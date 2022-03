La indústria del pàdel lamenta el ‘modus operandi’ “totalment opac” i “les presses” del binomi FIP-QSI

La irrupció d’un nou circuit masculí professional de pàdel afavorit per la Federació Internacional de Pàdel (FIP) amb el suport del govern de Qatar continua dividint aquest esport. Especialment, els principals actors d’una indústria, aixecada majoritàriament per empreses espanyoles i que, de la mà de l’expansió internacional de World Padel Tour, han estat les grans responsables de l’espectacular creixement d’aquesta disciplina a tot el món els darrers anys.

Tot i que els al·licients econòmics procedents de Doha havien semblat incitar els jugadors a incomplir els seus contractes amb WPT, alguns ja s’han començat a desmarcar d’aquesta maniobra. És el cas dels argentins Agustín Tapia i Miguel Lamperti, que han decidit respectar el contracte en vigor amb World Padel Tour i no participar a la primera prova del nou circuit a Doha (Qatar).

Tant Tapia com Lamperti deuen bona part del caixet que alguns nous actors del sector estan disposats a pagar no només a l’aparador que ha suposat per a les seves carreres World Padel Tour, sinó també al suport de firmes especialitzades com a NOX Sport. El seu director executiu i fundador, Jesús Ballvé, també s’ha posicionat a favor de preservar l’statu quo previ a la irrupció d’aquests nous agents que, segons la seva opinió, desvirtuen “els valors de l’esport”.

“No tinc res contra el nou circuit, he estat esportista d’alta competició. Per a mi, l’esportista és el primer. Però m’han ensenyat que abans que campions cal ser persones”, va afirmar en una videoentrevista al canal especialitzat el4Set.

La postura de l’expresident de l’extinta Comissió Espanyola de la Indústria del Pàdel, germen de l’actual Clúster Internacional del Pàdel, es basa, segons les paraules en la “memòria” i en l’”experiència de la negociació del contracte en vigor amb World Padel Tour ”, en què va participar per defensar els interessos dels jugadors patrocinats per la seva firma. Ballvé admet que, aleshores, la posada en escena del pàdel a nivell internacional “era deficitària” i que les exigències dels jugadors es van basar en el fet que l’organització els garantís “un mínim de proves” que des de WPT “es van comprometre a organitzar ”.

Aquest contracte és la base d’una estructura actual de la qual depenen directament unes 40 famílies i unes 400 més de manera indirecta. “Què fem amb elles?”, es pregunta abans de comparar la negociació amb WPT amb el modus operandi “totalment opac” i “les presses” del binomi FIP-QSI.

La FIP i el seu soci

La Federació Internacional de Padel (FIP) fa un pas més en la construcció del seu nou tour masculí alternatiu i desvela la nova marca del circuit (Premier Padel Tour), posant en perill els jugadors que mantenen un vincle contractual amb World Padel Tour amb un soci, Qatar Sports Investment (QSI), que s’ha vist embolicat en polèmiques tant judicials com esportives a través del seu màxim mandatari, Nasser Al-Khelaïfi.

El màxim responsable de QSI i padrí del nou torneig de la FIP compareixia la setmana passada davant del Tribunal Penal Federal de Bellinzola (Suïssa) a petició del Ministeri Públic de la Confederació Suïssa per instigació a la “gestió deslleial” de l’exsecretari general de la FIFA Jerôme Valcke a l’adjudicació dels drets televisius de les Copes del Món de la FIFA de 2026 i 2030 a BeIN Media Group, l’empresa de la qual és director executiu.

Un procediment que se suma al que ja tenia obert per part de l’àrea de delictes econòmics del Tribunal de París en una investigació per “suborn actiu” en relació amb el Mundial d’Atletisme 2017. Al-Khelaïfi és sospitós d’haver aprovat un pagament de 3 ,5 milions de dòlars a Lamin Diack, llavors president de la Federació Internacional d’Atletisme, a través d’Oryx Qatar Sports Investments, companyia vinculada al mateix fons QSI – actual soci de la FIP – per aconseguir que el Mundial d’Atletisme 2017 se celebrés a Doha (Qatar).

També, la setmana passada la UEFA li obria un expedient disciplinari per mostrar “un comportament agressiu i intentar entrar al vestidor dels àrbitres, colpejant deliberadament el banderí d’un dels assistents, fins a trencar-lo”, segons recull l’acta del col·legiat del partit, Danny Makkelie, després de la trobada de tornada de vuitens de la UEFA Champions League 2022 entre Real Madrid i Paris Saint-Germain.