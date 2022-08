Denúncia contra Twitter per “negligències extremes” en seguretat

L’ex cap de seguretat de Twitter, Peiter “Mudge” Zatko, és l’últim problema que li ha sorgit a Twitter després que el magnat Elon Musk hagi anul·lat l’acord per comprar la xarxa social. Zatko ha denunciat la plataforma per haver enganyat els reguladors dels Estats Units i el seu consell d’administració en ocultar “deficiències extremes i atroces” en el seu sistema de seguretat. També assenyala que la plataforma no ha fet prou per aturar els missatges no desitjats, el famós spam.

Aquesta denúncia l’ha tret a la llum el diari Washington Post i va ser presentada el passat juliol davant la Comissió del Mercat de Valors, la Comissió Federal de Comerç i el Departament de Justícia dels Estats Units. Té un total de 84 pàgines on s’acusa Twitter d’haver mentit els usuaris, els inversors i les autoritats. Suposadament la xarxa social ha mentit en dir que tenia un pla de seguretat per fer front a ciber atacs quan en realitat tenia molts problemes precisament de seguretat.

500.000 servidors tenen un software desactualitzat

Zutko concreta aquestes deficiències en seguretat en què la meitat dels 500.000 servidors de la companyia operen amb un software “desactualitzat i vulnerable”. També assegura que la xarxa social ha ocultat “dades terribles” sobre infraccions amb les dades privades de fins a 238 milions d’usuaris que diàriament han estat desprotegits. Segons la denúncia els comptes de personalitats tan importants com Donald Trump i Barack Obama van patir atacs per aquestes deficiències.

L’ex cap de seguretat apunta que els empleats de la plataforma tenen accés als controls centrals i a informació sensible i actua amb “negligència i complicitat” amb els governs estrangers que volen infiltrar-se a la plataforma. Aquesta última afirmació l’ha publicada el New York Times, que també ha pogut accedir a la denúncia al mateix temps que l’altre mitjà.