i sostenible. Si el projecte es concreta, l’equilibri comercial català podria girar en només tres anys.
Has notat ja canvis a la teva zona? Comparteix aquest article amb qui encara no sap què s’està gestant rere els lineals del teu supermercat.