La comissió de l’Estatut dels Diputats fixa dia per abordar el cas Dalmases

La comissió de l’Estatut dels Diputats ja ha fixat un dia per abordar el cas Dalmases. La reunió tindrà lloc dijous de la setmana que ve i decidiran com cal procedir en la situació del diputat Francesc de Dalmases, que dimarts va dimitir com a vicepresident de Junts per Catalunya per l’informe intern del partit que va concloure que va “intimidar” a una periodista del FAQ’s de TV3. La mesa de la comissió, presidida pel diputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, ha tingut una primera reunió a primera hora d’aquest dijous al matí per acordar les pròximes passes en aquest cas.

Dia i hora, fixats

Aquest mateix dijous, la comissió de l’Estatut dels Diputats ha acordat tornar-se a trobar dijous que ve, 3 de novembre, a les 10 del matí per debatre el comportament de Dalmases amb la que era la sotsdirectora del programa de TV3 que, al juliol d’aquest any, va entrevistar a la pesidenta de Junts i llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Parla la periodista del cas Dalmases

La víctima del cas Dalmases, la periodista Mònica Hernández, ha parlat obertament de la polèmica en una entrevista aquest dimecres al programa La tarda de Catalunya Ràdio, on ha confirmat que es va sentir intimidada pels crits del diputat de Junts però, alhora, també ha admès que veu que actualment l’afer s’està fent servir contra Laura Borràs per part del sector rival del mateix partit.

L’endemà de la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident del partit presidit per Laura Borràs i dirigit per Jordi Turull com a secretari general, l’aleshores subdirectora del FAQs, amb serenitat i després de tres mesos de silenci, ha explicat com va viure els fets i ha analitzat les conseqüències polítiques que està comportant. “Jo soc una protagonista passiva del cas i n’hem de fer la lectura política. S’ha gestionat molt malament, i crec que el detonant ha sigut la carta que Francesc de Dalmases adreça a l’executiva qüestionant l’informe de Magda Oranich, que tampoc deia gran cosa, només suggeria que el cas es traslladés a la comissió de garanties del partit”, ha matisat.