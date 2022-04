Jorge Javier defensa Chanel: “Es mereix una bona posició a Eurovisió”

Jorge Javier Vázquez ha escrit un nou post al seu blog de la revista ‘Lecturas’ i l’ha dedicat a Chanel. “M’interessa més aviat poc Eurovisió. No ho dic en el sentit de ‘Soc així de guay”’ No. És que ho veig tan mastodòntic que se m’escapa. A mi m’agradava l’Eurovisió d’abans, aquell en el que concursaven molts menys països i potser tenies l’oportunitat de guanyar. Ara, guanyar Eurovisió em selba impossible. Però, bé, cal anar-hi. I fer costat enguany a Chanel perquè s’ho mereix”, comença escrivint el presentador televisiu.

I continua: “La que es va formar després de la final del Benidorm Fest és un clar exponent d’en què s’ha convertit aquest país al qual tant estimem. Un país al qual li costa alegrar-se de l’èxit aliè. Diuen que som un país d’envejosos. No sé. El que tinc molt clar és que ens costa reconèixer el talent. Gana el Benidorm Fest Chanel i aquells que anaven amb les altres propostes la critiquen amb arguments tan grossers com xarons”. Jorge Javier opina que “valorem molt poc a artistes com Chanel. Artistes que dediquen la seva vida a formar-se per amor a una professió duríssima que només tria a molt pocs per a viure d’ella”.

Chanel – TVE

En aquest sentit, lamenta: “Quanta gent amb talent en el món artístic ha hagut de triar un pla B per l’absència de feina. No sé si som un país d’envejosos, però el que tinc molt clar és que no som capaços de valorar la feina que hi ha darrere d’un artista. Com ens diverteixen i ens entretenen sembla que no treballin. Mala cosa. Poques feines hi ha més serioses que aconseguir que ens oblidem dels nostres problemes o imaginem unes vides més plaent”.

“Chanel porta molts anys treballant-s’ho i se li nota. Seria just que a Eurovisió quedés en molt bona posició, però aquest certamen –ho portem veient durant anys– és de tot menys just”, conclou el presentador de ‘Sálvame’.