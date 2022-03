Junqueras treu ferro a la reunió amb l’eurodiputada pròxima al Kremlin

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha tret ferro aquest dijous a la reunió que ell i membres del seu partit a Brussel·les van tenir amb una eurodiputada letona prorussa acusada d’espiar a favor del Kremlin, tal i com va publicar EL MÓN. En declaracions al programa Planta Baixa de TV3, Junqueras ha emmarcat la reunió en el context de trobades regulars amb parlamentaris: “En ser diputada d’un grup parlamentari ens hi vam reunir a l’estiu, com es pot imaginar nosaltres ens reunim amb tots els grups parlamentaris i jo no soc responsable de qui hi ha en aquella reunió”.

Junqueras no ha aclarit si actualment, en el context d’invasió russa a Ucraïna, es tornaria a reunir amb ella. “No sé, primer de tot, no sé si es tornarà a donar aquesta oportunitat o no i, segon, en aquests moments em sembla, a més a més, que està en revisió la seva pertinença en aquest grup, no pas perquè sigui una agent o no —que no en tinc ni la més remota idea– sinó perquè no va participar en una votació de condemna de la guerra d’Ucraïna”. Junqueras ha afegit que “afortunadament hi ha molts eurodiputats en representació de molta gent i moltes d’aquestes representacions són ben legítimes, entre elles la nostra”.

La representació a l’Europarlament d’ERC es va reunir amb la letona d’origen rus Tatiana Zdanoka, una eurodiputada acusada de ser una agent encoberta de Moscou. La trobada es va registrar arran de la visita que van fer els presos polítics després de ser indultats al Parlament Europeu. Va ser el juliol del 2021. En aquell viatge, els líders de la formació republicana, com el seu president Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors, Raül Romeva, i els eurodiputats Diana Riba i Jordi Solé, van celebrar una reunió amb Zdanoka, una eurodiputada de Letònia, de la minoria prorussa, que tenia l’escó a l’ALE, el mateix grup que els republicans.