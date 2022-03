Gran manifestació de protesta del món rural al centre de Madrid

El món rural ha protagonitzat aquest diumenge una multitudinària manifestació al centre de Madrid, amb més de 100.000 persones –segons la delegació del govern- i 400.000, segons els organitzadors de la plataforma ’20Mrural’. Agricultors, ramaders, caçadors i regants de tot l’Estat han sortit en defensa “del camp, la seva cultura i les seves tradicions” i per exigir mesures per contrarestar l’augment del preu de l’energia i dels combustibles, l’increment dels costos de producció o impulsar una Llei de la cadena alimentària “eficient”. “Venim a Madrid d’una forma pacífica, però si el que ha de fer el camp són altres coses avui no és el final, sinó el començament de tot”, ha alertat el president d’Asaja, Pedro Barato, informa l’agència ACN.

“Ja n’hi ha prou de posar en risc l’alimentació i la feina de moltes famílies. Que el president del govern deixi de viatjar i comenci a actuar”, ha dit Barato. “S’ha triplicat preu del gasoil i quadruplicat el preu dels fertilitzants. Tot s’ha desorbitat, haurem de malvendre les nostres terrestres i els pobles es quedaran més arruïnats del que ja estan”, ha afirmat el secretari general de COAG, Miguel Padilla, que ha exigit “intervenir o corregir” el preu de l’energia, els combustibles i les matèries primeres. “Cal un pla de xoc urgent i contundent perquè sigui possible la viabilitat de les explotacions i la flexibilització en la Política Agrària Comuna. No podem ser jardiners d’Europa, s’ha d’acabar amb l’especulació”, ha afegit Padilla.

Per la seva banda, el secretari general d’UPA, Lorenzo Ramos, ha sol·licitat a l’executiu espanyol que controli aquesta especulació davant l’increment “injustificat” de moltes matèries primeres. “L’especulació s’ha de combatre i s’ha de fer complir la Llei de la Cadena Alimentària perquè agricultors i ramaders no cobrem per sota dels costos de producció. Si aquests enguany són més cars, els nostres productes també ens els han de pagar més cars”, ha recalcat Ramos. “El camp està patint un abandonament i ha reaccionat. La situació és crítica i molt greu, i a partir d’ara toca solucionar els problemes del camp”, ha comentat el president d’Aliança Rural, Fermín Bohórquez.

“No podem tenir una política agrària comunitària verda en números vermells. Per tant, necessitem rendibilitat a les explotacions dels nostres agricultors i ramaders”, ha assenyalat el president de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, Ángel Villafranca. “Som aquí per defensar la nostra sobirania alimentària, la situació és insostenible per als professionals agraris”, ha comentat el president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Joan Carles Massot, que ha apostat per canvis en les polítiques agràries perquè afavoreixin la producció, “i perquè tinguin en compte la gent que viu a les zones rurals”.

Massot explica que un dels principals problemes és que la política agrària comuna resulta insuficient per resoldre els problemes que determinen la renda dels professionals agraris. Els preus que perceben els productors no cobreixen sovint ni els costos de producció, que es troben des de fa temps en una espiral alcista. “Cal donar més suport als professionals agraris, reduint la pressió fiscal i injectant liquiditat a les explotacions”, ha reflexionat en veu alta el president de JARC. “La Comunitat Europea no pot tancar els ulls davant aquesta realitat, amb la crisi que estem sofrint l’únic camí possible és revisar la política agrària europea a favor de la producció d’aliments”, ha avisat Massot.

Segons JARC, la guerra a Ucraïna ha tornat a posar de manifest la importància de la sobirania alimentària europea. “Hem d’estar preparats per no dependre de països tercers, i per això cal dissenyar polítiques des de Catalunya, Espanya i Europa que protegeixin la nostra producció”, ha conclòs Massot. La manifestació a Madrid ha sortit del Ministeri d’Agricultura, passant pel passeig del Prado i la Castellana, fins a arribar a les portes del Ministeri de Transició Ecològica, on els representants de les entitats organitzadores han llegit els parlaments.

L’oblit de les zones rurals, que pateixen dèficit de serveis públics i privats, la crisi de preus que arrossega el sector agrari, l’augment “desorbitat” dels costos de producció i els canvis necessaris en les polítiques agràries estatal i europea han centrat gran part dels discursos de les entitats. Entre les principals reivindicacions de la jornada també hi havia qüestions com la necessitat urgent de la regulació del mercat de l’energia, el control de la fauna salvatge -que causa pèrdues en els cultius i representa un risc sanitari per als ramaders- o la falta de relleu generacional.

“Evidentment que ens preocupa especialment la situació del nostre col·lectiu. Cada vegada hi ha menys agricultors i ramaders treballant per garantir-nos uns aliments sans, de qualitat i assequibles. I la raó és ben senzilla, en molts casos la seva activitat no és rendible i els joves no la volen continuar”, ha finalitzat el president de JARC.