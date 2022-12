LaLiga viatja a Dubai per internacionalitzar els clubs durant el Mundial

LaLiga traslladarà el seu centre d’operacions a Dubai durant la pròxima setmana per impulsar els clubs espanyols al mercat MENA. L’organització buscarà “futures oportunitats estratègiques” en contacte amb partners de l’Orient mitjà, el nord d’Àfrica i el Subcontinent Indi. Segons expliquen, s’espera fer penetrar les marques futbolístiques de l’Estat en entorns de negoci que “fa anys que aposten fort per l’esport, amb la celebració d’importants esdeveniments”, com ara campionats de boxa o golf o Grans Premis de Formula 1.

El dimecres dia 7, LaLiga celebrarà a Dubai la seva Assemblea General Extraordinària per definir els projectes de futur de l’organització. La reunió, a la que es podrà assistir de forma telemàtica, servirà, entre altres coses, per valorar l’estat acutal de LaLiga Impulso, el projecte de modernització integral del futbol professional espanyol finançat amb la inversió de prop de 2.000 milions d’euros de CVC.

Esdeveniments regionals

Durant l’estada de l’entitat a Dubài, els 40 clubs de les dues divisions de LaLiga podran participar en reunions, ponències i presentacions davant futurs socis comercials amb l’objectiu de millorar la presència de negoci a la regió. D’especial interès serà Summit Investopia, un esdeveniment patrocinat pel ministeri d’Economia dels Emirats Àrabs units que se celebrarà el mateix 7 de desembre.

Més enllà de la reunió oficial, els equips de LaLiga podran assistir a altres sessions en col·laboració amb socis diversos. Destaca la reunió amb el nou title sponsor de la competició EA Sports; així com un fòrum conjunt amb la UAE Pro League, la gestora de la màxima competició futbolística als Emirats Àrabs Units. També se celebrarà una taula rodona sobre les noves oportunitats de negoci que els clubs podran trobar a l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. La ponència comptarà amb la participació de l’ambaixada expanyola a Dubai, i explorarà les claus i necessitats de qualsevol projecte que vulgui operar al país o a la regió.