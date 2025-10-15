Dia obre un nou supermercat a Terrassa i activa descomptes del 25% des del primer dia

La cadena d’alimentació Dia continua ampliant la seva presència a Terrassa amb l’obertura d’un nou establiment al carrer de Matadepera, 149-151, al cor del barri de Sant Pere. Amb aquesta inauguració, la companyia madrilenya ja suma cinc supermercats a la ciutat, juntament amb els que té a Can Boada, Ca n’Anglada, Can Parellada i Sant Pere Nord. En total, Dia compta amb 218 botigues a la província de Barcelona i prop de 300 arreu de Catalunya.
El nou local disposa de prop de 300 metres quadrats de superfície de venda, on s’hi poden trobar productes de marca pròpia i de grans fabricants del sector de l’alimentació i la neteja. L’obertura ha suposat la creació de set llocs de treball, tres dels quals són de nova incorporació després d’un procés de selecció local.
Durant el primer mes d’activitat, la botiga oferirà descomptes del 25% en les seccions de fruita, verdura, pa i rebosteria. A més, els membres del Club Dia podran gaudir d’un 5% addicional acumulable al moneder digital de l’aplicació mòbil de la marca.
L’horari comercial serà de dilluns a dissabte de 9.00 a 21.00 h, i els diumenges de 9.30 a 14.30 h, per adaptar-se a les necessitats dels veïns i veïnes del barri.
Creix la competència alimentària a Terrassa
Terrassa viu actualment un auge del sector de l’alimentació, amb diverses cadenes ampliant o renovant la seva xarxa comercial. Recentment, Consum ha obert una nova botiga a l’avinguda de Béjar, mentre que Bonpreu Esclat ha estrenat un gran espai a la carretera de Talamanca i ja prepara una altra obertura a l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, on està seleccionant personal.
També Plusfresc ha completat la reforma integral del seu establiment a l’antic Talló, i a finals de l’any passat Caprabo i Suma van reforçar la seva presència a la ciutat amb nous locals al passeig 22 de Juliol i a la carretera de Rellinars, respectivament.