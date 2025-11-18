Els XX Premis Best in Class (BiC), amb els quals cada any ‘Gaseta Mèdica’ (publicació del grup de comunicació Wecare-O) i la Càtedra d’Innovació i Gestió Sanitària de la Universitat Rei Joan Carles (URJC) reconeixen als millors hospitals i serveis que busquen l’excel·lència en l’atenció que presten als seus pacients, van confirmar a la Fundació Jiménez Díaz com el millor hospital espanyol en tres categories: ‘Microbiologia’, ‘Endocrinologia i Nutrició’ i ‘Obesitat’. A més, el centre madrileny va ser finalista en altres set categories.
Els guardons, lliurats en un acte celebrat a Madrid i al qual van assistir nombrosos representants del sector sanitari, van ser recollits pels caps dels serveis guardonats del centre hospitalari, que van estar abrigallats per la doctora Marta Cremades, directora mèdica de la Fundació Jiménez Díaz.
El Dr. Ignacio Gadea, cap del Servei de Microbiologia del centre, va assegurar que el Best in Class en aquesta categoria “és un premi coral que es mereixen des de la Direcció del nostre hospital fins a tots i cadascun dels membres del servei”, i es va congratular perquè “visibilitza un servei central que, a vegades no llueix molt, però que participa en moltíssims processos clínics”.
Va recollir el guardó acompanyat dels doctors Jaime Esteban, Plans Salar i Marta Martín, cap associat el primer d’ells, i especialistes del mateix servei les segones, de mans d’Inmaculada Ibáñez, directora general de Recerca i Docència de la Conselleria de Sanitat; Patricia Garbajosa, vicepresidenta de la Societat Espanyola d’Immunologia i Medicina Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (Seimc); i Rui Nunes, de bioMérieux.
Per part seva, Celia García, directora general d’Humanització, Atenció i Seguretat del Pacient de la Comunitat de Madrid, va ser l’encarregada de lliurar el Best in Class en “Endocrinologia i Nutrició” a la Dra. Clotilde Vázquez, cap d’aquest departament en la Fundació Jiménez Díaz, acompanyada de les doctores Maite Ortega i Amalia Paniagua, caps associades d’aquest servei a l’hospital madrileny.
“L’Endocrinologia i Nutrició és una especialitat en expansió, així ho està fent el nostre departament, amb el suport de la Direcció de l’hospital i dels altres tres hospitals de Quirónsalud integrats en el Sermas [els hospitals universitaris Rei Joan Carles, Infanta Elena i General de Villalba], amb els quals treballem en xarxa i l’ajuda de les nostres dues caps associades”, va asseverar la Dra. Vázquez, indicant que, “gràcies a tot això, estem aconseguint augmentar la nostra capacitat d’atenció sense el menor detriment de la qualitat assistencial, la cohesió del servei i la vocació, que és el que ens dona força per a continuar intentant millorar cada any”.
També va ser la cap del Departament d’Endocrinologia i Nutrició de la Fundació Jiménez Díaz la responsable de recollir el Best in Class en la categoria d’“Obesitat”, en aquest cas, al costat d’Alicia Melchor, infermera i nutricionista d’aquest servei a l’hospital madrileny i responsable de totes les sessions grupals amb els pacients, i la Dra. Teresa Montoya, cap del corresponent servei a l’Hospital Universitari Infanta Elena i, en paraules de la Dra. Vázquez, segona “ànima” de la Unitat d’Obesitat.
“L’obesitat és la malaltia crònica no transmissible més prevalent en el món i a Espanya, i precisament per això, i per l’heterogènia que és, resulta molt difícil donar una resposta assistencial integral i eficaç, per la qual cosa, malgrat la nostra trajectòria, tant clínica com docent i investigadora, continua quedant molt per fer”, va recordar l’endocrinòloga, després de rebre el guardó de mans de Celia García i Gema Medina, vicepresidenta de la Societat Espanyola d’Obesitat.
“Aquest va ser, fa ja 14 anys, el nostre punt de partida i el nostre repte, en el qual hem treballat des de llavors -va continuar-: fer un salt innovador”. D’acord amb les seves paraules, amb èxit: “Li hem donat totalment la volta al concepte de l’assistència d’aquesta patologia, al costat dels pacients, de manera compartida i eficaç”. “Els quatre hospitals que treballem en xarxa podem així fenotipar, diagnosticar i oferir a milers de pacients el millor tractament per a cada cas d’entre les opcions actuals”, va concloure manifestant el seu desig de “continuar contribuint al fet que aquesta malaltia s’erradiqui de la nostra societat”.
CANDIDATURES FINALISTES
La XX edició dels Premis Best in Class, a la qual s’han presentat més de 500 candidatures en un rècord de participació, ha avalat també a la Fundació Jiménez Díaz en les categories de “Millor Hospital de Complexitat Alta”, “Malalties Infeccioses”, “Medicina Preventiva i Salut Pública”, “Pneumologia”, “Neurologia”, “Patologia Digestiva” i “VIH/Sida”, en les quals el centre ha estat finalista.
Segons explica l’organització, aquest programa està basat en indicadors objectius obtinguts a partir d’informació extreta del conjunt mínim bàsic de dades que tots els centres reporten sobre els pacients hospitalitzats, i en el qual participen hospitals públics i privats de manera gratuïta, voluntària i anònima; un procés de comparació en el qual els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que s’analitzen sobre la base de l’establiment de nivells segons la seva grandària i el seu grau d’especialització.
La concessió d’aquests guardons es basa en la puntuació obtinguda pels candidats amb l’Índex de Qualitat Assistencial al Pacient (ICAP), que s’estableix a partir de l’anàlisi multivariable de les dades recollides en els qüestionaris d’autoavaluació emplenats pels hospitals i centres d’atenció primària. Els guanyadors han rebut un diploma acreditatiu i, juntament amb els finalistes, passaran a formar part de la Guia dels Millors Hospitals i Serveis Sanitaris que s’edita anualment.