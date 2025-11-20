La societat civil catalana homenatja a Pedro Vega en la primera edició d’un premi periodístic

La societat civil i econòmica catalana va retre homenatge al periodista Pedro Vega en la primera edició del Premi Periodístic que porta el seu nom, impulsat per Crònica Global. L’acte, celebrat al Palau Macaya de Barcelona, va reunir representants del món empresarial, institucional i mediàtic per a reivindicar el llegat professional de Vega, mort en 2023 i recordat pel seu rigor, independència i compromís cívic.
El jurat va distingir a Susana Quadrado, redactora cap de ‘La Vanguardia’, amb el guardó a Millor article d’opinió, en reconeixement d’una trajectòria consolidada en la qual destaquen textos com a ‘Dones als cinquanta, sexe i feniletilamina’ o ‘Qui escombra Barcelona?’. El premi al Millor reportatge va ser per a Cristian Segura, corresponsal de ‘El País’ a Ucraïna, qui va intervenir telemàticament des del front i va defensar que “es pot fer igual o millor periodisme en L’Hospitalet que en qualsevol lloc considerat més exòtic”, en al·lusió al valor del periodisme de proximitat.
Durant la gala, el CEO i editor de Crònica Global, Xavier Salvador, va subratllar que “el periodisme no es mesura pel soroll que fa, sinó per la llum que deixa”, mentre que Manel Manchón, director de Metròpoli Oberta, va destacar la importància d’escoltar i traslladar amb honestedat les vides darrere de cada història.
L’esdeveniment va comptar amb representants de la Generalitat, la Fundació “la Caixa”, l’àmbit acadèmic, jurídic i empresarial. Els organitzadors van afirmar que el premi aspira a consolidar-se com una referència en el periodisme en llengua espanyola, en un context marcat per la desinformació i la polarització.