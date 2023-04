Tres de cada deu ciutadans llegeixen entre 10 i 12 llibres cada any

Tres de cada deu espanyols llegeixen entre deu i dotze llibres a l’any i quatre de cada deu escriuen, segons l’estudi ‘Lectura, Escriptura i Cració Literària a Espanya’ realitzat per Beruby per a Amazon.es i presentat aquest dimecres 19 d’abril a la Biblioteca d’Ortega-Marañon amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Llibre que serà el pròxim 23 d’abril. L’estudi ha estat realitzat mitjançant una enquesta a 3.000 espanyols entre 18 i 80 anys a l’abril del 2023.

A més, quatre de cada deu enquestats (42%) reconeixen llegir menys de cinc llibres cada any i dos de cada deu més d’un llibre al mes (18%). Tot i això, un 10% dels espanyols no llegeixen cap llibre a l’any, segons asseguren els investigadors, que ressalten que aquestes xifres demostren que la categoria dels ‘súper-lectors’ és encara minoritària a Espanya.

Pel que fa al motiu per llegir, el 44% dels espanyols asseguren que llegeixen per entretenir-se i el 20% destaca que ho fa per aprendre o sentir-se bé amb ell mateix (19%).

Pel que fa a l’edat, l’estudi constata la mitjana edat és on hi ha l’afició més gran a la lectura. En aquest sentit, al grup d’edat comprès entre els 41 als 60 anys és on el percentatge d’aficionats als llibres és més gran (51%) seguit del d’aquelles persones amb edats compreses entre els 31 als 40 anys (31% ). Pel que fa als més grans de 60 anys, l’informe reflecteix que només el 6% dels enquestats afirma ser aficionat a la lectura, mentre que en els més grans de 80 anys, aquest percentatge es redueix al 2%.

Accessibilitat a la lectura

D’altra banda, el 76% dels enquestats consideren que la compra de llibres per Internet fa més accessible la lectura per a tothom. D’aquests, un 59% destaca que a Internet poden trobar llibres per a tots els gustos, mentre que un 41% destaca la possibilitat de rebre’ls ràpidament a qualsevol lloc.

En aquest sentit, la xarxa logística d’Amazon assegura que gairebé una cinquena part dels enviaments que fa són a poblacions de menys de 10.000 habitants i més d’una tercera part de les comandes de llibres s’envien a codis postals sense llibreries.

Pel que fa a l’accessibilitat als llibres, la compra, la majoria, es reparteix entre llibreries a peu de carrer (27%). Així mateix, la combinació de compra en línia i llibreries representa un 26% i exclusivament en línia un 25%.

Concretament, als municipis de menys de 50.000 habitants, el 31% dels joves recorre a la compra per Internet per accedir a la lectura i en àrees rurals, el percentatge de gent gran (entre 61 i 80 anys) augmenta 8 punts percentuals que a les grans ciutats.

Gairebé la meitat dels espanyols llegeixen en paper

Segons han informat els investigadors, el llibre en paper continua sent el més elegit (48%), tot i que asseguren que cada vegada són més els que combinen tota mena de formats, des del llibre físic, fins al digital –cosa que inclou l’audiollibre , com indica el 34% dels enquestats–. En aquest context, només el 3% dels enquestats afirmen gaudir de lectures en aquest format.

Pel que fa a les categories narratives que prefereixen els lectors, ciència-ficció i fantasia destaquen com les favorites del 26% dels enquestats; mentre que un 24% es decanta per la temàtica policíaca i de misteri, seguit d’un 17% que prefereix la literatura històrica i política, i un 12% que prefereix la no-ficció.

A més, l’estudi mostra que la literatura romàntica i eròtica és l’opció més escollida pel 10% dels espanyols. També, un 5% de la població s’atreveix amb les novel·les de terror i un 3% aposta per la filosofia i l’humor.

