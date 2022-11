Cinc dones més denuncien “humiliacions i intimidacions” de Dalmases

El mateix dia en què el cas Dalmases arriba al Parlament, El Periódico publica nous casos de persones que han patit “humiliacions i intimidacions” per part del diputat de Junts per Catalunya. L’informe que revelava una actitud “incorrecte” de Francesc de Dalmases amb la periodista del FAQ’s de TV3 va ser el detonant. Tot i que Dalmases va dimitir com a vicepresident de Junts, encara manté el seu escó a la cambra catalana i, això, ha provocat que s’alcin noves veus per denunciar la seva conducta vexatòria.

La setmana passada, dues diputades ja van pronunciar-se i afirmaven haver patit pressions i intimidacions per part de Dalmases. Aquest dijous, El Periódico revela el testimoni de cinc persones, algunes de les quals han mantingut amb el diputat una relació professional i personal, però altres, no. Totes demanen mantenir l’anonimat, però han denunciat al diari haver patit “assetjament laboral”, “abús de poder”, “maltractament psicològic” i una insistència indesitjada de Dalmases per trobar-se amb elles.

Laura Borràs i Francesc de Dalmases durant el ple / ACN

Dalmases va comptar amb la “connivència” de Borràs

Defineixen Dalmases com una persona “arrogant i prepotent”. De primeres, “intenta alabar-te”, però si no penses o actues com ell voldria, “comença a desprestigiar-te en públic i en privat”. Una extreballadora detalla que, durant l’etapa en què la presidenta de Junts, Laura Borràs, va ser consellera de Cultura -entre juny de 2018 i març de 2019-, va ser víctima de “‘mobbing’, d’humiliacions i intimidacions”. A més, el testimoni revela que Dalmases, va comptar amb la “connivència” de Borràs durant aquests mesos perquè, tot i que mai va tenir cap càrrec en el Departament de Cultura, hi “interferia en el dia a dia” pel seu “afany de poder”. “Em ridiculitzava”, i recorda que li deia a la Borràs: “Aquesta subordinada teva què m’està dient?”. La van convidar a marxar, però finalment la van acabar acomiadant. L’afectada assegura que va necessitar teràpia psicològica.

El Periódico recull el testimoni d’una altra dona que assegura haver mantingut una relació sentimental amb Dalmases quan encara no era diputat i que la va tractar com “un drap brut”. L’afectada assenyala que l’exvicepresident de Junts va exercir “abús de poder i maltractament psicològic”.

La majoria dels testimonis detallen que les primeres interaccions amb Dalmases havien tingut lloc a través de les xarxes socials. Una d’elles relata que utilitzava el seu càrrec per influenciar sobre les dones que li interessen, que compartia amb ella informacions de caràcter polític i que “insistia a quedar”, tot i que després no es presentava o trigava mesos a marcar una data.