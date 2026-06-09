La salut dels jugadors i l’estabilitat de la competició, criteris de LALIGA per a establir el calendari 2026-2027

LALIGA ha defensat que la temporada 2026-2027 comenci el cap de setmana del 15 i 16 d’agost, després que l’arbitratge al qual s’ha sotmès al costat de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) hagi recolzat la seva proposta de calendari enfront de la plantejada pel sindicat, que sol·licitava retardar l’inici al 23 d’agost per l’impacte del Mundial de 2026.
Segons fonts de LALIGA, la patronal estava convençuda que la seva proposta era viable per a garantir l’estabilitat de la competició i, al mateix temps, protegir els drets de clubs i futbolistes en una temporada especialment condicionada pel calendari internacional, amb un Mundial que dura un 30% de dies més respecte a l’habitual en anteriors cites.
L’àrbitre ha decidit que l’inici de la competició segueixi el plantejament de LALIGA, que va proposar arrencar el campionat el 16 d’agost tenint en compte la celebració del Mundial, que conclourà el 19 de juliol, i el possible impacte en els jugadors de clubs espanyols que disputin les rondes finals del torneig.
LALIGA ha explicat que la seva proposada part de l’anàlisi de les seleccions amb més probabilitats d’aconseguir les semifinals i la final del Mundial de 2026, un treball per al qual està utilitzant eines d’intel·ligència artificial. També preveu fer un seguiment de tots els jugadors de clubs de LALIGA convocats per al Mundial, així com dels possibles fitxatges i sortides que es produeixin abans de la confecció definitiva de la primera jornada.
En aquest sentit, els clubs que comptin amb un jugador de la seva plantilla que hagin disputat les semifinals o la final del Mundial podrien ajornar els seus partits de la jornada inaugural al dimarts 25, dimecres 26 o dijous 27 d’agost.
La resolució considera que les propostes de LALIGA s’ajusten a dret, responen a la preservació d’interessos dignes de consideració i s’emmarquen en l’obligació legal de confeccionar el calendari com a part del procediment general que permet el desenvolupament de la competició.
Fonts de LALIGA han subratllat que el calendari no anteposa gens d’interès comercial, sinó que troba un equilibri entre la protecció de la salut dels futbolistes i l’estabilitat de la competició, que d’altra banda va també en benefici de clubs, jugadors i la resta d’actors del futbol professional.
La patronal sosté que la proposta respecta els terminis pactats de vacances i pretemporada i que, a més de contemplar ajornaments per als equips amb futbolistes que disputin les fases finals del Mundial, permet reduir el nombre de jornades intersetmanals al llarg de la temporada 2026-2027, afavorint així el descans i la protecció de la salut dels jugadors.
La resolució també recolza l’estructura plantejada per LALIGA per al tram final de Segona Divisió, sense jornades intersetmanals, així com les dates del playoff d’ascens, previstes entre el 9 i el 20 de juny.
Respecte a LALIGA HYPERMOTION, fonts de la patronal han defensat que el calendari proposat torna a atorgar a la categoria la importància i rellevància que mereix, com ja ha ocorregut en anys anteriors, i han destacat l’expectació generada pels actuals playoff d’ascens, que han competit en audiència amb altres grans competicions i esdeveniments esportius celebrats durant el mateix cap de setmana.
LALIGA ha traslladat, a més, que seguirà a la disposició dels jugadors per a facilitar tota la informació que puguin necessitar sobre la configuració del calendari i sobre les mesures vinculades a la protecció de la seva salut.