Per edats, els gustos literaris dels enquestats entre els 61 i els 80 anys es distancien dels del conjunt de la població espanyola, ja que una tercera part dels enquestats en aquest tram d’edat (32%) confessen preferir les temàtiques històriques i de política per sobre de la resta.

Pel que fa al moment preferit pels espanyols per gaudir de la lectura, tots coincideixen a llegir abans d’anar a dormir com a opció favorita (50%), seguida dels caps de setmana (27%) i les vacances (14%). Tot i això, tan sols un 5% de la població tria els trajectes en transport públic per llegir i amb prou feines un 3% opta per acudir expressament a una cafeteria a llegir.

Quatre de cada deu espanyols escriuen

Segons constata l’informe, més d’una tercera part dels enquestats (37%) afirma incloure l’escriptura entre els seus hobbies, en aquest sentit gairebé dues terceres parts (70%) dels enquestats entre 18 i 30 anys sol escriure, seguits dels que tenen entre 31 i 40 anys, amb un 60% i els que tenen entre 41 i 60 anys, amb un 55%.

A més, detalla que gairebé la meitat dels enquestats (47%), independentment de si pertanyen a una ciutat o a un poble, afirma escriure el que sent, mentre que la quarta part dels enquestats (25%) considera que no cal una formació concreta per escriure. Així mateix, un 12% afirma ser autodidacta, havent llegit diversos manuals d’escriptura; i per últim, el 6% reconeix haver assistit a cursos o tallers d’escriptura per formar-se.

En aquest aspecte, sobre aquelles persones a qui agrada escriure, l’informe reflecteix un denominador comú entre els que viuen a ciutats o pobles: l’escola. En tots dos casos, un terç dels enquestats va descobrir el gust per escriure durant els seus anys d’estudiants, encara que en el cas dels pobles un 12% –enfront d’un 10% a les ciutats– és un hàbit que reconeix haver adquirit a maduresa.

Pel que fa a les principals motivacions dels espanyols a l’hora d’escriure, són reflectir un món intern amb pensaments que necessiten posar per escrit (33%) i per pura diversió (43%).

D’altra banda, un 27% cerca la inspiració en històries imaginàries, seguit d’un 18% que es basa en fets reals o en la seva imaginació per explicar històries que se’ls acudeixen, i un 14% pren com a referència les seves pròpies vivències per compartir-les amb el món.

Autopublicació, una oportunitat per a nous autors

L’estudi constata que el 67% dels enquestats afirma que no coneixia cap eina d’autopublicació i el 15%, reconeix que malgrat conèixer-les, mai no les ha utilitzat.

Tot i això, també reflecteix que, en termes generals, els espanyols que sí que coneixen les eines d’autopublicació consideren són útils tant per a lectors com per a escriptors. En aquest sentit, el 22% creu que permet als autors tenir el control sobre la seva obra –en el format, el disseny, la maquetació, i fins i tot el contingut i el preu–.

A més, més d’una tercera part (35%) reconeix que facilita als lectors la possibilitat de conèixer nous autors i un 34% dels enquestats assegura que els agrada descobrir nous autors a través d’aquest tipus d’eines. Així mateix, un 40% dels enquestats consideren que els escriptors han de tenir les mateixes oportunitats i reconeixen que aquesta és una eina “útil”.

D’altra banda, un 37% dels aficionats a l’escriptura ha publicat alguna vegada, ja sigui en un bloc personal (30%), mitjançant una editorial (31%) o utilitzant alguna eina d’autopublicació (39%). No obstant això, de tots aquells que van afirmar conèixer aquest tipus d’eines tan sols l’11% en parla utilitzat per publicar.

A més, un 36%, malgrat conèixer les eines d’autopublicació no ha arribat a publicar per diferents motius: un 4% assegura tenir una o diverses obres acabades però mai no ha arribat a publicar-les mentre que un 15% no ha publicat res del que ha escrit i un 16% diu no animar-se a fer-ho.