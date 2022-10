S’entrega als mossos l’autor de l’apunyalament mortal a les Borges Blanques

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’autor de l’apunyalament mortal que va tenir lloc diumenge a Les Borges Blanques, després que ell mateix s’hagi entregat aquest dimarts al matí a la comissaria de Lleida. L’arrestat és un jove de 23 anys i presumptament n’ha matat un altre, de 34 anys, amb un matxet després d’una baralla al carrer. En concret, la discussió entre agressor i víctima va començar a les 17.30 hores de diumenge a l’aparcament de l’Hort del Rabasser, situat entre l’avinguda de la Sardana i el carrer Comerç i a tocar de l’institut Josep Vallverdú. Durant la baralla, un dels dos homes treu un ganivet de grans dimensions i se’l clava a l’altre, que queda greument ferit a terra.

La víctima mor a l’hospital

La víctima, de 34 anys i que treballava al municipi, va resultar ferida per arma blanca i va ser atesa al mateix lloc per ambulàncies del Servei d’Emergència Mèdiques (SEM). Posteriorment, el ferit va ser traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Les greus ferides causades per l’apunyalament amb matxet haurien acabat causant la mort de l’home hores després de l’apunyalament, cap a dos quarts de vuit del vespre.

L’agressor, de 23 anys, s’ha entregat aquest dimarts a la comissaria de Lleida | ACN

Gairebé dies buscant a l’agressor

L’agressor i un còmplice van fugir en cotxe en direcció a l’estació d’autobusos de la ciutat. Els Mossos d’Esquadra van obrir immediatament una investigació que va permetre identificar l’autor de l’agressió i es va muntar un dispositiu per localitzar-lo. La policia catalana l’ha estat buscant fins aquest dimarts al matí, quan ell mateix s’ha lliurat a la comissaria de Lleida.

El cas està en mans de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent. L’arrestat passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Es desconeixen els motius de la baralla, però unes primeres hipòtesi apunten a una disputa entre les famílies dels dos implicats.