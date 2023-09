Vilanova i la Geltrú, punt de partida de l’America’s Cup

Quan els sis equips participants i les seves tripulacions desembarquin la setmana vinent a Vilanova i la Geltrú amb motiu de la primera regata preliminar de la America’s Cup, que se celebrarà entre el dijous 14 i el diumenge 17, els seus veloços AC40 trobaran molta companyia en l’aigua. Concretament, els 210 patins a vela inscrits per a la regata d’exhibició de Patí Català de Vela, que reunirà en la capital de la comarca barcelonina del Garraf a una xifra rècord d’aquestes embarcacions, en el que promet ser un espectacle extraordinari.

Els 210 participants confirmats, que se celebrarà els dies 16 i 17 de setembre de 2023, representaran a un total de 27 clubs amb esportistes procedents d’Andalusia, Catalunya, València, així com d’Alemanya, Àustria i Bèlgica. La regata comptarà amb una nodrida representació femenina amb 17 dones confirmades, una xifra rècord per a aquests catamarans de platja, de 18 peus de llarg i 5,24 peus de manga, sense timó, quilla, ni botavara.

Els orígens d’aquesta embarcació, que es controla mitjançant minuciosos ajustos en la seva vela major amb forma de cua d’oreneta i un ús exquisit del pes corporal per a dirigir-lo, es remunten a la dècada de 1870 a la platja de Badalona, on els pescadors es posaven drets sobre dos cascos i remaven per a revisar les xarxes. A principis del segle XX, les pales, similars a les dels piragüistes actuals, es van substituir per rems i l’embarcació es va adaptar per a l’esbarjo i, a vegades, per a les regates, amb la tripulació asseguda i remant.

En 1942, els germans Mongé van començar a experimentar amb mastelers de fusta i veles, col·locant el peu del masteler molt avançat i introduint la vela major de cua d’oreneta. L’addició d’una reixeta d’acer al llarg de la popa va permetre que la vela major sense sabres s’enrotllés a l’ample, però, sobretot, que pogués aplanar-se per a cenyir. A mesura que la tècnica evolucionava, també ho van fer els caps i, en les embarcacions actuals, els patins incorporen una sèrie de sistemes de control que poden alterar la tensió de l’obenc de proa en cada virada (els vaixells tenen dos estais de proa, un muntat en cada casc) per a controlar la curvatura del masteler i la direcció de l’ajuda.

Cada any es construeixen uns 40 patins i, encara que les embarcacions originals eren totalment de fusta (casc i masteler), ara han guanyat terreny els patins híbrids, amb flotadors de fibra de vidre, coberta de fusta i masteler d’alumini. Aquesta “curiositat nàutica” nascuda de la innovació a Catalunya, també compta amb flotes a França, Països Baixos i Bèlgica, però la seva singularitat en el món de la vela fa que siguin uns velers extraordinaris de veure en l’aigua i inspira un gran debat sobre com aquests regatistas altament qualificats, que naveguen en la forma més pura d’aquest esport, controlen les seves embarcacions amb tanta destresa.

Un fenomen que no passa desapercebut per a Grant Dalton, CEO de America’s Cup Events: “Per a ser honest, encara estic intentant entendre com naveguen sense timó i sense orsa. Per a mi és un concepte únic i estic desitjant conèixer als regatistas i veure la seva tècnica a Vilanova i la Geltrú al setembre. Crec que és una sura rècord de 210 vaixells, així que serà una regata molt especial i donarà molt a parlar, no sols entre la flota i els espectadors, sinó també entre els equips de la America’s Cup. M’agradaria pensar que jo també podria navegar en un, però imagino que es necessita molta dedicació i pràctica per a fer-ho bé. Són uns vaixells fascinants i estem desitjant donar-los la benvinguda en la primera regata preliminar de la 37a America’s Cup”.

Reviure la seva història

Un dels capítols més importants en la centenària història de la America’s Cup és el que van protagonitzar en el seu moment els J-Class, uns magnífics balandros que van competir pel trofeu en tres edicions entre 1930 i 1937. La seva elegància i bellesa eren el reflex d’una època en la qual una economia global en auge va atreure a alguns dels magnats més influents per a competir pel trofeu esportiu internacional més antic del món. Noms com a Sir Thomas Lipton, Harold S. Vanderbilt i Sir Thomas Sopwith van protagonitzar el període conegut com l'”Edat d’Or” de la America’s Cup, abans que les seqüeles de la Segona Guerra Mundial fessin que els més petits i assequibles 12 Metres els reemplacessin.

En els temps moderns, la J-Class ha prosperat gràcies als propietaris que han restaurat o construït nous vaixells seguint les línies traçades originalment, però que mai van arribar a construir-se. Veure un d’aquests vaixells en persona és ser testimoni de la navegació i les regates en la seva màxima expressió. Amb la celebració de la America’s Cup a Barcelona a l’octubre de 2024, la classe ha estat convidada per America’s Cup Events a acollir el seu campionat del Món entre el 7 i l’11 d’octubre de 2024, amb una regata d’entrenament prevista per als dies 3 i 4 d’octubre de 2024. A la magnífica flota se li ha assignat un espai en el Port Vell en el que suposarà una magnífica benvinguda per als espectadors i entusiastes de la America’s Cup.

