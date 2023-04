Un incendi al Rosselló arriba a Portbou cremant 550 hectàrees

Catalunya està sent afectada simultàniament per dos incendis. Aquest diumenge s’ha declarat un nou foc al Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha arribat fins a Portbou després de cremar 550 hectàrees. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc ha entrat al municipi empordanès poc després de les quatre de la tarda pel puig de la Farella quan la Prefectura dels Pirineus Orientals ja havia xifrat l’abast de l’incendi en aquestes 550 hectàrees.

L’alcalde del municipi català, Xavier Barranco, ha explicat que ja s’ha començat a evacuar els primers veïns del barri de la muntanya un cop el fum ha arribat a la localitat. En declaracions a Catalunya Ràdio, Barranco ja havia avisat que el foc era “a tocar” del terme, “a 300 metres aproximadament”. L’Ajuntament ha habilitat el centre cívic perquè la gent s’hi refugiï i no estigui exposada al fum i ha donat instruccions perquè no surti al carrer sense mascareta.

El foc, que ha començat entre Cervera de la Marenda i Banyuls, al Rosselló, ha obligat a tallar la carretera N-260 i també ha fet suspendre la circulació de trens transfronterers entre Portbou i Cervera. Segons ha informat Adif, els passatgers fan un trajecte alternatiu per carretera. Per la seva banda, SNCF ha informat que no circula cap tren des de Portbou fins a Perpinyà, la qual cosa deixa sense servei localitats com Argelers, Portvendres i Banyuls. L’operador ferroviari francès estima recuperar el servei demà dilluns a les deu del matí.

#IFCatalunya Nord ha entrat al terme de Portbou. El front afecta el puig de la Farella. Ara mateix treballem en l'incendi amb 25 dotacions terrestres (63 persones), incloses #GRAF i #EPAF. Els dos avions han retornat a base; no poden volar per la força del vent. #bomberscat — Bombers (@bomberscat) April 16, 2023

Els Bombers de la Generalitat han explicat que estan col·laborant en l’extinció amb almenys 25 dotacions terrestres i dos avions de vigilància i atac, que sumen 63 persones. Els bombers dels Pirineus Orientals hi treballen amb 360 efectius com a mínim.

Els bombers esperen controlar l’incendi a la franja

A l’altre extrem de Catalunya, a la Franja, el cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que preveuen donar per controlat aquest diumenge l’incendi forestal ja estabilitzat que crema des del dissabte a la tarda entre La Granja d’Escarp i Mequinensa. En una entrevista en el canal 3/24, Borrell ha detallat que el foc va tenir “comportaments que no són propis d’aquesta època de l’any”, com pirocúmuls, encara que ara les previsions són optimistes. El cap dels bombers també ha alertat que, si no plou al maig, Catalunya entrarà “en una situació mai vista abans” a causa de la sequera acumulada.