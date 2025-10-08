Consum s’expandeix a gran escala: supera les 285 botigues i arriba a nous pobles

La seva nova presència a Amposta marca una fita en arribar a una comarca on abans no operava.
L’expansió també s’estén al món digital, sumant més pobles a la seva botiga en línia.
Amb dues noves obertures —una a Lleida i una altra a Amposta—, la cooperativa valenciana consolida la seva presència territorial i crea ocupació local. Aquest creixement respon a la seva estratègia per a 2025, que preveu almenys sis noves botigues a Catalunya.
Amposta i Lleida, noves parades estratègiques
L’avanç de Consum a Catalunya ha sumat dos punts clau: Amposta, a la comarca del Montsià (Tarragona), i Lleida. Tots dos supermercats han obert recentment les seves portes amb instal·lacions modernes, zones d’aparcament àmplies i mesures sostenibles.
La botiga d’Amposta és especialment simbòlica, ja que representa la primera presència de Consum a la localitat. El nou establiment disposa de 850 metres quadrats de sala de vendes, 53 places d’aparcament i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. En termes d’ocupació, l’obertura ha generat 36 nous llocs de treball, incloent-hi personal amb experiència prèvia dins la cooperativa.
A Lleida, la situació és diferent: Consum ja hi tenia presència, però aquesta nova botiga reforça la xarxa existent. Amb 1.350 metres quadrats, plaques solars per a autoconsum i 29 places d’aparcament, el supermercat consolida l’aposta de la cooperativa per una ciutat on ara ja suma 14 establiments (set propis i set franquiciats). En total, 38 persones s’han incorporat a la plantilla.
286 botigues a Catalunya i més en camí
Amb aquestes obertures, Consum arriba a un total de 286 botigues a Catalunya, una xifra que inclou tant establiments propis com franquícies sota la marca Charter. Aquesta dada confirma el compromís de la cooperativa amb el territori, que continua sent un dels seus principals focus de creixement.
Però la història no acaba aquí. La estratègia d’expansió de Consum per al 2025 inclou almenys sis noves obertures a Catalunya. Aquesta planificació posa en relleu un model de creixement sostingut, que busca arribar tant a grans nuclis urbans com a localitats on l’oferta comercial és més reduïda.
Mentre altres cadenes moderen el seu ritme d’expansió, Consum continua guanyant presència. La clau, segons els experts del sector, rau en la proximitat al client, l’adaptació a cada entorn local i el model cooperatiu, que afavoreix la inversió en zones menys explotades per la gran distribució.
La botiga en línia també arriba a més pobles
A més de l’expansió física, Consum ha ampliat la seva botiga en línia a 50 poblacions noves, entre les quals hi ha Torreblanca, Mojácar, Totana, Almansa, Ayora, Olot, Vic i Calonge. D’aquesta manera, la cooperativa reforça el seu servei digital i amplia la seva cobertura territorial.
Aquesta ampliació respon a una demanda creixent dels clients de zones petites o rurals, que fins ara no disposaven d’opcions de compra en línia. Amb aquesta aposta, Consum permet fer comandes a través del web o de l’aplicació mòbil, amb lliurament a domicili en franges horàries flexibles.
La digitalització del servei també permet a Consum competir amb les grans plataformes comercials, però mantenint la seva filosofia de proximitat i atenció personalitzada. Això li permet fidelitzar clients en zones on la compra presencial encara és limitada.
Franquícia Charter: l’altre motor de creixement
No tot el creixement de Consum prové de les botigues pròpies. La seva xarxa de franquícies Charter ha estat clau per a l’expansió, especialment a poblacions mitjanes i petites. El 2025, Charter ha assolit la xifra de 500 botigues a tot Espanya, després d’un creixement del 6,7 % i 43 noves obertures l’any anterior.
Les botigues Charter operen amb el suport logístic i comercial de Consum, però sota un model de gestió independent. Aquest sistema permet una expansió més àgil i flexible, especialment útil per adaptar-se a la realitat de cada localitat.
La coexistència de les marques Consum i Charter permet cobrir un espectre més ampli de consumidors. Mentre les botigues pròpies s’ubiquen sobretot en zones urbanes o semiurbanes, les franquícies aconsegueixen penetrar en pobles més petits, on la fidelitat dels clients és clau.
Un sector on els regionals guanyen terreny
El cas de Consum no és aïllat. Segons les últimes dades del sector, els supermercats regionals estan creixent a un ritme tres vegades superior al dels grans operadors nacionals. Aquesta tendència s’explica per la seva capacitat d’adaptació, el coneixement del territori i la proximitat amb el consumidor.
Davant les grans cadenes que aposten pel volum i la concentració, models com el de Consum demostren que el teixit local importa. La combinació de botigues físiques, franquícies i expansió digital s’ha convertit en una fórmula d’èxit per arribar on altres no arriben.
A més, el model cooperatiu continua essent un factor diferencial. Els beneficis es reinverteixen en millores laborals, projectes sostenibles i innovació constant. Per a molts clients, això es tradueix en una experiència de compra més coherent i humana.
Més a prop de més gent
L’expansió de Consum no només suma botigues: acosta serveis a qui abans no en tenia. En pobles on obrir un supermercat semblava improbable, avui ja hi ha una opció proper, fiable i connectada.
Quin poble serà el següent?
Si ja tens un Consum a prop, què és el que més valores? Comparteix la teva experiència.