Sobre l’arribada de la classe J a Barcelona, Grant Dalton, CEO de America’s Cup Events, ha comentat: ” Quan es va proposar la idea, va ser una de les decisions més fàcils de prendre. Els J-Class són part integral de la història, la llegenda i la fascinació de la America’s Cup i estem molt agraïts a la J-Class Association i als armadors per aprofitar l’oportunitat d’acollir el seu campionat del Món a Barcelona amb motiu del 37è Match. Veure a aquests vaixells en regata enfront dels molls de Barcelona serà un espectacle per a tots els que estiguin en l’aigua o des de la riba, estem impacients per veure’ls en acció”.

Fins avui, les inscripcions confirmades inclouen les de Topaz (J8), Ranger (J5), Svea (JS1), Velsheda (JK7), Shamrock V (JK3), Rainbow (JKZ1), Hanuman (JK6) i Lionheart (JH1). La Class Association està recaptant el suport del major nombre possible d’armadors, cinc dels quals han confirmat la seva participació fins avui mentre que uns altres estan treballant per a incloure la America’s Cup en les seves atapeïdes agendes.

El Real Club Nàutic de Barcelona, situat en el cor del Port Vell, serà l’amfitrió d’aquesta fabulosa regata. No obstant això, un mes abans, les seves instal·lacions i les del Port Vell donaran la benvinguda a una altra flota històrica: els 12 Metres, que es tornaran a reunir en la 17a Regata Puig Vela Clàssica, organitzada pel RCNB entre l’1 al 10 de setembre de 2024, en el marc de les Challenger Selection Sèries de la America’s Cup.

Els vaixells estaran amarrats en el port esportiu del RCNB, en el cor del America’s Cup Village, i es disputaran quatre dies de regates entre el 4 i el 7 de setembre de 2024. Grant Dalton, CEO de America’s Cup Events, ha celebrat la iniciativa: “En la ment de molta gent, l’era de la classe 12 Metres en la America’s Cup va ser el que va inspirar el seu interès per l’esdeveniment, i estem encantats que Chris i la ITMA s’uneixin a nosaltres a Barcelona en l’arrencada de les Challenger Selection Sèries de la 37a America’s Cup. Els 12 Metres despertaran molt interès i, com sempre, les seves regates seran increïblement renyides. Estem desitjant veure als vaixells i que els regatistas gaudeixin de l’ambient únic que s’està creant a Barcelona”.

Són, sens dubte, d’uns dels velers més elegants que mai hagin navegat en la America’s Cup i durant 29 anys, entre 1958 i 1987, van oferir algunes de les batalles més fascinants que mai hagi presenciat la competició més antiga de l’esport internacional. La seva història es remunta a principis del segle XX, arran de la seva participació en els Jocs Olímpics de 1908, 1912 i 1920. La classe va ser introduïda en la America’s Cup en 1958 pel Nova York Yacht Club, després de l’aturada de la competició durant la Segona Guerra Mundial.

L'”edat daurada” dels enormes J-Class, que van competir per última vegada per la Copa en 1937 amb el “superbarco” Ranger derrotant a l’Endeavour II de Sir Tom Sopwith, havia arribat a la seva fi, ja que els temps difícils de la postguerra van impedir la construcció i l’ús d’aquests velers. El Nova York Yacht Club va detectar la necessitat d’una classe més petita i rendible per a rellançar la competició i el Royal Yacht Squadron de Cowes va estar d’acord, en presentar el Sceptre dissenyat per David Boyd per a enfrontar-se al Columbia desenvolupat per Olin Stephens en 1958.

Els estatunidencs van defensar amb èxit el trofeu en vuit ocasions contra desafiaments britànics i australians fins a 1983, quan finalment la ratxa de victòries més llarga de la història de l’esport es va veure truncada per l’Austràlia II, un vaixell amb quilla alada, timoneado per John Bertrand i dissenyat pel geni Ben Lexcen. La Copa es va traslladar a Fremantle, a l’oest d’Austràlia, en la qual seria l’última vegada que els 12M competissin pel trofeu, en una regata memorable en les aigües de Gage Roads, amb la derrota de l’australià Kookaburra III construït pel sindicat Task Force 87 enfront del Stars ‘n’ Stripes 87 de Dennis Conner, després d’una emocionant sèrie que va convertir a la America’s Cup en un esdeveniment de masses.

La classe 12M va ser finalment substituïda per la classe IACC després del Deed of Gift Match en 1988. No obstant això, no han caigut en l’oblit i des de llavors han sorgit flotes, sobretot a Amèrica del Nord i en el nord i el sud d’Europa, els propietaris del qual restauren i actualitzen aquests bells iots amb tecnologia moderna.