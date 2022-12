Madrid, la 2a comunitat autònoma amb menys temps d’espera per a cirurgia

El mitjà especialitzat en sanitat Planta Dotze ha publicat el seu tercer informe del Monitor del Sistema Hospitalari de la Comunitat de Madrid, dedicat en aquesta ocasió a analitzar les llistes d’espera dels hospitals, amb especial focus als centres madrilenys. Entre les conclusions principals destaca el posicionament de la Comunitat de Madrid com la segona amb millor temps d’espera en operacions quirúrgiques (65 dies de mitjana), només superada pel País Basc; i la tercera en consultes a especialistes (51 dies).

A través d’una sèrie d’anàlisi de les dades públiques dels mateixos hospitals, aquest Monitor aborda aspectes com ara la despesa, la satisfacció dels pacients, les llistes d’espera, els avenços en digitalització o la lliure elecció de centre dels hospitals de referència de la regió: Hospital Universitari La Paz, Hospital Universitari Ramón y Cajal, Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Hospital Clínic San Carlos, Hospital Universitari Gregorio Marañón, Hospital Universitari 12 d’Octubre, Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda i Hospital Universitari de La Princesa.

Si bé al primer informe el Monitor va analitzar els nivells d’eficiència d’aquests vuit hospitals d’alta complexitat de la CAM i, al segon, la satisfacció dels pacients, en aquest tercer estudia les dades relatives a les llistes d’espera que s’enfronten els ciutadans en funció de la seva comunitat autònoma i el centre on acudeixin.

Així, les comunitats que cullen pitjors xifres són Aragó i Catalunya, amb 151 dies d’espera per a intervencions, seguides de les Canàries, amb 144 dies. Aquestes tres regions, juntament amb Castella-la Manxa, són les quatre comunitats on més població espera més de sis mesos en llista d’espera.

Pel que fa a consultes, la regió madrilenya és la tercera comunitat amb menys temps per veure l’especialista, només per darrere del País Basc i d’Illes Balears, amb un temps d’espera de 51 dies -segons últimes dades disponibles-, sent la mitjana nacional en aquest àmbit de 79 dies.

Pel que fa a proves diagnòstiques i terapèutiques, el temps d’espera mitjà va ser de 61 dies a la CAM. La pitjor autonomia de la llista és Andalusia, amb llistes d’espera de fins a 107 dies, seguida de les Canàries, amb 101.

Jiménez Díaz

Tot i la fortalesa de la Comunitat de Madrid en conjunt respecte a altres regions, hi ha divergències entre els vuit hospitals d’alta complexitat que analitza cada mes aquest Monitor.

Segons les dades actualitzades l’octubre del 2022, la Fundació Jiménez Díaz és el centre que compta amb menys esperes entre els seus pacients a l’hora de fer una cirurgia, amb 14 dies d’espera mitjana, gairebé cinquanta menys de la mitjana de la CAM.

Després de la Fundació Jiménez Díaz, en segon lloc, es va situar l’Hospital Universitari La Paz amb una espera mitjana de 61 dies, encara per sota de la mitjana de la comunitat. El complex, ubicat al districte de Fuencarral-El Pardo, compta amb 6.700 pacients en llista d’espera per rebre atenció quirúrgica, i la cirurgia pediàtrica general és la que acumula més persones, amb més de mil pacients.

El top 3 el completa l’Hospital Universitari de La Princesa, amb una espera mitjana de 70 dies en cirurgies, fet que el converteix en el tercer hospital d’alta complexitat amb menys cues a la regió. En concret, a l’octubre el centre tenia 3.100 pacients en espera.

El segueixen de prop l’Hospital Universitari Ramón y Cajal i l’Hospital Universitari 12 d’octubre, amb 71 i 72 dies d’espera mitjana, respectivament; i, després, se situa l’Hospital Universitari Porta de Ferro Majadahonda, amb 79 dies d’espera mitjana. Per acabar, el registre el tanca l’Hospital Clínic San Carlos i l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, amb 80 dies i 82 dies de mitjana per pacient, respectivament.

Un altre dels indicadors que estudia la comunitat són els malalts que esperen ser atesos en atenció especialitzada. De nou, la Fundació Jiménez Díaz és el que té menys pacients a la cua, amb 6.400 persones en llista d’espera i una mitjana de 6,5 dies d’espera per pacient. Amb aquest centre es troben per sota del temps mitjà de la comunitat l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón i l’Hospital Universitari 12 d’octubre, amb 39 i 49 dies d’espera mitjana, respectivament.

Tots dos els segueix l’Hospital Clínic San Carlos, amb 38.000 pacients en cua en atenció especialitzada i un temps mitjà d’espera de 55 dies. També és molt proper l’Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda, amb 58 dies d’espera mitjana i 34.200 pacients a la cua.

Per acabar, tanquen l’estadística l’Hospital Universitari de la Princesa, amb 68 dies d’espera mitjana; l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, amb 78; i l’Hospital Universitari La Paz, el que més pacients a la cua té en atenció especialitzada, amb 75.000 persones esperant el seu torn i 89 dies d’espera mitjana.

Proves diagnòstiques

Pel que fa al temps d’espera en proves diagnòstiques i terapèutiques, la Fundació Jiménez Díaz repeteix com el centre amb menys espera mitjana, 8 dies, molt per sota de la mitjana de la comunitat, que se situa en 61 dies. Pel que fa a les proves concretes, les que poden presumir d’una llista d’espera menor en aquest hospital universitari són les colonoscòpies, amb quatre dies d’espera mitjana; mentre que la llista més gran va ser la d’Hemodinàmica, amb 13 dies de mitjana.

A la Fundació segueix l’Hospital Gregorio Marañón, amb una espera mitjana de 21 dies. A més, al contrari del que passa a la Jiménez Díaz, l’espera més gran es dona en l’especialitat de colonoscòpia, amb 30 dies de mitjana, i la menor en hemodinàmica, amb menys d’un dia d’espera mitjana. Darrere seu, l’Hospital Universitari Porta del Ferro de Majadahonda amb 28 dies de mitjana, pujats per les llistes en ecocardiogrames, on els pacients esperen una mitjana de 47 dies.

Per sota del llindar mitjà d’espera de la CAM només hi ha l’Hospital Universitari Ramón y Cajal, amb una mitjana de 41 dies (la colonoscòpia és també en aquest centre la que genera més esperes, amb 56 dies) i l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, amb llistes d’espera de 49 dies de mitjana a proves diagnòstiques.

Darrere hi ha l’Hospital Universitari La Paz i l’Hospital Universitari de La Princesa, amb 62 dies i 64 dies d’espera mitjana, respectivament. Així mateix, tanca la llista l’Hospital Clínic San Carlos, que amb 113 dies d’espera mitjana per pacient en proves diagnòstiques és l’hospital de la regió on més es triga a rebre torn, especialment per a ressonàncies magnètiques i ecografies, amb prop de 130 dies d’espera mitjana.